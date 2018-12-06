Ответит за Иран: в Америке арестовали директора Huawei

«Требуем немедленного освобождения»
В субботу 1 декабря, на территории Канады была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ванчжоу. Сообщается, что причиной ареста стало нарушение компанией антииранских санкций, введенных президентом США.
Задержание было осуществлено по запросу американских властей в то время, как финдиректор совершала внутренние перелеты в Канаде.
При этом не исключается, что Ванчжоу будет экстрадирована в Штаты. На пятницу назначено слушание о назначении залога.
Арест финдиректора крупной китайской компанией не является чем-то неожиданным — в апреле стало известно, что США заинтересовались деятельностью Huawei, так как подозревают производителя смартфонов в «незаконной продаже американских товаров Ирану и другим странам в обход санкций». Вероятно, арест Мэн Ванчжоу является продолжением этого расследования, несмотря на то, что подробности задержания пока неизвестны.
Компания Huawei выпустила официальное заявление, в котором сообщила о том, что действует в соответствии с законодательством.
«Нам предоставили очень мало информации касательно ареста мисс Мэн. Мы не осведомлены о каких-либо правонарушениях с ее стороны. Компания надеется, что судебные органы Канады и США вынесут справедливое решение.
Huawei соблюдает все законы на территории стран, где ведется деятельность компании. Это касается и ограничений на экспорт, и санкционных законов ООН, США и ЕС», — говорится в заявлении вендора.
Тем временем, посольство Китая в Канаде заняло более агрессивную позицию и требует немедленного освобождения Мэн Ванчжоу.
«По запросу США в Канаде была задержана гражданка КНР, не нарушившая ни одного закона этих стран. Китайская сторона выступает против таких действий, нарушивших права арестованной. Мы подали протест в адрес США и Канады и требует немедленного освобождения мисс Мэн Ванчжоу. Мы будем тщательно следить за развитием дела и соблюдением законных прав и интересов китайских граждан», — говорится в сообщении дипмиссии.
Сенатор США от штата Небраска Бен Сасс одобрил арест Мэн Ванчжоу, заявив о том, что Китай вредит «интересам национальной безопасности США».
«Иногда китайская агрессия исходит напрямую от правительства, а иногда — от так называемых «частных» предприятий, которые находятся в тесных отношениях с коммунистической партией Си [Цзиньпина]», — прокомментировал сенатор Сасс.
Мэн Ванчжоу — не только финансовый директор Huawei, но и дочь основателя компании Рена Женфея, бывшего офицера Народно-освободительной армии Китая.
Сообщается, что тесные связи Женфея с Коммунистической партией КНР лишь усилили подозрения американской разведки касательно незаконной деятельности компании.
Кроме того, Мэн Ванчжоу является заместителем председателя совета директоров Huawei Technologies.
В марте прошлого года другой китайский производитель смартфонов, компания ZTE, была оштрафована на $1,2 млрд за незаконную продажу товаров Ирану и Северной Корее.
Ничто китайское нам не нужно
В конце ноября правительство США обратилось к странам-союзникам с просьбой избегать телекоммуникационное оборудование от компании Huawei Technologies, так как подозревало китайского производителя в шпионаже. Американские чиновники обратились к лидерам другим стран, уделив особое внимание тем государствам, в которых расположены военные базы США.
Тогда СМИ сообщили о том, что бойкот Huawei является логичным продолжением торговой войны США и Китая. Кроме того, власти США не раз призывали правительство отказаться от использования смартфонов Huawei и ZTE в целях безопасности — считается, что китайцы модифицируют устройства, которые продают в Америке, чтобы осуществлять шпионаж и тайно собирать личные данные граждан США.
В августе Дональд Трамп подписал официальный документ, запрещающий спецслужбам пользоваться гаджетами ZTE и Huawei.
В этом году стоимость ZTE на рынке упала почти в два раза из-за запретов на покупку и продажу в Америке.