Неожиданная находка: в «Би-би-си» обнаружили установки ИГ

Роскомнадзор проинформировал о ходе контрольных мероприятий, проводимых в отношении медиа-ресурсов британской вещательной корпорации «Би-би-си» в России. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

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По информации надзорного органа, на текущий момент среди контента на интернет-ресурсах «Би-би-си» выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций, а именно цитаты террориста Аль-Багдади [лидер террористической группировки «Исламское государство», ИГ (организация запрещена в России) — запрещенной на всей территории Российской Федерации — «Газета.Ru»].

Роскомнадзор инициировал экспертизу на предмет соответствия этих материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства.

Как сообщает Роскомнадзор, 9 января 2019 года в ООО «Бритиш телевижн» (вещатель телеканала BBC World News в РФ) был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций. Сообщается, что компания обязана предоставить эти сведения к 16 января 2019 года.

Кроме того, в период с 14 по 31 января 2019 года будет проведена проверка соблюдения ООО «Бритиш телевижн» лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

21 декабря 2018 года стало известно о начале проверки канала BBC World News Роскомнадзором.

Причиной этому стал тот факт, что британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT нарушившим правила вещания на территории Великобритании.

«В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала «BBC World News», распространяемого на территории Российской Федерации, а также в отношении ресурсов BBC в сети Интернет, на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — говорилось в официальном пресс-релизе ведомства.

Речь идет о решении, принятом Ofcom накануне — регулятор решил, что телеканал RT нарушил «правила беспристрастности» семь раз за шесть недель весной 2018 года. Нарушения были обнаружены в передачах, «в основном посвященных отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии».

«Телеканал RT крайне разочарован выводами Ofcom по итогам расследований, большая часть которых проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей. Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами, установленными британским регулятором, и всегда стремимся их соблюдать. Вероятно, Ofcom не до конца учел аргументы, приведенные нами в ходе расследований. Регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу телеканала.

Британская телерадиовещательная сеть «Би-би-си» прокомментировала проверку со стороны Роскомнадзора, заявив о том, что тщательно соблюдает все российские законы.

«Как и во всем мире, «Би-би-си» в России ведет свою деятельность в соответствии со всеми законами страны, чтобы предоставлять независимые новости и информацию своей аудитории», — заявила пресс-секретарь «Би-би-си».

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, проверку BBC World News нужно было начать раньше.

«Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитация наших журналистов и тд) не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа», — заявила Захарова на своей странице в Facebook.

Ситуацию с проверкой «Би-би-си» в России прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что к телеканалу накопилось много вопросов из-за «тенденциозного освещения» некоторых событий.

«Но, естественно, никто, наверное, не вправе таким образом упрекать телерадиокомпанию. Это может сделать только то ведомство, которое имеет на это полномочия», — заключил Песков.