Цифровая Россия: сделать рывок на бумаге

Инвестиции в будущее

Внутренние затраты России на цифровую экономику к 2024 году должны подскочить минимум в три раза. Как отмечают аналитики НИУ ВШЭ, цифровизация положительно скажется на эффективности обрабатывающих отраслей (в первую очередь машиностроения и химической промышленности). Кроме того, новые технологии должны стать драйверами роста финансового сектора, транспортного и промышленного комплексов. Но пока России еще далеко до передовой цифровой державы.

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«Мы проводим ежегодное исследование о цифровой экономике, сравнивая ее вклад в ВВП в ключевых странах мира и темпы роста.

По результатам нашего исследования темпы роста вклада цифровой экономики в ВВП в России почти удвоились с 2015 года. При этом Россия по этому показателю все еще отстает от Китая почти в два раза»,

— рассказал «Газете.Ru» партнер-эксперт The Boston Consulting Group Константин Полунин.

И если в Японии роботы уже заменяют целые циклы производства, для России они скорее в новинку: даже на государственном уровне производительность труда выражается лишь в определенном уровне зарплат. Работает ли человек 18 часов в сутки или бьет баклуши — неважно.

«Бесспорно, цифровая трансформация влияет и на бизнес-процессы. Появляются новые компетенции, и параллельно отмирают целые профессии. Все эти изменения, так или иначе, с той или иной скоростью, но будут происходить и дальше», — поделился с «Газетой.Ru» мнением глава консалтингового агентства BestBrains Вячеслав Тихомиров.

Телевидение для всех

В конце декабря в России было завершено строительство сети цифрового телевидения — последнюю передающую станцию запустили в поселке Видяево Мурманской области. Этот объект стал 5040-м по счету, сделав российскую цифровую телесеть крупнейшей в мире.

На реализацию этого проекта потребовалось 9 лет. Первоначально Россия намеревалась перейти на цифровое телевидение в 2016 году, однако затем сроки были сдвинуты до 2019 года.

Теперь подавляющее большинство россиян (98,4%) получило бесплатный доступ к 20 федеральным телеканалам и трем радиостанциям. Правда, для их просмотра или прослушивания нужно быть владельцем цифрового телевизора или приставки для аналогового телеящика.

«Минимальная цена приставке эквивалента стоимости блока сигарет. При том, что курить вредно, а смотреть 20 каналов цифрового телевидения здорово и хорошо», — отметил на церемонии открытия последнего передатчика замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

В конце декабря ФАС уличила «Эльдорадо», «М.Видео», «Юлмарт» и DNS в необоснованном завышении цен на приставки на фоне перехода страны на цифровое ТВ. Например, когда 6 декабря аналоговое вещание было отключено в Тверской области, дешевые модели приставок сразу же подорожали на 30-100%, а дорогие – на 5-83,9%. Регулятор уже возбудил дело в отношении ритейлеров.

На этом трудности, к сожалению, не заканчиваются — чтобы обычный телевизор принимал цифровой сигнал стандарта цифрового вещания DVB-Т2, необходима дециметровая антенна. Пока таких общедомовых антенн единицы, поэтому правительство рекомендовало региональным властям в срочном порядке заняться восстановлением их числа.

Минкомсвязи уже утвердило план постепенного отключения аналоговых телерадиоканалов, входящих в перечень «обязательных и общедоступных». Как сообщает ведомство, 11 февраля, 15 апреля и 3 июня «будет произведено переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение». Экраны будут демонстрировать неделю, а затем передатчики выключат окончательно.

Маркировка для всех

Еще одним важным проектом уходящего года, касающимся применения новых технологий, стала маркировка различных групп товаров — в данный момент налажено отслеживание изделий из меха, лекарственных средств и табака (двух последних в тестовом режиме). Кроме того, правительство утвердило перечень из 12 товарных групп, для которых маркировка будет действовать в ближайшем будущем. Создает систему и будет ею управлять дочка госкорпорации «Ростех», USM и «Элвис плюс групп».

В полном объеме система маркировки и прослеживаемости товаров должна заработать в 2024 году — к этому моменту она должна охватить практически все изделия массового спроса.

«Страны активно внедряют решения track and trace по всему миру (сегодня уже более 20 государств) для борьбы с контрафактом, повышения эффективности контрольных процедур и повышения собираемости налогов. Рынок активно растет. В течение 8-10 лет он может вырасти до $5 млрд (рост более 15% в год). Track and trace широко применяется в фармацевтике, табачной индустрии, алкогольной отрасли, производстве воды и напитков, однако распространение получают и более специфические случаи – например, маркировка никеля или нефтепродуктов», — говорит Константин Полунин.

По данным The Boston Consulting Group, маркировка уже привела к существенному повышению собираемости налогов в ряде стран мира — в частности, в Бразилии рост налоговых поступлений по табаку составил 40%, а по напиткам — 20%. Кроме того, «обеление» рынков позволяет существенно сократить потери выручки бизнеса — в ЕС этот показатель к 2019 году может достичь отметки в 10 млрд евро.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным 24 декабря сообщил, что в легкой промышленности за последние три года количество фальсификата снизилось на 10%, то есть из «серой» зоны вышло около 375 млрд рублей. Одним из инструментов, благодаря которым удалось достичь этого результата, министр назвал маркировку.

А прослеживаемость каждого товара в таком масштабе может вывести Россию в лидеры по интернету вещей — еще одному мировому тренду.

Интернет для всех

Большинство передовых технологий связано с использованием интернета, поэтому повышению доступности этого средства связи для россиян в нацпрограмме «Цифровая экономика» отведена особая роль.

«Наши граждане находятся в мировых лидерах по вовлеченности в цифровую экономику — 73% населения страны старше 12 лет регулярно пользуется интернетом. Конечно, это не говорит о том, что мы решили хотя бы половину поставленных задач. Три четверти населения подключены к интернету. Только 26% граждан, будучи вовлеченными в интернет-активность, обладают необходимыми в своей профессиональной деятельности навыками цифровой экономики», – сказал 11 декабря вице-премьер Максим Акимов.

По его словам, в текущем году планируется завершить подключение к широкополосному интернету по высокой стороне всех больниц в РФ. «На очереди у нас ФАПы и, безусловно, школы — всего 47 тыс. организаций. Мы проделаем эту работу до 2021 года. В населенных пунктах, имеющих численность от 100 до 1000 человек, впервые реализуем комплексное подключение более 85% социально значимых объектов», — отметил зампред правительства.

Федеральный бюджет до 2024 года намерен выделить на эти цели 413 млрд рублей, в том числе в следующем году — 31 млрд рублей.

Правда, как раз возможности жить в мире без границ россияне могут когда-то лишиться — в Госдуму внесен законопроект о «суверенном интернете». Как отмечают авторы, речь идет о защите российского интернета от угроз со стороны других государств и возможности работы при невозможности подключения к зарубежным серверам — конечно, под управлением самих чиновников.

Есть сложности и с внедрением в России нового стандарта связи 5G — массовое строительство сетей такого типа была решено отложить из-за дороговизны необходимых технологий и военных, которым в данный момент принадлежит большая часть частот для будущего 5G. В результате операторы «большой четверки» договорились создать единого инфраструктурного оператора для развертывания 5G, а не действовать поодиночке. Первые пилотные проекты в пяти городах-миллионниках будут запущены к концу 2020 года.

Медицина для всех

Внедрение передовых технологий в здравоохранении является еще одним важным направлением, фигурирующим сразу в нескольких национальных программах.

В частности, речь идет о телемедицине, которая должна стать компромиссным вариантом между самолечением и походом к врачу. Но пока телемедицина категорически отказывается внедряться. По данным Счетной палаты на середину ноября, из 20 субъектов РФ, в которых к концу этого года должны быть по плану Минздрава организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, отчитаться не был готов ни один.

Электронные медкарты появились у 55% россиян, имеющих полис ОМС, хотя по итогам 2018 года эту задачу должны были исполнить на 100%.

Нескольких целей все же удалось достичь — например, участниками электронного документооборота стали 54% медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной помощи, хотя плановый показатель на 2018 год составлял только 50%. Но на фоне прочих провалов это достижение впечатления не производит.

Согласно отчету Счетной палаты, из 828,6 млн рублей, выделенных из бюджета на 2018 год на приоритетный проект «Электронное здравоохранение», за 9 месяцев были освоены только 296,5 млн рублей (35,8%).

Что там говорить про телемедицину — по данным все той же Счетной палаты на середину декабря, в российских регионах нет даже утвержденных стандартов лечения некоторых распространенных заболеваний. Как отмечают аудиторы, ни один регион России не достиг всех установленных критериев качества медицинской помощи.