Не перечитать: Apple выбросит доллары в печать

Посильная помощь

Apple, по словам руководства компании, готовится произвести революцию в сфере, которая еще не покорилась IT-гиганту из Купертино — речь идет о цифровых журналах. Для этого компания в марте текущего года приобрела приложение Texture, которое предоставляет пользователю неограниченный доступ к 200 самым популярным журналам мира по ежемесячной подписке.

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Таким образом, компания пытается объединиться с печатной индустрией, чтобы привлечь новые доходы. Тем не менее, по информации Bloomberg, многие издатели скептически относятся к данной инициативе — ведь Apple заберет себе не только часть подписчиков, но и деньги, которые они отдают за платную подписку. Маловероятно, что читатель захочет платить дважды — за пользование сайтом издания и за «яблочное» приложение.

Когда Apple впервые представила миру iPad в 2010 году, руководители СМИ ликовали.

«Присядьте и помолитесь Стиву Джобсу за то, что он спасает печатную индустрию», — заявил генеральный директор Axel Springer, комментируя выпуск гаджета.

Однако надежды рухнули: айпад издателям никак не помог, продажи планшетов обвалились, а количество подписок на газеты и журналы сокращалось с каждым годом.

Теперь Apple объявила о готовности попробовать еще раз влезть на рынок прессы, и главную роль в этом сыграет перезапуск Texture.

Apple планирует сделать Texture премиальным продуктом в рамках Apple News — новостного приложения, которое предустанавливается на все iPhone.

Новая версия Texture предположительно появится уже будущей весной, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники внутри компании.

По слухам, купертиновцы пытаются «заманить» такие крупные издания, как Wall Street Journal и New York Times, чтобы они присоединились к Texture, а после переработать их дизайн, чтобы контент смотрелся в цифровом формате. Этот шаг тоже вызывает вопросы, так как с одной стороны это улучшит пользовательский опыт и поможет восприятию цифрового контента, но с другой — это не обрадует руководство печатных изданий, которые не захотят передавать права на собственный редизайн сторонней компании либо прикладывать дополнительные усилия, чтобы помочь Apple.

Несмотря на то что планы касательно Texture пока не были обнародованы, вокруг приложения уже заметно некоторое движения со стороны Apple. Так, например, этим летом плата за сервис была унифицирована — ранее за доступ к еженедельным изданиям нужно было доплачивать $5.

«Шведский стол» для статей

Apple планирует пойти по пути Netflix и Spotify и проверить, будет ли система «шведского стола», или «потребляй-столько-сколько-влезет», работать и для прессы. Потенциальная аудитория обновленного Texture может составить свыше 1 млрд человек — по количеству устройств, проданных Apple.

Впрочем, издатели опасаются, что новая затея компании Тима Кука принесет больше вреда, чем пользы. Они могут потерять читателей, которые решат сэкономить на подписке и взамен купят абонемент в Texture — $9,99 в месяц дешевле, чем, например, аналогичная подписка на New York Times.

Медиа-предприниматель Стивен Брилл считает, что Apple следует привлекать издания к сотрудничеству, разрешив им добавить в Texture собственную платную подписку.

«Если у меня была бы газета, я бы хотел знать, какую именно часть своего дохода я на этом потеряю», — заявил Брилл.

Сама Apple спешит успокоить прессу и утверждает, что количество новых привлеченных подписчиков в Texture обеспечит доход, который превысит прибыль от внутренних платных подписок.

В качестве примера компания приводит покупку Beats Music в 2014 году и ее интеграцию с Apple Music — тогда количество пользователей сервиса достигло 50 млн подписчиков.

Вопрос остается лишь в том, удастся ли Texture достичь подобного успеха. Когда Apple купила приложение, у него было всего 200 тыс. постоянных пользователей.