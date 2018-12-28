«Звонил Билан, поздравлял»: звезды терроризируют россиян

«Поют в трубку песни, говорят комплименты»

Пользователи в социальных сетях массово жалуются на агрессивную рекламу по телефону — ювелирная компания рассказывает о своих акциях и предлагает купить подарки. При этом по телефону звучит записанный заранее голос, который принадлежит звездам отечественного шоу-бизнеса — Диме Билану, Валерию Меладзе, Дмитрию Дюжеву и др.

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По данным сайта kp.ru, знаменитости звонят по одному или даже все вместе.

«Мне уже звонили все трое. Причем обращаются по имени. Говорят, что я принцесса, красотка, заслуживаю самого лучшего, ну и потом идет реклама ювелирки. Билан, кстати, обещал записать мой телефончик», — рассказывает собеседница сайта по имени Татьяна.

Житель Барнаула Евгений пожаловался на то, что робот назвал его «Евгенией» и обращался к нему в женском роде.

В популярных социальных сетях тоже можно заметить жалобы от людей, которые не оценили маркетинг. Один из собеседников «Газеты.Ru» рассказал, что ему позвонил Дима Билан, который спрашивал, как дела, и предлагал выбрать подарок со скидкой за хорошее поведение в течение года.

С другим «связался» Валерий Меладзе. При этом собеседник «Газеты.Ru» подтвердил, что действительно когда-то покупал в этом ювелирном магазине подарки жене, и у него, вероятно, осталась скидочная карта. Скорее всего, контакты покупателей у звезд оказались именно после заполнения анкеты на получение подобных карт.

Корреспондент «Газеты.Ru» изучила сайты с отзывами о телефонных номерах, на которых люди делятся своим опытом и рассказывают истории о спамерах и мошенниках. Как оказалось, проблема со звонками от знаменитостей уже разошлась по многим регионам.

«Звонил Меладзе, то есть робот-звонилка с его голосом, поздравлял с Новым 2019 годом, и зазывал за покупками. Связываться не стоит», — пишет один из пользователей.

«Это спам-звонок... Весь декабрь от лица магазина звонят известные личности (Дюжев, Билан, Меладзе), не сами — это запись голоса, поют в трубку песни, говорят комплименты ну и, конечно, рекламируют ювелирные украшения. Будьте бдительны, не тратьте свое время зря», — советует другой.

Судя по остальным комментариям, россиянам также звонят Анфиса Чехова, Анна Семенович, Дмитрий Певцов и другие знаменитости.

Что интересно, на сайте ювелирного магазина действительно присутствует реклама с исполнителем Димой Биланом, при этом пользователю предлагается оставить номер телефона, чтобы получить поздравление от популярного певца. Другие звезды, о которых сообщают интернет-пользователи, на сайте отсутствуют.

«Газета.Ru» направила запрос представителю Димы Билана, но к моменту выхода заметки не смогла получить оперативный комментарий. Официальный представитель Валерия Меладзе комментировать ситуацию отказался.

Добровольная подписка

Звонки, в рамках которых с абонентом общается не оператор, а робот, называются автообзвоном (англ. «robocall»). Этот рекламный инструмент давно используют банки, магазины, салоны красоты, фитнес-залы, а также другой бизнес, чтобы информировать своих клиентов об услугах и акциях. Такой способ является довольно простым и не требует особых денежных затрат.

Автообзвон, предлагающий товары или услуги, считается рекламой согласно п. 1 ст. 3 Закона № 38-ФЗ «О рекламе».

Как следует из российского законодательства, при этом необходимо четкое предварительное согласие абонента на получение такой рекламы.

При этом распространение рекламы будет считаться незаконным, если рекламодатель не сможет доказать, что согласие адресата было получено.

В случае нарушения этого требования может наступить административная ответственность по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ в виде денежного штрафа от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Тем не менее, пользователи сами, зачастую ненамеренно, дают согласие на получение подобной рекламы — когда подписывают договор на оказание услуг связи, заполняет анкету на скидочную карту, принимают правила пользования каким-либо сервисом и т.д. В таком случае рекламодатель ничего не нарушает, и привлечь его к ответственности невозможно.