Восстание машин: робот отправил в больницу две дюжины человек

Взбунтовавшийся робот

Свыше 50 человек пострадали в результате инцидента с роботом на одном из складов Amazon в Нью-Джерси — он случайно проткнул баллон со спреем, который отпугивает медведей. 24 пострадавших были отправлены в близлежащие больницы из-за трудностей с дыханием. Сообщается, что один из сотрудников был подключен к аппарату искусственного дыхания и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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В состав медвежьего репеллента входит капсицин — это алколоид, содержащийся в различных видах стручкового перца. Он также является активным компонентом перцовых баллончиков, так как является раздражающим средством природного происхождения. Вдохнувшие спрей с капсицином сотрудники Amazon массово жаловались на резь в глазах, жжение в горле и затрудненное дыхание.

Изначально сообщалось, что причиной инцидента стал самопроизвольный разрыв баллона с репеллентом из-за падения, однако полиция установила, что причиной утечки спрея стал прокол — его сделал один из роботов, работающих на складе.

«Автомат случайно пробил баллон с медвежьим репеллентом объемом 260 мл, что привело к выбросу концентрированного капсицина», — говорится в сообщении полиции города Роббинсвиль, где и случилось происшествие

Компания Amazon выпустила заявление, в котором подтвердила, что «поврежденный баллон с аэрозолем» стал причиной испарений на складе.

«Безопасность наших сотрудников является приоритетом компании, поэтому все работники были отправлены в безопасную зону, а пострадавшим была оказана необходимая помощь», — сообщил представитель компании.

Кроме того, он сообщил о том, что все госпитализированные, «скорее всего, будут отпущены домой в течение следующих 24 часов». Пока неясно, коснется ли его прогноз сотрудника, который находится в реанимации.

Постепенная роботизация и развитие технологий привели к тому, что роботы стали работать на фабриках и складах наравне с другими сотрудниками. К сожалению, ни одна машина не застрахована от поломки или сбоя в системе, что иногда приводит к неприятным и даже фатальным последствиям.

В 2015 году подрядчик Volkswagen погиб на одном из заводов компании — он занимался установкой стационарного робота, когда внезапно автомат включился и ударил мужчину. Позднее он полученных травм он скончался в больнице.

Несмотря на то, что по первому закону робототехники Азимова робот не может причинить вред человеку, машины нередко становятся причиной увечий на рабочих местах. По данным ZDNET, с 1984 года на американских фабриках было зафиксировано 38 несчастных случаев с участием роботов, 27 из которых закончились летальным исходом.

Грязный Amazon

Несмотря на случайный характер инцидента в Роббинсвиле, неудивительно, что авария произошла именно на складе Amazon — в апреле текущего года Национальный Совет безопасности работников США включил компанию Джеффа Безоса в «грязную дюжину» самых опасных мест для работы. С 2013 года семь сотрудников складов Amazon погибли от так называемых «превентивных причин», например, одного из них сбил грузовик, а второго раздавил грузоподъемник.

Кроме того, сами сотрудники компании на протяжении нескольких лет подряд не раз жаловались на неприемлемые условия труда на многочисленных складах Amazon.

Некоторых увозят на «скорой» из-за истощения — в прессе фигурировала информация о том, что если человек не успевает запаковывать по два предмета в минуту, то его сразу увольняют.

В мае текущего года стало известно, что многие работники Amazon не рискуют лишний раз отлучаться со своего места в туалет и поэтому носят с собой бутылки, чтобы мочиться в них, а содержимое выливают в мусорные баки на этаже. Дело в том, что долгое отсутствие на своем месте, даже по уважительной причине, отмечается менеджером и вычитается из рабочих часов сотрудника.

Глава компании Джефф Безос предпочитает игнорировать все негативные сообщения, заявляя, что, будь это правдой, никто бы не стал работать на него в таких нечеловеческих условиях.