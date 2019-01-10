Под выборы? Зачем Шкулев купил «Фонтанку»

Новый год — новый владелец

Виктор Шкулев завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций АО «Ажур-медиа», являющегося издателем интернет-газеты «Фонтанка.ру». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте издания.

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Отмечается, что эта сделка стала одной из крупнейших в стране в сфере интернет-медиа. По словам председателя совета директоров «Ажур-медиа» Андрея Константинова, акционерами компании являлись пять физических лиц, включая основателей проекта. При этом прежние партнеры решили полностью покинуть этот бизнес.

Сделке предшествовали долгие переговоры, в рамках которых согласовывалось дальнейшее будущее проекта. При этом, как отмечает Константинов, в самом начале у него даже не было уверенности в том, что все сложится удачно.

«Успеху способствовал математически рациональный подход Виктора Михайловича [Шкулева], и это то, чему уже можно поучиться. Он точно знает, для чего ему нужна эта покупка, и мы также понимаем это: Шкулев продолжает строить свой большой и сложный бизнес, уже представленный во многих регионах и десятках проектов», — отметил председатель совета директоров.

Сообщается, что изменения в руководящем составе практически не отразятся на редакционной политике издания.

«Это событие открывает новые перспективы и возможности для «Фонтанки». Давняя мечта тех, кто создавал интернет-газету, заключалась в том, чтобы найти надежного и профессионального партнера, с которым вместе можно было бы развивать наш проект. Я очень доволен, что интерес к «Фонтанке» проявил Виктор Шкулев, с которым мы знакомы с 1994 года со времен работы в «Комсомольской правде». Это один из самых серьезных в мире медиа людей в России; предприниматель, говорящий с нами на одном языке. Он много опытнее нас, но нам понятны и близки его взгляды на бизнес», — комментирует Константинов.

«Один из лидеров рынка»

В первом интервью Шкулева «Фонтанке», которое он дал после новостей о завершении сделки, медиамагнат называет новое приобретение «профильной инвестицией».

«Я один из тех, кто по-прежнему занимается чистым бизнесом. Я зарабатываю только те средства, которые находятся на рынке, не думая ни о каких дотациях, не думая о том, что могут быть какие-то гранты и так далее. Мне кажется, что при достаточно серьезном государственном контроле за медиарынком остается ниша – определенные медиа, которые имеют собственную позицию, как раз на этом могут делать бизнес. «Фонтанка» – прибыльная компания, при этом живет по рыночной модели, и меня это очень привлекает», — заявил Шкулев.

На вопрос о том, не связана ли покупка контрольного пакета акций АО «Ажур-медиа» с предстоящими выборами губернатора Санкт-Петербурга, бизнесмен ответил отрицательно.

«Вопрос закономерный, но это почти случайное совпадение, что наша сделка завершена в тот год, когда состоятся выборы губернатора Петербурга. Переговоры мы начали полтора года назад. Это был длительный процесс. Мы сделали как положено какое-то количество аудитов, долго дискутировали по всем деталям. Теперь этот процесс завершен.

В конце концов, для нас как для инвесторов этого проекта, выбирается губернатор или не выбирается губернатор – не имеет значения. Все-таки мы в большей степени сориентированы на другое: на рынок и на то, что на этом рынке интересует горожан. Мы точно знаем, что политические новости не являются приоритетными для нашей аудитории», — отметил Виктор Шкулев.

Новый владелец отметил, что «Фонтанка» обладает уникальным опытом, являясь «одним из лидеров на рынке в нише электронных медиа».

По его словам, изданию не придется отказываться от предыдущей стратегии и курса, сосредоточившись на развитии сильных сторон интернет-газеты.

Виктор Шкулев является создателем холдинга Hearst Shkulev Media, издающего большое количество журналов. Среди них Elle, Elle girl, Maxim, Marie Claire, «Счастливые родители», Psychologies, «Антенна-Телесемь», StarHit и многие другие. Президентом Hearst Shkulev Media является Наталья Шкулева, супруга известного телеведущего Андрея Малахова.