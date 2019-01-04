Атака хакеров: политики Германии стали более открытыми

Немецкие СМИ сообщают, что хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, а также сотрудников телеканалов ARD и ZDF.

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По данным радиостанции rbb Inforadio, в сеть попали номера мобильных телефонов, адреса личной электронной почты, а также внутрипартийные документы. Кроме того, были опубликованы ксерокопии паспортов некоторых политиков, личные фотографии, информация по кредитной карте членов их семей, официальная и частная переписки.

Газета Bild со ссылкой на источники утверждает, что жертвами хакерской атаки также стали канцлер страны Ангела Меркель, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и некоторые члены федерального кабинета министров.

Однако в пресс-службе правительства эту информацию опровергли, заявив, что секретные данные, в том числе главы кабмина Меркель, не были затронуты в результате атаки.

Как стало известно, атака коснулась всех партий бундестага, за исключением ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Власти отмечают, что ущерб от действий злоумышленников оценивается как значительный. Несмотря на это, никаких сведений государственной важности им узнать не удалось: Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) заявило, что германские службы не имеют данных о том, что из-за хакерской атаки пострадала внутренняя сеть правительства.

BSI, а также уголовная полиция и Федеральная служба защиты конституции Германии в настоящий момент расследуют этот инцидент. Пока не установлено, откуда произошла утечка и кто стоит за кибератакой. Аккаунт, в котором были опубликованы данные, имеет более 16 тыс. подписчиков. Ранее в нем публиковалась информация о немецких знаменитостях. Он принадлежит интернет-платформе, оператор которой, предположительно, находится в Гамбурге.

Как сообщают СМИ, атаки продолжались до конца октября прошлого года. При этом точно не установлено, когда они начались и кто их организовал. Также не исключается, что к нападениям причастны Россия и Китай. Так, допускается возможность, что российская сторона якобы сотрудничала с ультраправыми немецкими группировками.

В конце ноября Федеральное ведомство по защите конституции Германии заявило, что на электронную почту депутатов бундестага, некоторые немецкие посольства и бундесвер (вооруженные силы Германии — «Газета.Ru») были совершены хакерские атаки. Как сообщило издание Spiegel, к кибератакам якобы причастны российские хакеры. Последний инцидент был зафиксирован 14 ноября.

«По предварительным данным, за хакерской кампанией стоит российская группа Snake или Turla», — написали авторы материала, отмечая, что к таким выводам немецкая контрразведка пришла в рамках расследования кибератак группы Snake.

В декабре стало известно о другом инциденте. The New York Times сообщило, что неизвестные хакеры похитили и выложили в сеть переписку европейских дипломатов, которая велась несколько лет и затрагивала вопросы, в том числе связанные с Россией. Фирма экс-сотрудников Агентства национальной безопасности США Area 1 подтвердило изданию информацию о распространении переписки.

Как сообщалось, в опубликованных письмах дипломаты Евросоюза обсуждали прошедшую в июне в Хельсинки встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В частности, в сообщениях говорилось о консультациях США и ЕС по поводу возможного допроса российскими следователями американских граждан, причастных к противоправной деятельности в отношении РФ. Этот вопрос поднимался на встрече лидеров, представители США заверили европейских коллег, что согласие Трампа будет «ужато», чтобы исключить возможность допросов американских граждан.

Кроме того, авторы переписки обсуждали участие главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в международной встрече в Австрии по освоению космического пространства. Как пишет NYT, в отношении Рогозина действовали санкции, и дипломаты решали, стоит ли разрешать ему участие во встрече.

Также в сеть попали письма, в которых представители ЕС обсуждали отношения США и Китая, затрагивали вопросы кибербезопасности. В Area 1 выразили мнение, что похитить переписку дипломатов могли китайские хакеры.