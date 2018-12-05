Опять взлом? Facebook рухнул

«Facebook упал, всем сохранять спокойствие!»

Пользователи со всего мира, преимущественно из стран Европы, жалуются на недоступность социальной сети Facebook. По информации портала DownDetector, о сбое в работе платформы сообщают жители России, Украины, Германии, Бельгии, Румынии, Словакии, Дании, Португалии и других стран.

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При этом 42% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, 38% — на полную недоступность сервиса, и 19% — на некорректную загрузку изображений.

Многие пользователи испугались, что стали жертвами хакерской атаки, так как их «выбросило» из системы, а залогиниться обратно у них не получилось — сервис сброса паролей тоже сбоит. Аккаунт корреспондента «Газеты.Ru» также оказался разлогинен, но проблем при повторном входе в него не возникло.

@facebook I got logged out of my account on my laptop and now cannot log back in. My password is being rejected, and I tried resetting the password but I have not received the 6-digit code in my email. pic.twitter.com/3fwefaoYEE — Alexsander Akers (@a2) 5 декабря 2018 г.

Как обычно бывает при нарушении работы Facebook, многие пользователи начали публиковать свои жалобы в твиттер, поэтому хэштег #FacebookDown [рус. #ФейсбукЛежит] уже появился в трендах этой платформы.

Не обошлось и без юмористических публикаций, призывающих всех пострадавших сохранять спокойствие.

This is not a drill! I repeat, THIS IS NOT A DRILL! Facebook is down! Facebook is down!#FacebookDown pic.twitter.com/to0p3F6pd7 — Andrei Popa (@Deaglesun) 5 декабря 2018 г.

Истинные причины сбоя пока неизвестны, так как Facebook не выпустила официальный комментарий. Предполагается, что всему виной технические проблемы на серверах компании, однако вероятность кибератаки полностью исключать нельзя. Последний раз хакеры атаковали социальную сеть Марка Цукерберга в конце сентября 2018 года.

С помощью уязвимости в функции «Посмотреть как», позволяющей увидеть свою страницу так, как ее видят другие пользователи, киберпреступники смогли завладеть данными десятков миллионов аккаунтов.

В компании сообщили, что 50 млн аккаунтов, которые были затронуты, были перезапущены, а также добавили, что в целях предосторожности были перезапущены еще 40 млн пользовательских страниц.

«Так как мы только начали расследование, нам еще предстоит определить, были ли эти аккаунты злонамеренно использованы и была ли утечка информации. Кроме того, мы не знаем, кто стоит за этими атаками и где они базируются... В дополнение к этому, если мы найдем другие пострадавшие аккаунты, то мы немедленно сбросим их маркеры доступа», — заявил Гай Розен, вице-президент по продакт-менеджменту Facebook.

Тогда эксперты по информационной безопасности пояснили, что в ходе атаки могли пострадать не только пользователи Facebook, но и пользователи Instagram, так как многие авторизуются на фотоплатформе с помощью социальной сети.

Если пользователь, чей аккаунт был скомпрометирован, залогинился в свой Instagram через Facebook, то в зоне риска оказываются оба его профиля.

Специалисты порекомендовали сменить пароли всем тем, кто заметил, что его аккаунт внезапно разлогинился — это может быть признаком кибервзлома. В нынешней ситуации смена секретной комбинации тоже будет не лишней.

Совпадение или закономерность

Учитывая тот факт, что Facebook и так переживает не лучшие времена, существует вероятность того, что команда Цукерберга предпочтет скрыть факт кибератаки, замаскировав ее под технический сбой. Тем не менее, если правда всплывет наружу, компании будет грозить крупный штраф со стороны Евросоюза — согласно Общему регламенту по защите данных, вступившему в силу в Европе 25 мая 2018 года, компании, которые хранят на своих серверах личные данные граждан ЕС, обязаны сообщить о хакерском взломе в течение трех дней.

Сообщается, что после сентябрьской утечки Facebook блокировала распространение сообщений о хакерской атаке в своей новостной ленте.

Публикации зарубежных СМИ, в том числе The Guardian и Associated Press, освещавших кибервзлом, оказались недоступны. Как выяснилось позднее, эти новости стали вирусными, и Facebook запретила вставлять эти материалы из-за «опасности спама».

Тогда пресса заподозрила Цукерберга в неискренности — якобы таким образом он пытался приуменьшить масштаб хакерской атаки. Тем не менее, нельзя исключать и технические неполадки — так как спамом занимается компьютерный алгоритм, он мог среагировать на массовость публикаций и заблокировал их распространение автоматически.