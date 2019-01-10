Инвалид на всю жизнь: китаец отдал почку за iPhone

Роковое решение

25-летний гражданин Китая по фамилии Ванг остался прикованным к кровати инвалидом, нуждающимся в постоянном уходе, после того, как решил продать одну из своих почек для покупки iPhone и iPad. Об этом сообщает Daily Mail.

Реклама

Когда Вангу было 17 лет, он решил приобрести себе «яблочные» гаджеты, чтобы впечатлить своих одноклассников. Тем не менее, у его родителей не было достаточно средств, чтобы купить сыну дорогой смартфон и планшет.

На одном из китайских форумов Ванг связался с тремя посредниками, которые пообещали ему исполнить его мечту в обмен на одну почку.

Подростку пришлось тайком от родителей отправиться в соседнюю провинцию, где врач из подпольной клиники провел ему операцию по удалению органа.

Посредники договорились с неким реципиентом, который заплатил 150 тыс. юаней за пересадку и еще $10 тыс. за почку. При этом Вангу заплатили всего 22 тыс. юаней — 10% от общей выручки.

На полученные деньги подросток купил iPhone 4 и iPad 2, после чего вернулся домой. Мать Ванга узнала о сомнительной сделке только после того, как увидела сына с гаджетами, которые он не мог себе позволить. После того, как она узнала о том, что Ванг лишился почки, женщина позвонила в полицию.

Вскоре после операции состояние Ванга быстро ухудшилось. Он начал страдать от почечной недостаточности и был признан инвалидом.

На текущий момент, спустя семь лет после удаления почки, жизнь 25-летнего человека кардинально изменилась — теперь он вынужден лежать в кровати целый день, так как ему необходим ежедневный диализ.

Вангу пришлось бросить учебу, и теперь он живет на одно пособие.

Инвалидность в обмен на гаджет

По данным Daily Mail, на территории Китая процветает нелегальная онлайн-торговля органами. Согласно официальной статистике информационного агентства «Синьхуа», свыше 1,5 млн китайцев страдают от дисфункций того или иного органа, 300 тыс. из которых может спасти трансплантация.

Тем не менее, только около 10 тыс. человек находят нужный орган официально и добиваются операции.

Дело в местных верованиях — немногие китайцы готовы пожертвовать свои органы после смерти, так как считается, что без них человек не сможет полностью наслаждаться загробной жизнью. Это привело к появлению большого количества черных рынков, готовых торговать с отчаявшимися пациентами и их родственниками.

В апреле 2012 года девять людей, причастных к незаконной операции Ванга, были приговорены к тюремному заключению. Трое посредников, организовавших трансплантацию, получили по пять лет, а двое докторов — по три года.

При этом семья Ванга получила 1,47 млн юаней в качестве компенсации, которая, тем не менее, не сможет вернуть молодого человека к нормальной жизни.

Несколько лет назад продукты Apple действительно были самыми желанными гаджетами в Китае, но большинство граждан не могли позволить себе купить iPhone из-за его высокой стоимости — стартовая цена этого смартфона зачастую равняется месячному жалованию офисного сотрудника в крупном городе.

В последние годы «яблочная лихорадка» стала потихоньку сходить на нет, и причин этому несколько — прежде всего, технологический скачок в производстве многих китайских компаний-производителей смартфонов. Телефоны от Huawei или Xiaomi стали популярными среди граждан КНР, так как они стоят гораздо дешевле, чем у Apple, но могут соревноваться в качестве с айфонами на равных.

Кроме того, Apple изначально задала высокую планку для своих продуктов, и со временем ей становится сложнее ей соответствовать.

Теперь компании все труднее удивлять своих фанатов каждый год и одновременно конкурировать с другими вендорами. Даже по мировым продажам смартфонов Apple находится не на первом месте, уступая южнокорейским и китайским производителям.

В начале января стало известно, что американский бренд сократит производство всех моделей iPhone на 10% в первом квартале 2019 года. Среди причин, которые привели к такому решению руководства, называется, в том числе, снижение спроса на iPhone в Китае.