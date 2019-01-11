«Желаю удачи с разводом»: как Трамп подставил Безоса

«Это война»

Взаимная неприязнь Дональда Трампа и Джеффа Безоса не является секретом — американский лидер не раз критически высказывался в адрес и продемократической газеты The Washington Post, и онлайн-ритейлера Amazon, которыми владеет Безос.

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Кроме того, существует мнение, что Трамп немного завидует Безосу, который стал самым богатым человеком Земли в современной истории, тем самым ущемив самолюбие президента-предпринимателя.

Как сообщил анонимный источник внутри Белого дома журналу Vanity Fair, Трамп фактически объявил Безосу «войну».

«Он любит зацикливаться на чем-либо, и сейчас он зациклился на Безосе. Трамп все время думает о том, как бы ему насолить», — заявил источник.

Когда стало известно о том, что Джефф Безос и его супруга Маккензи разводятся после 25 лет брака, Дональд Трамп не остался в стороне и решил высказаться по этому поводу.

«Ну что же, я желаю ему удачи. Я желаю ему удачи. Это будет прелесть», — заявил Трамп, который имеет определенный опыт в разводах — нынешняя жена президента Меланья является его третьей супругой.

К сожалению, заявление о разводе Безосов не обошлось без скандалов. Издание National Enquirer заявило о том, что Джефф и Маккензи разошлись не совсем полюбовно — дело в том, что у богатейшего человека мира есть любовница. Ей оказалась 49-летняя Лора Санчез, которая также является женой одного из самых влиятельных агентов по поиску талантов в Голливуде Патрика Уайтсела.

Эти подробности National Enquirer собирало в течение четырех месяцев, организовав слежку за Джеффом Безосом в пяти штатах страны. Как утверждает издание, именно это расследование стало причиной объявления о разводе.

Как выяснилось позднее, главой издательского дома American Media, выпускающего таблоид National Enquirer, является медиамагнат Дэвид Пекер — давний друг и соратник Дональда Трампа. Ранее Пекер скрыл данные о денежных платежах Дональда Трампа, убрав из сейфа документы с подробностями сделки юриста Трампа с моделью Playboy Карен Макдугал, с которой президент США якобы состоял в сексуальных отношениях.

По данным Associated Press, сейф Пекера являлся «источником его власти» — в нем бизнесмен хранил секретную информацию о знаменитостях, с помощью которой он шантажировал звезд, добивался их расположения и договаривался об одолжениях. В судебных документах по делу адвоката Трампа Майкла Коэна говорится, что «Пекер предложил помочь справиться с негативными историями об отношениях [Трампа] с женщинами», выкупая права на их публикацию и не допуская их утечки в другие СМИ.

Не исключено, что с помощью Пекера и его влияния Трамп нашел способ «отомстить» Джеффу Безосу, спровоцировав его развод.

Сообщается, что после окончания бракоразводного процесса Маккензи Безос может претендовать на половину имущества своего супруга, что сильно отразится на его финансах и даже может лишить его звания самого богатого человека — в момент получения нового статуса его состояние оценивалось в $150 млрд.

Останутся друзьями

Сообщения о разводе Джеффа и Маккензи Безос появились в прессе 9 января. В их совместном заявлении, размещенном в твиттере миллиардера, говорится о том, что супруги совместно приняли решение развестись и при этом собираются остаться «семьей и настоящими друзьями».

«Мы хотим, чтобы люди знали об изменениях в нашей жизни. Как известно нашей семье и близким друзьям, после долгого периода любящих исследований и пробного расставания мы решили развестись и продолжить нашу совместную жизнь в качестве друзей», — говорится в заявлении супругов.

«Мы провели такой прекрасный период совместной жизни как супружеская пара, и мы также видим, что нас ждет замечательное будущее как родителей, друзей, партнеров в различных проектах и в качестве людей, ищущих авантюры и приключения... Если бы мы знали, что расстанемся спусти 25 лет, мы бы снова все повторили», — пишут Джефф и Маккензи.

Будущие супруги познакомились в Принстоне, но их первое тесное знакомство состоялось уже после университета в 1992 году, когда Маккензи устроилась на работу в компанию D. E. Shaw & Co. Собеседование проводил Джефф Безос, который на тот момент занимал пост вице-президента. Спустя три месяца после собеседования Маккензи и Джефф были обручены, а еще через три — поженились.

В 1994 году Безос задумал будущий Amazon, и уже спустя год основал свою компанию, забрав жену в Сиэтл. Таким образом Маккензи стала одним из первых сотрудников Amazon и занялась ее бухгалтерией.

Джефф и Маккензи воспитывают четырех детей — трех сыновей и девочку из Китая, которую Безосы удочерили.

Несмотря на развод, супруги все равно продолжат работать вместе — Маккензи Безос остается исполнительным директором в компании, которую ее будущий бывший муж создал в 2014 году с целью противоборства буллингу в интернете. Кроме того, в прошлом году они стали сооснователями благотворительного фонда.