«Без нее не было бы Гейтса и Джобса»: умерла Эвелин Березин

Первая ласточка

Эвелин Березин, которая создала первый в мире текстовый процессор для форматирования документов, скончалась в возрасте 93 лет в Манхэттене. О смерти женщины сообщил ее племянник Марк Березин. Как стало известно, женщина долгое время боролась с лимфомой, но отказалась от медикаментозного лечения.

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Березин родилась в 1925 году в Бронксе в семье меховщика и швеи — еврейских иммигрантов из России. В январе 1941 года она поступила в Хантерский колледж в Нью-Йорке на экономический факультет, несмотря на то что мечтала об образовании в физике. Тем не менее, в то время экономика считалась более подходящей сферой труда для женщины, нежели физика.

После начала Второй мировой войны ей удалось получить стипендию Нью-Йоркского университета, и Эвелин Березин начала посещать дополнительные занятия по физике в Бруклинском политехе. После окончания войны, в 1946 году, она получила долгожданную степень бакалавра в этой области.

В 1968 году в голову Березин пришла идея текстового процессора, который бы упростил работу секретарей — в то время они использовали печатные машинки, на которых нельзя было ни отформатировать текст, ни внести исправления.

Спустя год она основала компанию Redactron Corporation, которая занялась производством и распространением устройства, которое получило название «Data Secretary». Первое поколение этого текстового процессора было размером с небольшой холодильник и не имело экрана.

На тот момент секретари составляли 6% от всех рабочих мест в Америке. Data Secretary, несмотря на свои большие размеры и издаваемый шум, стала для машинисток настоящей «коробкой чудес», позволяющей редактировать ошибки, удалять, а также копировать и вставлять фрагменты текста. Учитывая тот факт, что компьютеры тогда находились в стадии младенчества, текстовый процессор Березин произвел настоящий фурор на рынке.

При управлении Эвелин Березин компания Redactron выросла с девяти сотрудников до 500, а сама Березин в 1976 году вошла в рейтинг топовых управленцев США по версии журнала BusinessWeek.

В том же году она решила продать Redactron из-за финансовых трудностей. На тот момент компания продала около 10 тыс. текстовых процессоров Data Secretary по цене в $8 тыс. за каждый.

Чуть позже инициативу Березин в производстве текстовых процессоров подхватила компания-конкурент International Business Machines (она же IBM), которая начала производить устройства на базе электрических реле, а не полупроводниковых плат, как в Data Secretary. В 1970-1980 годы IBM заполонила рынок своими продуктами, а еще чуть позже появились и другие крупные игроки — бренды Osborne, Wang, Tandy и Kaypro.

Тем не менее, вклад Эвелин Березин в развитие индустрии трудно переоценить.

«Мисс Березин, серьезная и тихая женщина, тем не менее, периодически говорит как системный инженер (которым она является), специалист по продажам (которым она является) и автор сложного изобретения (которым она является). Это женщина, которая занимает высокое положение в сфере, где представители ее пола очень редки», — писал бизнес-журналист Леонард Слоан в газете The New York Times в 1972 году.

«Неизвестная фигура»

Несмотря на то что на счету Эвелин Березин есть девять патентов в сфере автоматизации и электроники, ее достижения со временем стерлись из памяти людей, так как были вытеснены успехами более крупных компаний и брендов.

И хотя заслуги мисс Березин увековечены в Международном зале славы в Лос-Анджелесе, профессор Мэттью Г. Киршенбаум написал о ней в своей книге так: «Она остается достаточно неизвестной и недооцененной фигурой, которая так и не достигла такого же признания, как другие женщины, сыгравшие важные роли в компьютерных науках и восхваляемые историками».

«Почему эта женщина неизвестна? Без мисс Березин не было бы ни Билла Гейтса, ни Стива Джобса, ни интернета, ни текстовых процессоров, ни электронных таблиц; ничего, что хоть отдаленно соединяет бизнес и XXI век», — писал британский писатель Гвин Хедли.

В 1951 году Эвелин Березин вышла замуж за доктора Израэля Виленитца, но решила сохранить свою девичью фамилию по профессиональным причинам. Виленитц скончался в 2003 году в возрасте 81 года. Детей у супругов не было.