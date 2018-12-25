Под страхом увольнения: как китайцы отказываются от iPhone

Санкции США в отношении Huawei стартовали еще в начале 2018 года. Тогда представители американских спецслужб заявили о том, что продукция китайского вендора модифицируется еще на стадии сборки и отправляется в Америку с «жучками», чтобы осуществлять шпионаж и тайно собирать личные данные граждан.

Реклама

В августе президент США Дональд Трамп подписал официальный документ, запрещающий спецслужбам пользоваться гаджетами ZTE и Huawei.

Конфликт перешел в стадию эскалации в начале декабря — тогда на территории Канады по запросу США была задержана финансовый директор Huawei Technologies и дочь основателя компании Мэн Ванчжоу. Ее арест вызвал негодование со стороны китайских властей, которые потребовали немедленно освободить женщину и пригрозили серьезными последствиями в случае отказа.

Зеркальные меры не заставили себя долго ждать — китайский суд наложил запрет на продажу в стране семи моделей iPhone от компании Apple, одного из самых популярных американских вендоров. Причиной запрета стало нарушение патентных прав производителя процессоров и микросхем Qualcomm. Что характерно,

тяжба между Qualcomm и Apple продолжается с начала прошлого года, но КНР решила пойти на решительные действия только сейчас.

Когда стало ясно, что оттепели в американо-китайских отношениях не предвидится, власти Поднебесной пошли еще дальше. По данным портала 9to5Mac, в некоторых компаниях КНР стартовал неофициальный бойкот продукции Apple.

Так, производитель оборудования из города Шэньчжэнь, где также базируется Huawei, угрожает конфисковать все айфоны сотрудников и обещает уволить тех, кто не подчинится новым требованиям. Еще одна компания из этого города пообещала урезать зарплату работников, которые купят себе «яблочный гаджет», а другая — пугает лишением бонусов и премий, а также отказом в продвижении по службе.

Издание подчеркивает, что на текущий момент восприятие iPhone в Китае сильно изменилось — если раньше он был статусной вещью, подчеркивающей финансовое положение владельца, то теперь на смартфон от Apple в руке китайца смотрят неодобрительно.

При этом использование гаджетов Huawei наоборот поощряется — так, руководство китайских компаний обещает возместить сотрудникам стоимость покупки смартфона в размере от 10% до 100%.

Около 20 китайских брендов сообщили о новой инициативе в социальных сетях, пообещав увеличить использование продуктов Huawei в своих компаниях в рамках поддержки «отечественного производителя».

Ожидаемо, подобные санкции не вызвали восторга среди китайских работников, которые усмотрели в этом проявления цензуры.

«Выбор бренда смартфона — личное дело каждого сотрудника, которое не должно ограничиваться руководством. Покупать домашние продукты — это хорошо для страны... но нет ни одного закона, согласно которому нужно наказывать человека за использование iPhone, а также забирать его премию, — пишет пользователь по имени Жанг Джун на одном из китайских форумов, — Оштрафованные сотрудники должны сообщить об этом в соответствующие органы.

Любить свою страну — это отлично, но покупка продуктов Huawei не равняется проявлению патриотизма».

Что интересно, ранее зарубежные СМИ сообщили о негласном запрете на продукты Apple в компании Facebook. Создатель социальной сети Марк Цукерберг якобы заставляет своих сотрудников пользоваться смартфонами на базе Android после конфликта с руководителем Apple Тимом Куком, который не раз критиковал Facebook.

После того, как Кук заявил о том, что Цукерберг устраивает «слежку» за своими пользователями ради прибыли, гендиректор Facebook взбесился и в качестве ответной меры запретил своим сотрудникам пользоваться продуктами Apple, в том числе айфонами.

Накануне стало известно, что обновление iOS 12.1.2 лишило владельцев айфонов связи и интернета — об этом пользователи iPhone массово сообщили в социальных сетях.

«Спасибо Apple за подарок на Рождество... с тех пор, как я обновил свой iPhone до iOS 12.1.2 я не могу поймать сигнал своего оператора связи», — написал рассерженный владелец «яблочного» гаджета.

Пока у компании нет решения этой проблемы, но уже началось тестирование бета-версии iOS 12.1.3, которая, вероятно, поможет пострадавшим пользователям.