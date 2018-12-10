«У меня было жестокое детство»: Маск дал откровенное интервью

Трудный год

48-летний бизнесмен и генеральный директор Tesla Илон Маск дал интервью американской тележурналистке Лесли Шталь, в котором откровенно рассказал о событиях последнего года. Ранее инженер во всеуслышание назвал 2018 год «мучительным» и «самым болезненным за всю карьеру».

Шталь отметила, что в отношении Маска в прессе все чаще можно услышать не самые приятные эпитеты — «эксцентричный, непредсказуемый, безрассудный, склонный к драме».

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«Склонный к драме? Звучит не так уж плохо, на самом деле. Мне даже понравилось. Но я веду себя как обычно. Конечно, я находился в состоянии безумного стресса на протяжении сумасшедших часов. Но система бы сломалась, если бы я был по-настоящему безрассуден», — заявил Маск.

По словам бизнесмена, который часто использует Twitter, эта платформа помогает ему «выражать себя». Когда Шталь заявила, что Маск часто позволяет себе резкие высказывания в адрес критиков и ведет войны с журналистами, то миллиардер лишь пожал плечами: «Twitter — это зона боевых действий».

Кадр из видео/cbsnews.com

В августе Илон Маск спровоцировал рост акций Tesla одним своим твитом — в нем он рассказал о планах вывести все акции своей автомобильной компании с биржи и сделать Tesla частной. Этой историей заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США, которая усмотрела в сообщении Маска попытку махинации. В результате генеральному директору Tesla пришлось выплатить крупный штраф, а также оставить пост председателя совета директоров компании.

С тех пор прошло всего несколько месяцев, но Илон Маск о том инциденте почти не вспоминает. Более того, твиты, которые он собирается отправить, никто заранее не читает и не подвергает цензуре.

«Единственный твит, который мог бы подвергнуться проверке, это твит, способный повлиять на ситуацию на бирже. Во всех других случаях — «привет, первая поправка к Конституции». Свобода слова имеет первостепенную важность», — заявил бизнесмен.

В ситуации, когда Маск в твиттере назвал незнакомца «педофилом» из-за критической ремарки в свой адрес, миллиардер, по-видимому, тоже пользовался свободой слова.

Интервью коснулось и нового председателя совета директоров Tesla, назначенной после отставки Маска — Робин Денхольм. По словам гендиректора, он выбрал ее самостоятельно.

«Создается впечатление, что ее поставили присматривать за вами. Как няньку», — заявила интервьюер.

«Это не соответствует действительности. Я же самый крупный акционер компании. Я могу устроить голосование акционеров и получить все, что захочу», — отреагировал Илон Маск.

На вопрос, планирует ли он вернуться к должности, Маск ответил категорично: «Я предпочитаю не иметь никаких титулов».

«Отсутствие пунктуальности не делает меня лжецом»

Илон Маск родился в Южной Африке, в городе Претория. Он переехал в Канаду, когда ему было 17 лет. По его словам, с собой он взял лишь рюкзак с одеждой и чемодан с книгами.

Бизнесмен рассказал, что его семья не имела денег, чтобы помочь ему в его начинаниях. На вопрос о том, было ли у Маска счастливое детство, миллиардер ответил отрицательно.

«Нет, это было ужасно. Оно [детство] было очень жестоким. Его нельзя назвать счастливым», — заявил Маск.

Он поведал о том, что в школе его задирали хулиганы и однажды даже избили до полусмерти. Кроме того, отец Маска Эррол часто совершал над сыном «эмоциональное насилие». На текущий момент Илон и Эррол никак не контактируют друг с другом.

Кадр из видео/cbsnews.com

Маск также сообщил о непростом периоде для Tesla, когда рабочие на фабрике не успевали собирать по 5 тыс. автомобилей в неделю, что привело к перебоям с поставками седана Model 3.

«Мне кажется, что была неделя, в течение которой я проработал 120 часов и ни разу не покинул завод. Даже на улицу не выходил. Я хотел, чтобы моя команда все поняла. Они должны были увидеть, что если им тяжело, то мне еще тяжелее», — рассказал глава Tesla.

Один из последних вопросов интервью коснулся печально известной способности Илона Маска — не укладываться в назначенные временные рамки.

«Вы известны тем, что назначаете дедлайны, в которые невозможно успеть, чем все и заканчивается. Зачем вы так делаете?» — поинтересовалась Лесли Шталь, добавив, что из-за этого многие критики считают Маска лгуном.

«Ну, пунктуальность — не самая сильная моя сторона... Но людям не стоит приписывать злые намерения тому, что легко объясняется глупостью (смеется). Если я не умею предсказывать правильные даты, это не означает, что я лжец», — заключил Илон Маск.