Погряз в скандалах: сколько потерял Цукерберг

Cambridge Analytica

Самым значимым событием, перевернувшим жизнь Марка Цукерберга с ног на голову, стал скандал с Cambridge Analytica. В середине марта сразу несколько зарубежных СМИ опубликовали материал о том, как британская аналитическая компания Cambridge Analytica получила доступ к личных данным свыше чем 80 млн пользователей Facebook. Сообщается, что эта же самая компания работала с избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году, помогая ему завоевывать голоса избирателей.

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Cambridge Analytica получала информацию от профессора Кембриджского университета Александра Когана, который был создателем одного из приложений, работающих на базе Facebook. Эта программа формировала психологический портрет пользователя после выполнения небольшого теста.

Информация, которую получило приложение Когана, включало в себя геолокацию, «лайки» и данные о друзьях пользователя, которые якобы собирались исключительно «в академических целях». Тем не менее, профессор передавал эти данные Cambridge Analytica, а также компании, занимающейся сбором личной информации, Eunoia Technologies.

Эта передача происходила вопреки строгим правилам Facebook, которые обещают неприкосновенность персональных данных своих пользователей.

Несмотря на то что Facebook попытался снизить эффект от сенсационных публикаций и отказался от сотрудничества с Cambridge Analytica за несколько дней до выхода материалов, последствия этого скандала трудно переоценить. На той неделе акции компании упала почти на 7%, из-за чего стоимость соцсети снизилась на $36 млрд за один день.

Рядовые пользователи Facebook и крупные политические деятели требовали от Марка Цукерберга объяснений, которые он предоставил только неделю спустя — в рамках интервью CNN, в котором он публично принес свои извинения. Что характерно, во всех официальных заявлениях Facebook социальная сеть представлена «обманутой жертвой», которая понятия не имела о том, как используются персональные данные ее пользователей.

Одного телеинтервью оказалось недостаточно, поэтому в апреле Марк Цукерберг был вынужден предстать перед Конгрессом США, где давал показания перед лицом американских законодателей. Каждое из двух заседаний длилось по пять часов, в течение которых глава Facebook отвечал на неудобные вопросы конгрессменов.

Уход отцов-основателей

Осенью Facebook друг за другом покинули создатели популярных сервисов, которые были куплены компанией Цукерберга. Речь идет о WhatsApp, Instagram и Oculus.

Возглавили исход основатели WhatsApp Брайан Эктон и Ян Кум, которые не смогли смириться с тем, что Цукерберг намерен монетизировать их мессенджер. При этом, с момента увольнения, Эктон не перестает критиковать и Facebook, и его главу, призывая всех удалиться из социальной сети «пока не поздно». Подробности его конфликта с Цукербергом неизвестны, но, по слухам, им не удалось «сойтись характерами».

Чуть позднее о своем уходе заявили создатели Instagram Майк Кригер и Кевин Систром. Несмотря на то что они не позволили себе критических высказываний в адрес бывшего работодателя, СМИ сообщили о том, что они ушли не по своей воле — якобы Цукерберг лишил их остатков автономии, принимая слишком активное участие в делах фотоплатформы.

Последним из отцов-основателей Facebook покинул сооснователь стартапа Oculus, стоящего за разработкой шлема виртуальной реальности (VR), Брендон Ириб. Как сообщил источник, у Ириба и руководства Facebook были «фундаментальные различия во взглядах» на будущее Oculus, которые со временем только усугубились.

Так или иначе в каждой из этих историй замешан Цукерберг, который ужесточал контроль над всеми приложениями, принадлежащими Facebook.

Хакерская атака

В сентябре Facebook сообщил о том, что стал жертвой хакерской атаки, от которой пострадали по меньшей мере 50 млн человек. Таким образом, этот кибервзлом стал крупнейшим во всей истории социальной сети.

Предположительно хакеры получили доступ к аккаунтам и личным данным пользователей Facebook, которые на момент атаки были залогинены в системе.

«Реальность такова, что мы постоянно сталкиваемся с атаками от людей, которые хотят похитить личные данные... Нам необходимо стараться, чтобы недопустить повторение подобного», — так прокомментировал взлом Марк Цукерберг.

В день публикации подробностей хакерской атаки Facebook потерял около $16 млрд от своей стоимости.

Найм PR-фирмы

Спустя два месяца в газете New York Times появилась статья, критикующая Facebook сразу по нескольким фронтам. Главным откровением стал найм социальной сетью PR-фирмы Definers Public Affairs, связанной с республиканской партией. Эта компания по заказу руководства не только дискредитировала критиков Facebook, приписывая им связи с миллиардером Джорджем Соросом, но и поливала грязью конкурентов социальной сети, пытаясь отвлечь внимание от проблем внутри нее.

Сразу после публикации и Цукерберг, и его правая рука Шерил Сэндберг заявили о том, что ничего не знали о контракте с этой организацией, а за ее найм несут ответственность «пиарщики» Facebook. Кроме того, они якобы узнали о деятельности Definers Public Affairs из газет.

Тем не менее, позже выяснилось, что Сэндберг имела прямое отношение к заказам в адрес Definers и даже лично просила расследовать финансовую деятельность Сороса.

«В свете постоянно меняющейся истории Сэндберг про Сороса отрицание других кампаний Facebook против конкурентов и критиков нельзя воспринимать серьезно», — заявил представитель организации Freedom from Facebook [рус. «Свобода от Facebook»] Эдди Вейл.

Тем не менее, сам Цукерберг всецело поддерживает Шерил Сэндберг, занимающую должность главного операционного директора компании, называя ее своим «важнейшим партнером». Такая поддержка выглядит трогательной, но даже она не смогла сдержать падение акций компании на 9%. После публикации NYT социальная сеть потеряла свыше $36 млрд — как и после Cambridge Aanalytica.

Компрометирующие письма

В декабре тоже не обошлось без скандалов — британский парламент опубликовал внутренние письма компании, принадлежащие Марку Цукербергу и его топ-менеджерам. Как отметила зарубежная пресса, слитые документы отлично демонстрируют основное качество Цукерберга — зарабатывать деньги, невзирая ни на что.

Из писем, ставших достоянием общественности, можно узнать, как Facebook устранял конкурентов, скрывал правду и принимал непопулярные решения, заранее зная, что они будут восприняты негативно как пользователями, так и сотрудниками внутри компании.

В одном из внутренних писем Марк Цукерберг честно признается в том, что интересы всего мира могут отличаться от интересов Facebook, и призывает своих менеджеров действовать без оглядки на кого бы ни было.

«Я понимаю, что наша деятельность находится под пристальным вниманием. Это нормально, учитывая количество людей, которые пользуются нашей платформой, и это правильно, что нас постоянно просят объяснить наши действия. Но очень важно, чтобы освещение нашей работы — включая пояснения к внутренним письмам — не искажало наши настоящие мотивы», — заявил Марк Цукерберг, комментируя утечку документов.

Эта публикация не произвела такого эффекта, как материал NYT или скандал с Cambridge Analytica, но стала еще одним штрихом на неудачном для Facebook периоде. Тем не менее, социальная сеть сохранила лидерские позиции в своем сегменте, а Цукерберг и Сэндберг по-прежнему занимают свои должности, несмотря на многочисленные призывы уйти в отставку. Остается только догадываться, каким окажется для Facebook следующий год, но худшую ситуацию, чем сейчас, представить затруднительно.