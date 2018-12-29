«Горжусь нашими успехами»: Цукербергу не стыдно за 2018 год

Всегда есть повод для гордости

Многие ждали традиционного подведения итогов от главы Facebook Марка Цукерберга, который пережил, мягко говоря, не самый лучший год. Его социальная сеть стала ассоциироваться со скандалами, утечками и провалами, начиная с весны 2018 года, и с течением времени ситуация явно не улучшалась.

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Тем не менее, в своем обращении Цукерберг решил не концентрироваться на неудачах и отметить те немногочисленные достижения, которых добилась его компания.

«В 2018 году моим личным вызовом стало фокусирование на важных проблемах, с которыми сталкивается наше сообщество — вмешательство в выборы, распространение ненавистнических высказываний и дезинформации, потеря контроля над своими личными данными и сохранение благополучия при использовании наших сервисов. Я горжусь нашими успехами в каждой из этих областей», — заявил Цукерберг.

Глава соцсети добавил, что на исправление всех ошибок и недочетов уйдет не один год.

«В прошлом мы недостаточно концентрировались на этих проблемах, но теперь мы станем гораздо более активными», — обещает генеральный директор.

В конце своей речи Цукерберг еще раз подчеркнул, что гордится достижениями Facebook и намеревается продолжать работу над ошибками и в новом году.

Таким образом, глава Facebook ни единым словом не обмолвился ни о Cambridge Analytica, ни о хакерской атаке, ни о серии запрещенных тактик, которыми злоупотребляла социальная сеть, например, поливании грязью своих конкурентов, чтобы отвлечь внимание от своих проблем.

Разумеется, это не осталось незамеченным среди пользователей Facebook, которые, в отличие от Цукерберга, явно не гордятся социальной сетью.

«Ничего не сказано о продаже наших личных данных без согласия. Понятно, похоже это является неотъемлемой частью «ДНК» Facebook», — пишет пользовательница по имени Саира Заиди.

«Очень жаль, что вы дали доступ к информации ваших пользователей. Нет необходимости вешать замок на дверь, которая уже была взломана», — соглашается Микаэль Солер.

«Марк, ты уверен, что не занимаешься бизнесом, в котором подставляешь людей и получаешь за это деньги? На мой взгляд, так оно и есть», — комментирует Сэнди Киркман.

В начале каждого года Цукерберг ставит личную цель на следующий год. В 2018 году он обещал ни много ни мало, а «исправить Facebook». Пока непонятно, на чем будет концентрироваться миллиардер в 2019-м, но если он продолжит в том же духе, то снова неминуемо попадет в заголовки прессы.

В декабре, например, стало известно о том, что генеральный прокурор округа Колумбия Карл Рейсин подал иск к компании Facebook за неспособность защитить пользовательские данные. Таким образом, в следующем году компанию ждет как минимум одно судебное разбирательство.

Все остается на своих местах

Тем временем, довольство Facebook среди пользователей достигло минимума. Согласно проведенному опросу, 40% пользователей не стали бы доверять свои личные данные социальной сети Цукерберга. Для сравнения — на втором месте рейтинга расположился Amazon с 8% опрошенных, которые опасаются за свою приватность.

Потеря доверия пользователей — это ощутимый удар по репутации любой компании.

Но, несмотря на большие финансовые потери (один Цукерберг за год потерял $18,7 млрд), совет директоров не собирается менять руководство компанией. Если быть точным, не может — должность председателя совета занимает лично Марк Цукерберг, который также является крупнейшим акционером компании.

На днях стало известно, что бизнесмен Кеннет Шено покидает совет директоров компаний IBM и Procter & Gamble, но остается в совете Facebook. Так как теперь это единственная крупная американская компания в его послужном списке, появились слухи о том, что Шено, вероятно, сместит Цукерберга с поста председателя и займет его место.

Тем не менее, официальный представитель Facebook опровергла эту информацию, заявив о том, что Шено сохранит свою должность и продолжит работать на той же позиции. Таким образом, единоличное правление Марка Цукерберга пока остается незыблемым.