Открепили от дома: россиянам отменили роуминг

Роуминг — это архаизм

Государственная дума в третьем чтении приняла закон об отмене национального роуминга в Российской Федерации. Законопроект был внесен депутатами от «Справедливой России» Михаилом Емельяновым, Олегом Ниловым и Игорем Ананских во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

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В пояснительной записке к законопроекту национальный роуминг, то есть назначение дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ, называется «архаизмом», который не только сказывается на доступности связи в стране, но и служит лишь в качестве источника обогащения для операторов связи.

После того как закон вступит в силу 1 июня 2019 года, абонент будет платить по одному и тому же тарифу, даже если он покидает свой домашний регион или подключается к другому оператору связи, но находится на территории России.

«Кроме того, законопроектом устанавливается отмена платы за телефонное соединение, установленное в результате вызова другим абонентом, если такое телефонное соединение установлено с абонентом, находящимся за пределами территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о выделении оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный данному абоненту абонентский номер. При этом осуществление платы в таких случаях сохраняется для вызовов другим абонентом, находящимся за пределами Российской Федерации», — говорится в записке.

Депутаты указывают на тот факт, что национальный роуминг появился в стране в тот момент, когда каждый из операторов связи предоставлял услуги абонентам через единого общероссийского оператора связи. Так как на текущий момент такой механизм является устаревшим и почти не применяется, парламентарии не считают нужным продолжать взимание дополнительных платежей за перемещение по стране.

В документе указывается, что мобильные операторы не должны существенно пострадать от принятия данного закона, так как доходы от указанных услуг составляют не более 1,5% процентов от общего объема.

Кроме того, отмена национального роуминга является международной тенденцией, так как в США и странах Европейского союза он уже давно не действует.

«Таким образом, отмена «национального роуминга» будет способствовать более развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов», — следует из пояснительной записки.

Сами не пошевелятся

«Мы прошли через довольно жесткое сопротивление сотовых операторов, которые говорили, что сами отменят роуминг. Они говорили об этом более года, а мы настаивали — пока не примем закон, они не пошевелятся», — цитирует ТАСС Сергея Миронова, комментирующего свой законопроект.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, отмена нацроуминга «позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России».

«Мы уже отменили внутрисетевой роуминг, и наши абоненты могут перемещаться в сети «МегаФона» без изменения ценовых параметров. В части национального роуминга, благодаря планомерной работе по снижению взаиморасчетов с крымскими операторами, мы смогли значительно снизить расценки для наших абонентов. При поездках в Крым входящие с местных номеров уже бесплатны, а стоимость исходящих звонков на номера всех операторов России составляет всего 3 рубля за минуту. После вступления закона в силу мы будем исполнять его требования», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «МегаФона».

Представители пресс-служб «Билайн» и МТС отказались комментировать инициативу.

Ранее стало известно, что в сентябре текущего года «Большая четверка» операторов связи России отменила внутрисетевой роуминг на территории страны. Это было сделано по распоряжению Федеральной антимонопольной службы России, потребовавшей от операторов снизить и выровнять тарифы на связь в поездках по регионам.