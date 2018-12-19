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Открепили от дома: россиянам отменили роуминг

Госдума приняла закон об отмене национального роуминга

Государственная дума приняла закон, отменяющий национальный роуминг на территории России. Согласно документу, мобильные операторы не смогут взимать дополнительную плату за услуги связи за пределами домашнего региона абонента.

Роуминг — это архаизм

Государственная дума в третьем чтении приняла закон об отмене национального роуминга в Российской Федерации. Законопроект был внесен депутатами от «Справедливой России» Михаилом Емельяновым, Олегом Ниловым и Игорем Ананских во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

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В пояснительной записке к законопроекту национальный роуминг, то есть назначение дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ, называется «архаизмом», который не только сказывается на доступности связи в стране, но и служит лишь в качестве источника обогащения для операторов связи.

После того как закон вступит в силу 1 июня 2019 года, абонент будет платить по одному и тому же тарифу, даже если он покидает свой домашний регион или подключается к другому оператору связи, но находится на территории России.

«Кроме того, законопроектом устанавливается отмена платы за телефонное соединение, установленное в результате вызова другим абонентом, если такое телефонное соединение установлено с абонентом, находящимся за пределами территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о выделении оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный данному абоненту абонентский номер. При этом осуществление платы в таких случаях сохраняется для вызовов другим абонентом, находящимся за пределами Российской Федерации», — говорится в записке.

Депутаты указывают на тот факт, что национальный роуминг появился в стране в тот момент, когда каждый из операторов связи предоставлял услуги абонентам через единого общероссийского оператора связи. Так как на текущий момент такой механизм является устаревшим и почти не применяется, парламентарии не считают нужным продолжать взимание дополнительных платежей за перемещение по стране.

В документе указывается, что мобильные операторы не должны существенно пострадать от принятия данного закона, так как доходы от указанных услуг составляют не более 1,5% процентов от общего объема.

Кроме того, отмена национального роуминга является международной тенденцией, так как в США и странах Европейского союза он уже давно не действует.

«Таким образом, отмена «национального роуминга» будет способствовать более развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов», — следует из пояснительной записки.

Сами не пошевелятся

«Мы прошли через довольно жесткое сопротивление сотовых операторов, которые говорили, что сами отменят роуминг. Они говорили об этом более года, а мы настаивали — пока не примем закон, они не пошевелятся», — цитирует ТАСС Сергея Миронова, комментирующего свой законопроект.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, отмена нацроуминга «позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России».

«Мы уже отменили внутрисетевой роуминг, и наши абоненты могут перемещаться в сети «МегаФона» без изменения ценовых параметров. В части национального роуминга, благодаря планомерной работе по снижению взаиморасчетов с крымскими операторами, мы смогли значительно снизить расценки для наших абонентов. При поездках в Крым входящие с местных номеров уже бесплатны, а стоимость исходящих звонков на номера всех операторов России составляет всего 3 рубля за минуту. После вступления закона в силу мы будем исполнять его требования», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «МегаФона».

Представители пресс-служб «Билайн» и МТС отказались комментировать инициативу.

Ранее стало известно, что в сентябре текущего года «Большая четверка» операторов связи России отменила внутрисетевой роуминг на территории страны. Это было сделано по распоряжению Федеральной антимонопольной службы России, потребовавшей от операторов снизить и выровнять тарифы на связь в поездках по регионам.