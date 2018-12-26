Секс, ложь и смерть: 7 оглушительных скандалов года в IT

Кругом виноваты

J. Scott Applewhite/AP Основатель Facebook Марк Цукерберг накануне сенатских слушаний в Вашингтоне, 9 апреля 2018 года

Социальная сеть Facebook оказалась втянута в целую череду скандалов, каждому из которых можно посвятить отдельный материал. Отдельно хочется выделить два из них — во-первых, это утечка личных данных десятков миллионов пользователей, которые достались компании Cambridge Analytica. Впоследствии полученная информация была использована в президентских выборах 2016 года, чтобы склонить избирателей отдать свой голос за Дональда Трампа.

Эта история настолько впечатлила американские власти, что спустя месяц после того, как мир узнал об утечке, глава Facebook Марк Цукерберг был срочно вызван в Конгресс для дачи показаний.

Впрочем, создателю социальной сети удалось выйти сухим из воды — он аккуратно обходил острые вопросы, а когда не мог предоставить убедительный ответ, обещал вернуться с подробной информацией позднее, на что конгрессменам было абсолютно нечего возразить.

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В ноябре в газете The New York Times появилась разгромная статья, в которой утверждается, что Facebook нанял стороннюю PR-фирму, чтобы дискредитировать конкурентов социальной сети,а также критиков Цукерберга, приписав им связи с миллиардером Джорджем Соросом. Кроме того, Facebook якобы игнорировал некоторые публикации Дональда Трампа, которые противоречили правилам платформы, чтобы не ссориться с Республиканской партией.

Кроме того, в этом году Facebook подвергся атаке хакеров, вследствие чего персональные данные пользователей соцсети снова были скомпрометированы.

Все это привело к существенным финансовым потерям. Так, Марк Цукерберг за год потерял $18,7 млрд и возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников по версии журнала Forbes. Тем не менее, благодаря устойчивой позиции Цукерберга в компании, он продолжает занимать должность генерального директора и председателя совета директоров Facebook, проигнорировав многочисленные призывы уйти в отставку.

Плата за харассмент

AP

Компания Google опасно приблизилась к Facebook по количеству скандалов в 2018 году, но самой резонансной историей года стала ситуация с создателем Android Энди Рубиным. В конце октября стало известно, что во время работы в компании Рубин обвинялся в сексуальном харрасменте — он якобы принудил женщину заняться с ним оральными сексом в гостиничном номере.

Вскоре после этого инженеру предложили по-тихому покинуть компанию, выплатив при этом денежную компенсацию в размере $90 млн. После того, как эта информация стала достоянием общественности, внутри Google поднялась волна возмущения —

сотрудники компании были шокированы тем, что обвиняемый в харассменте не только ушел от ответственности, но и получил «золотой парашют» при увольнении.

Это привело к тому, что 1 ноября во всех офисах Google по всему миру прошли протесты, посвященные проблеме сексуальных домогательств на работе — работники компании бросили свои рабочие места и собрались вместе, чтобы привлечь внимание руководства. Генеральный директор Google Сундар Пичаи принес официальные извинения в связи с возникшей ситуацией и поддержал право сотрудников на справедливую забастовку.

Смертельные фейки

Dado Ruvic/Reuters

WhatsApp стал причиной смерти нескольких десятков человек в Индии. Причиной этому стали сообщения, рассылаемые через мессенджер. В них утверждалось, что отдельные люди являются членами преступных группировок, которые похищают детей.

Несмотря на то, что эти новости были фейковыми, их массовый характер привел к линчеваниям по всей стране — толпа продолжала убивать и калечить невинных, часто записывая жесткие зверства на видео и публикуя их в социальные сети.

Индийское правительство обвинило во всем WhatsApp и призвало мессенджер прекратить распространение дезинформации, которая приводит к смерти людей. WhastApp, в свою очередь, списал проблему на состояние индийского общества.

«Эта ответственность выходит за рамки одной компании, — заявил представитель мессенджера. — Я считаю, что индийское правительство само должно решить, как правильно остановить эпидемию убийств. Это нужно делать в сотрудничестве».

Беспилотник-убийца

ABC-15.com via AP Следственные действия на месте ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber в Аризоне, 19 марта 2018 года

В прошлом году у Uber после нескольких скандалов сменился генеральный директор, а его преемник пообещал кардинально изменить ситуацию в компании и исправить все ошибки. К сожалению, 2018 год начался для Uber не очень хорошо — беспилотный автомобиль компании убил человека.

49-летняя женщина с велосипедом пересекала проезжую часть в неположенном месте, когда на нее на полной скорости наехал автомобиль. За рулем машины находился оператор, но, судя по видео с камеры, он не смотрел на дорогу, а транспортно средство двигалось на автопилоте.

После этой трагедии тестирование беспилотников Uber Technologies в США было приостановлено.

Рабство на складах

Bebeto Matthews/AP

Компания Джеффа Безоса Amazon подверглась критике за несправедливое обращение с рабочими — несколько сотрудников складов Amazon дали откровенные интервью, в которых пожаловались на невыносимые условия труда.

Люди рассказывают о варварских рабочих условиях, незаконных увольнениях, травмах на производстве. Некоторые из бывших сотрудников Amazon лишились дома, так как были внезапно уволены без объяснения причин. Работники жалуются, что за ними пристально следят менеджеры, из-за чего они боятся лишний раз отойти в туалет — все время, проведенное не за работой, вычитается из часов сотрудника.

Некоторых сотрудников увозят на «скорых» от истощения — один из репортеров Sunday Mirror внедрился на один из складов компании и был поражен тем, как работники компании буквально спят стоя после 55-часовой рабочей недели.

На текущий момент эта проблема до сих пор не решена — несмотря на публикации в прессе и массовые забастовки рабочих, Джефф Безос не пытается улучшить положение дел на своих складах. Кроме того, по его словам, если бы ситуация была настолько серьезной, то в Amazon не осталось бы желающих работать.

Один неловкий твит

Lucy Nicholson/Reuters

Илон Маск и его компания-производитель электрокаров Tesla в этом году также попала в заголовки СМИ в связи с неприятной ситуацией. В начале августа Маск в Twitter заявил о своем намерении сделать Tesla частной компаний и выкупить все акции с биржи. При этом миллиардер заявил, что финансирование его инициативы «обеспечено».

При этом Маск не предоставил никаких доказательств того, что действительно обладает необходимыми финансами. По словам популярной рэперши Азилии Бэнкс, которая посетила вечеринку бизнесмена после его громкого заявления, он судорожно пытался найти деньги для своей затеи.

«Я видела его на кухне с поджатым хвостом в то время, как он клянчил деньги у инвесторов после того твита. У него явно был стресс, так как его лицо покраснело. В действительности он не такой уж душка», — заявила Бэнкс в интервью BI.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) тоже не оценила планы Маска и завела на него дело из-за неправильного информирования своих акционеров, а также из-за попытки повлиять на цену акций Tesla.

В результате бизнесмену пришлось покинуть пост председателя совета директоров Tesla и выплатить крупный штраф.

Что характерно, Маск выполнил все требования Комиссии, но в открытую продолжает высказывать несогласие с регулятором.

«Я не уважаю ни саму SEC, ни ее решения. Я однозначно против этого. Но поскольку уважаю судебную систему США — я подчиняюсь решению суда», — заявил инженер.

Надежды не оправдались

Theranos Элизабет Холмс

В 2018 году произошла еще одна громкая история — генеральный директор Theranos Элизабет Холмс и экс-президент компании Рамеш Балвани были оштрафованы на $500 тыс. за мошенничество.

Холмс и Балвани объявили о создании устройства для медицинских анализов, которое называлось «более быстрым, дешевым и точным» аналогом тех продуктов, которые уже существовали на рынке. При этом обвиняемые лгали инвесторам не только о функционале устройства, но и о своих связях с министерством обороны США и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

В результате самая молодая миллиардерша мира, которую называли «Джобсом в юбке», обещавшая миру прорыв в медицине, была заклеймена обманщицей и лишилась права занимать руководящие должности в ближайшие десять лет. Как показала практика, не все громкие истории успеха в Кремниевой долине основаны на реальных достижениях.