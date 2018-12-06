Ответит за Иран: в Америке арестовали директора Huawei

«Требуем немедленного освобождения»

В субботу 1 декабря, на территории Канады была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ванчжоу. Сообщается, что причиной ареста стало нарушение компанией антииранских санкций, введенных президентом США.

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Задержание было осуществлено по запросу американских властей в то время, как финдиректор совершала внутренние перелеты в Канаде.

При этом не исключается, что Ванчжоу будет экстрадирована в Штаты. На пятницу назначено слушание о назначении залога.

Арест финдиректора крупной китайской компанией не является чем-то неожиданным — в апреле стало известно, что США заинтересовались деятельностью Huawei, так как подозревают производителя смартфонов в «незаконной продаже американских товаров Ирану и другим странам в обход санкций». Вероятно, арест Мэн Ванчжоу является продолжением этого расследования, несмотря на то, что подробности задержания пока неизвестны.

Компания Huawei выпустила официальное заявление, в котором сообщила о том, что действует в соответствии с законодательством.

«Нам предоставили очень мало информации касательно ареста мисс Мэн. Мы не осведомлены о каких-либо правонарушениях с ее стороны. Компания надеется, что судебные органы Канады и США вынесут справедливое решение.

Huawei соблюдает все законы на территории стран, где ведется деятельность компании. Это касается и ограничений на экспорт, и санкционных законов ООН, США и ЕС», — говорится в заявлении вендора.

Тем временем, посольство Китая в Канаде заняло более агрессивную позицию и требует немедленного освобождения Мэн Ванчжоу.

«По запросу США в Канаде была задержана гражданка КНР, не нарушившая ни одного закона этих стран. Китайская сторона выступает против таких действий, нарушивших права арестованной. Мы подали протест в адрес США и Канады и требует немедленного освобождения мисс Мэн Ванчжоу. Мы будем тщательно следить за развитием дела и соблюдением законных прав и интересов китайских граждан», — говорится в сообщении дипмиссии.

China's embassy in Canada on Thursday demanded the immediate release of Chinese national Meng Wanzhou, who was arrested by Canadian police at the request of the US, even though she hasn't violated any US or Canadian laws, calling the move a serious violation of human rights. pic.twitter.com/wM5HqFrjde — People's Daily,China (@PDChina) 6 декабря 2018 г.

Сенатор США от штата Небраска Бен Сасс одобрил арест Мэн Ванчжоу, заявив о том, что Китай вредит «интересам национальной безопасности США».

«Иногда китайская агрессия исходит напрямую от правительства, а иногда — от так называемых «частных» предприятий, которые находятся в тесных отношениях с коммунистической партией Си [Цзиньпина]», — прокомментировал сенатор Сасс.

Мэн Ванчжоу — не только финансовый директор Huawei, но и дочь основателя компании Рена Женфея, бывшего офицера Народно-освободительной армии Китая.

Сообщается, что тесные связи Женфея с Коммунистической партией КНР лишь усилили подозрения американской разведки касательно незаконной деятельности компании.

Кроме того, Мэн Ванчжоу является заместителем председателя совета директоров Huawei Technologies.

В марте прошлого года другой китайский производитель смартфонов, компания ZTE, была оштрафована на $1,2 млрд за незаконную продажу товаров Ирану и Северной Корее.

Ничто китайское нам не нужно

В конце ноября правительство США обратилось к странам-союзникам с просьбой избегать телекоммуникационное оборудование от компании Huawei Technologies, так как подозревало китайского производителя в шпионаже. Американские чиновники обратились к лидерам другим стран, уделив особое внимание тем государствам, в которых расположены военные базы США.

Тогда СМИ сообщили о том, что бойкот Huawei является логичным продолжением торговой войны США и Китая. Кроме того, власти США не раз призывали правительство отказаться от использования смартфонов Huawei и ZTE в целях безопасности — считается, что китайцы модифицируют устройства, которые продают в Америке, чтобы осуществлять шпионаж и тайно собирать личные данные граждан США.

В августе Дональд Трамп подписал официальный документ, запрещающий спецслужбам пользоваться гаджетами ZTE и Huawei.

В этом году стоимость ZTE на рынке упала почти в два раза из-за запретов на покупку и продажу в Америке.