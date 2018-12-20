Цукерберг должен ответить: на Facebook подали в суд

Виновен по нескольким пунктам

Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Рейсин подал иск к компании Facebook Inc. за неспособность защитить пользовательские данные, следует из официального пресс-релиза.

Реклама

В исковом заявлении говорится о том, что социальная сеть Марка Цукерберга из-за своей халатности и вводящих в заблуждение правил приватности допустила сбор персональной информации миллионов пользователей, которая была передана третьей стороне, которая, в свою очередь, использовала данные в политических целях. Речь идет о скандале с компанией Cambridge Analytica, которая использовала личные предпочтения свыше 80 млн человек в предвыборной гонке 2016 года.

«Facebook не смог защитить приватность своих пользователей и держал их в неведении касательно того, кто имеет доступ к их личным данным, и как они используются. Facebook подверг пользователей риску манипуляции, разрешая сторонним компаниям, таким как Cambridge Analytica, собирать персональную информацию без разрешения.

Сегодняшний иск был подан, чтобы заставить Facebook выполнять свое обещание о защите своих пользователей», — заявил Карл Рейсин.

Согласно расследованию прокуратуры, Facebook виновен сразу по нескольким пунктам. Прежде всего, социальная сеть обманула своих пользователей, пообещав им защиту личных данных, но в то же время передавала их третьим лицам.

Кроме того, Facebook не контролировала, как именно сторонние приложения, имеющие доступ к базе данных социальной сети, используют полученные данные. Из-за того, что компания не осуществляла проверку подобных приложений, случился скандал с Cambridge Analytica.

Компанию Цукерберга также обвиняют в том, что она не предоставила пользователям понятные настройки приватности — усложненная система настроек только вводила людей в заблуждение и не позволяла им ограничить распространение собственных данных.

Генеральный прокурор Рейсин также припомнил Марку Цукербергу тот факт, что Facebook скрывала об утечке данных Cambridge Analytica в течение почти трех лет — о ней стало известно еще в 2015 году.

Сообщается, что максимальный штраф, ожидающий Facebook, составляет $5 тыс. за «каждое нарушение».

Несмотря на то, что этот инцидент c Cambridge Analytica произошел еще в марте 2018 года, США так и не применил к Facebook никаких штрафных санкций. В апреле глава социальной сети Марк Цукерберг посетил американский конгресс, чтобы ответить на вопросы парламентариев, но это не повлекло за собой ни судебного преследования, ни других серьезных последствий.

Великобритания, которая является родиной Cambridge Analytica, тоже хотела бы видеть Цукерберга на слушании в своем парламенте, но он отказался воспользоваться приглашением и в Лондон не поехал. Тем не менее, это не помешало стране оштрафовать Facebook на полмиллиона фунтов стерлингов (около $644 тыс.) за «серьезное нарушение закона», повлекшее за собой утечку личных данных огромного количества пользователей.

Государство должно вмешаться

Карл Рейсин подал иск к Facebook спустя сутки после того, как СМИ стало известно о другом скандале, связанным с социальной сетью. Как сообщило издание The New York Times, платформа Цукерберга продолжала предоставлять ряду сторонних компаний доступ к данным пользователей даже после того, как стало известно о Cambridge Analytica.

Речь идет о нескольких техкомпаниях из Кремниевой долины, включая Apple, Netflix и Microsoft. У некоторых из них была возможность читать личные сообщения пользователей Facebook.

Руководство Facebook признало, что работало над интеграцией сообщений между сервисами, но эта функция была активна только при условии согласия пользователя на нее. Слухи о том, что доступ к сообщениям пользователей был раскрыт для ряда компаний, в Facebook назвали «неправдой».

«Уже очевиднее некуда, что социальные платформы не справляются с защитой своих пользователей. Конгресс должен принять меры», — заявил сенатор-демократ от Вирджинии Марк Уорнер в своем Twitter.