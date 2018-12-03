Анонимы атакуют: хакеры делятся подробностями антироссийского проекта

Первая часть внутренних документов программы Integrity Initiative была опубликована хакерами Anonymous две недели назад. Этот проект, запущенный в 2015 году, представляет собой комплекс мер по борьбе с российской пропагандой и «гибридной войной», которую якобы ведет Россия.

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Из документов следует, что Лондон тратит 2 млн фунтов стерлингов на формирование кластеров лидеров мнения, которые должны поддерживать антироссийский дискурс, в том числе и в социальных сетях.

При этом Integrity Initiative спонсирует британское Министерство иностранных дел. Пока деятельность программы оплачена вплоть до марта 2019 года.

«Вся работа ведется через тайные контакты в посольствах Великобритании, что дает основания подозревать британские власти в использовании подобных предлогов для создания глобальной сети информационного влияния и политического вмешательства в дела других государств», — цитирует RT пояснительную записку хакеров к слитым документам.

Сообщается, что ячейки Integrity Initiative уже успешно функционируют в Германии, Франции, Испании, Италии, Нидерландах, Греции и ряде других европейских государств.

После публикации документов хакеры Anonymous потребовали открытое расследование деятельности организации на общеевропейском уровне. Кроме того, они попросили гарантии того, что программа будет использовать ресурсы исключительно для противостояния дезинформации со стороны России.

Когда их требования были проигнорированы, Anonymous решили продолжить борьбу и опубликовали вторую порцию документов британского проекта. В ней фигурируют материалы, связанные с Германией, Грецией, Испанией.

Так, в ряде публикаций речь идет «фейковых доказательствах вмешательства России в референдум о независимости Каталонии».

По информации РИА «Новости», в документах также представлена реакция на так называемое «дело Скрипалей» в греческих СМИ и исследования «агентов российского влияния в Греции, цель которых — дискредитация лидеров партии СИРИЗА».

СМИ Греции уже назвали публикацию Anonymous «бомбой», реагируя на информацию о группе греческих журналистов и ученых, чья деятельность финансируется за счет Форин-офиса.

Кроме того, в опубликованных материалах представлен список немецких политиков и активистов, которые готовы поддержать Integrity Initiative. Также в документах указаны эксперты-политологи и другие специалисты из Германии, которых «есть смысл привлечь» к работе проекта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал утечку данных Anonymous.

«Единственная задача, как можно понять из комментариев этой структуры — Integrity Initiative — это очернение РФ в глазах общественности зарубежных стран», — заявил Лавров.

После первой утечки Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании запрос с целью разъяснить деятельность Integrity Initiative и подтвердить подлинность слитых документов.

«Разумеется, до получения официального ответа от британских властей делать окончательные выводы преждевременно, однако на нынешней стадии изучение документов дает основания предполагать, что деятельность в рамках данного проекта сводится к проведению масштабной кампании дезинформации о России, которая идет в русле общей антироссийской линии консервативного правительства. Если опубликованная информация подтвердится, то речь будет идти уже о неприкрытом вмешательстве во внутренние дела независимых государств, подтвержденном конкретными фактами, а не бездоказательными утверждениями, к которым регулярно прибегает официальный Лондон, оправдывая свою русофобскую политику», — говорится на официальном сайте дипмиссии.

WikiLeaks призвала с осторожностью относиться к достоверности опубликованной хакерами информации. Как утверждают представители организации в своем Twitter, слитые документы демонстрируют «признаки фальсификации».

«Предполагаемые внутренние документы британской правительственной «антироссийской» сети влияния, ориентированные главным образом на Европу и США, появляются на сайте, который, как утверждается, часто используется российскими государственными хакерами», — говорится в сообщении WikiLeaks.

Тем не менее, организация не уточнила, какие именно материалы — подделка, и как она пришла к таким выводам.