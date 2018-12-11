Штраф за бездействие: как Google наказали в России

Первый штраф

Компания Google была оштрафована на 500 тыс. руб. за несоблюдение российского законодательства, об этом говорится в официальном пресс-релизе Роскомнадзора, поступившем в «Газету.Ru».

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«Во вторник, 11 декабря, управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в рамках своих полномочий рассмотрело по существу дело об административном правонарушении в отношении компании Google. Компания не выполнила требования закона «Об информации…» по подключению к федеральной государственной информационной системе, содержащей реестр запрещенных интернет-ресурсов (ФГИС)», — заявил представитель пресс-службы надзорного ведомства.

Речь идет о обязательном подключении поисковых систем к ФГИС, чтобы своевременно исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией.

«Мы ответ от компании Google получили, они считают, что законодательство РФ они соблюдают — так написано в письме. Поскольку мы следим за их выдачей поисковой и поскольку сайты из единого реестра запрещенной информации в этой выдаче присутствуют, для нас это неопровержимое доказательство того, что соответствующая фильтрация не осуществляется. В связи с чем сегодня дело завершилось, и компания была оштрафована на 500 тысяч рублей», — заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров во время встречи с журналистами.

Отмечается, что по статье, которую нарушил Google, максимальное наказание составляет 700 тыс. руб. При этом Жаров не исключил, что его ведомство будет продолжать добиваться соблюдения российского законодательства, а значит в отношении IT-компании в ближайшее время могут быть возбуждены новые административные дела.

Требование о подключении к ФГИС было направлено Роскомнадзором в адрес Google в конце октября текущего года. Поисковик должен был в течение 30 дней подключиться к к федеральной государственной информационной системе, а по истечении трех рабочих дней Google должна была начать фильтровать результаты поиска. Известно, что другие поисковые системы, включая «Яндекс» и Mail.Ru, успешно подключились к ФГИС.

При этом в середине ноября в России прошла встреча между представителями Роскомнадзора и Google. Замглавы российского регулятора Вадим Субботин заявил о том, что в Google «выразили желание соблюдать российское законодательство». Судя по всему, одного желания компании оказалось мало.

Как пояснил «Газете.Ru» юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, оснований для более серьезных санкций в отношении Google, в том числе для блокировки, пока не наблюдается.

«Но Роскомнадзор и суды очень творчески трактуют закон, поэтому исключать блокировки на основании ст.15.8 ФЗ «Об информации» полностью нельзя. Кроме того, РКН может такие протоколы штамповать хоть ежедневно», — отметил эксперт.

Одна беда за другой

Накануне вынесения штрафа стало известно о другой крупной проблеме в Google — в социальной сети Google+ произошла утечка личных данных 52,5 млн пользователей. Так как это уже вторая утечка за последние пару месяцев, то компания приняла решение закрыть Google+ на четыре месяца раньше, чем это изначально планировалось — теперь деятельности соцсети будет прекращена уже в апреле 2019 года.

По официальным данным, среди информации, которая попала в открытый доступ, значатся имена пользователей, электронные адресы, место работы и возраст, причем даже в том случае, если аккаунт человека числился в категории «закрытых».

В октябре текущего года стало известно о другой утечке на платформе, которая случилась еще весной, но компания приняла решение о ней умолчать. Вместо этого, после публикаций в СМИ, рассказывающих о бреши в системе безопасности, стало известно о том, что Google решила закрыть Google+.

Впрочем, основной причиной для такого шага называется низкая популярность платформы.

«Потребительская версия Google+ практически не используется: 90% всех сессий на сайте длятся менее пяти секунд», — заявил вице-президент по инженерному обеспечению компании Бен Смит.

По его словам, инженеры потратили много времени и сил на создание и поддержку Google+, но ей так и не удалось снискать любовь пользователей.

Сообщается, что Роскомнадзор направит запрос в Google в связи с утечкой данных 52,5 млн пользователей. Пока точно неизвестно, есть ли среди пострадавших граждане РФ.