Правда глаза колет: Facebook удалил критику расизма

Дискриминация наяву

На прошлой неделе бывший сотрудник Facebook Марк Лаки написал прощальное письмо, обращаясь к своим коллегам. В нем он попытался обратить внимание на расизм внутри компании. По словам Лаки, «в Facebook проблемы с темнокожими».

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Он утверждает, что он и его темнокожие коллеги сталкивались с дискриминацией со стороны руководства и других сотрудников с иным цветом кожи.

«По крайней мере два-три раза в день ежедневно я сталкивался с коллегой в MPK [штаб-квартира Facebook в Менло-Парк], который сначала пристально смотрел на меня, а потом сжимал свой кошелек или засовывал руки в карманы и держал их там, пока я не пройду... Чувствовать себя чужим из-за цвета кожи в твоем же офисе, который весь обклеен постерами, призывающими быть собой, — очень странно», — писал Лаки.

Спустя неделю после публикации Марк Лаки обнаружил, что его запись была удалена модераторами из-за нарушений правил пользования Facebook.

«Оказывается, Facebook удалил мой пост, критикующий дискриминацию в компании, не дав пользователям прочитать или прокомментировать его. Что и требовалось доказать», — заявил экс-сотрудник платформы в своем твиттере. Он добавил, что не заметил, когда именно запись была заблокирована и сколько времени находилась вне поле зрения его подписчиков.

Turns out Facebook took down my post challenging discrimination at the company, disabling users' ability to share or read it. Further proves my point. pic.twitter.com/XOKfNIFSs2 — Mark S. Luckie (@marksluckie) 4 декабря 2018 г.

Представитель Facebook Энтони Харрисон заявил, что публикация была удалена по ошибке и компания проведет внутреннее расследование.

«Пост Марка Лаки не нарушил наши стандарты сообщества и снова вернулся на сайт. Мы расследуем этот инцидент», — сообщил Харрисон.

На текущий момент нет никаких доказательств того, что Facebook удалил запись Лаки намеренно, потому что руководству не понравилась критика бывшего сотрудника. Более того, весьма вероятно, что он был удален модераторами или алгоритмами, которые слишком бурно реагируют на любую попытку обсудить расизм или дискриминацию — эти темы считаются одними из самых острых на платформе.

Ранее пользователи Facebook не раз жаловались на то, что социальная сеть блокирует вполне безобидные публикации, найдя в них скрытый подтекст. Так, например, была удалена фотография античной статуи бога Нептуна, так как платформа посчитала ее «сексуально-откровенным изображением».

Однако, вне зависимости от причины блокировки поста Марка Лаки, этот инцидент демонстрирует огромную мощь Facebook в плане влияния на общественные дискуссии, разворачивающиеся на платформе. Любая ошибка модератора может нести серьезные последствия, а также повлиять на чье-то мнение.

«Моей первой реакцией был шок, — рассказал Лаки изданию The Guardian о том моменте, когда он заметил, что пост был удален. — Потом мне захотелось рассмеяться. Я общался со столькими людьми, которые столкнулись с такой проблемой... По иронии судьбы, теперь пришла моя очередь».

Рейтинги падают

Недовольство Facebook нарастает как за пределами компании, так и внутри нее. Причиной тому — многочисленные скандалы и кризис, который Марк Цукерберг и его команда не могут преодолеть на протяжении всего 2018 года.

Дурная слава пришла к социальной сети не без последствий — компания лишилась звания «Лучшего работодателя» по версии веб-сайта Glassdoor.

Если в прошлом году Facebook занимал первое место, то теперь ему приходится довольствоваться только седьмым.

Этот рейтинг составляется на базе нескольких показателей, включая бонусы, адекватность начальства, сохранения баланса «личная жизнь/работа» и пр. Сообщается, что удовлетворенность компанией среди сотрудников упала с 4,6 до 4,3 всего за три квартала, что свидетельствует о том, что сами работники устали от затяжного кризиса и сомневаются в правильности выбранного курса.

Некоторые другие технологические компании тоже потеряли свои позиции за прошедший год. Так, Google опустился с пятого места на восьмое, а Amazon даже не попал в сотню. Apple, напротив поднялся с 84 места на 71, а Microsoft — с 39 на 34.