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«Без нее не было бы Гейтса и Джобса»: умерла Эвелин Березин

Скончалась создательница первого текстового процессора Эвелин Березин

В США в возрасте 93 лет скончалась создательница первого компьютеризированного текстового процессора Эвелин Березин. Благодаря Березин, которой удалось вывести свое изобретение на рынок, секретари по всему миру получили возможность автоматизировать свой труд. Тем не менее, ее имя мало кому известно, и до сих пор талантливый инженер и бизнес-леди остается крайне недооцененной фигурой.

Первая ласточка

Эвелин Березин, которая создала первый в мире текстовый процессор для форматирования документов, скончалась в возрасте 93 лет в Манхэттене. О смерти женщины сообщил ее племянник Марк Березин. Как стало известно, женщина долгое время боролась с лимфомой, но отказалась от медикаментозного лечения.

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Березин родилась в 1925 году в Бронксе в семье меховщика и швеи — еврейских иммигрантов из России. В январе 1941 года она поступила в Хантерский колледж в Нью-Йорке на экономический факультет, несмотря на то что мечтала об образовании в физике. Тем не менее, в то время экономика считалась более подходящей сферой труда для женщины, нежели физика.

После начала Второй мировой войны ей удалось получить стипендию Нью-Йоркского университета, и Эвелин Березин начала посещать дополнительные занятия по физике в Бруклинском политехе. После окончания войны, в 1946 году, она получила долгожданную степень бакалавра в этой области.

В 1968 году в голову Березин пришла идея текстового процессора, который бы упростил работу секретарей — в то время они использовали печатные машинки, на которых нельзя было ни отформатировать текст, ни внести исправления.

Спустя год она основала компанию Redactron Corporation, которая занялась производством и распространением устройства, которое получило название «Data Secretary». Первое поколение этого текстового процессора было размером с небольшой холодильник и не имело экрана.

На тот момент секретари составляли 6% от всех рабочих мест в Америке. Data Secretary, несмотря на свои большие размеры и издаваемый шум, стала для машинисток настоящей «коробкой чудес», позволяющей редактировать ошибки, удалять, а также копировать и вставлять фрагменты текста. Учитывая тот факт, что компьютеры тогда находились в стадии младенчества, текстовый процессор Березин произвел настоящий фурор на рынке.

При управлении Эвелин Березин компания Redactron выросла с девяти сотрудников до 500, а сама Березин в 1976 году вошла в рейтинг топовых управленцев США по версии журнала BusinessWeek.

В том же году она решила продать Redactron из-за финансовых трудностей. На тот момент компания продала около 10 тыс. текстовых процессоров Data Secretary по цене в $8 тыс. за каждый.

Чуть позже инициативу Березин в производстве текстовых процессоров подхватила компания-конкурент International Business Machines (она же IBM), которая начала производить устройства на базе электрических реле, а не полупроводниковых плат, как в Data Secretary. В 1970-1980 годы IBM заполонила рынок своими продуктами, а еще чуть позже появились и другие крупные игроки — бренды Osborne, Wang, Tandy и Kaypro.

Тем не менее, вклад Эвелин Березин в развитие индустрии трудно переоценить.

«Мисс Березин, серьезная и тихая женщина, тем не менее, периодически говорит как системный инженер (которым она является), специалист по продажам (которым она является) и автор сложного изобретения (которым она является). Это женщина, которая занимает высокое положение в сфере, где представители ее пола очень редки», — писал бизнес-журналист Леонард Слоан в газете The New York Times в 1972 году.

«Неизвестная фигура»

Несмотря на то что на счету Эвелин Березин есть девять патентов в сфере автоматизации и электроники, ее достижения со временем стерлись из памяти людей, так как были вытеснены успехами более крупных компаний и брендов.

И хотя заслуги мисс Березин увековечены в Международном зале славы в Лос-Анджелесе, профессор Мэттью Г. Киршенбаум написал о ней в своей книге так: «Она остается достаточно неизвестной и недооцененной фигурой, которая так и не достигла такого же признания, как другие женщины, сыгравшие важные роли в компьютерных науках и восхваляемые историками».

«Почему эта женщина неизвестна? Без мисс Березин не было бы ни Билла Гейтса, ни Стива Джобса, ни интернета, ни текстовых процессоров, ни электронных таблиц; ничего, что хоть отдаленно соединяет бизнес и XXI век», — писал британский писатель Гвин Хедли.

В 1951 году Эвелин Березин вышла замуж за доктора Израэля Виленитца, но решила сохранить свою девичью фамилию по профессиональным причинам. Виленитц скончался в 2003 году в возрасте 81 года. Детей у супругов не было.