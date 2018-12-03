«Мы требуем объяснений»: внутри Google нарастает недовольство

Права попали под цензуру

Бывший сотрудник Google Джек Полсон опубликовал открытое письмо, в котором признался, что покинул компанию из-за противоречий, окружающих проект Dragonfly — цензурированную версию поисковой системы, созданную специально для Китая. В своем заявлении, опубликованном на портале The Intercept, Полсон рассказывает о том, как Dragonfly своим существованием ставит под угрозу диссидентов из КНР, а также идет вразрез с фундаментальными ценностями Google.

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Впервые о том, что Google запускает поиск для Китая, стало известно в августе 2018 года. До этого проект Dragonfly держался в строжайшем секрете — о нем знали всего лишь пару сотен человек, которым под страхом увольнения запрещалось рассказывать о нем другим коллегам, которые не принимают участия в разработке сервиса.

На внутренних совещаниях, о повестке которых рассказали источники внутри компании, обсуждалось, как Dragonfly будет цензурировать поисковую выдачу, занося некоторые запросы в «черный список», а также привязывая их к телефонным номерам пользователей.

Сообщается, что большая часть обсуждений Dragonfly внутри компании велась в устном режиме, чтобы не оставлять цифровых следов.

Как утверждает Полсон, руководство компании, включая генерального директора Google Сундара Пичаи, неохотно реагировало на критику проекта, давая уклончивые ответы на интересующие сотрудников вопросы.

В частности, Пичаи обещал, что «99% поисковых запросов останутся нетронутыми» и не подвергнутся цензуре, но, как следует из исходного кода проекта, в «черный список» запросов попала, в том числе, фраза «права человека».

Кроме того, топ-менеджеры проекта проигнорировали опасения касательно того, что привязка телефонных номеров к запросам может привести к арестам некоторых китайских граждан.

Что касается главы совета директоров Alphabet [материнская компания Google] Джона Хеннесси, то он в своем недавнем интервью The Wall Street Journal заявил о том, что каждой компании, которая ведет бизнес в Китае, приходится идти на жертвы из-за различий в законодательстве.

«Правда в том, что цензура в той или иной форме незримо присутствует в каждой точке земного шара», — заявил Хеннесси, который, по всей видимости, тоже не видит проблемы в Dragonfly.

Google никак не представлен в Китае с 2010 года — тогда компания приняла решение покинуть рынок из-за усиленной цензуры в интернет со стороны китайских властей. Тогда руководство компании заявило о том, что ограничения, наложенные на поисковую выдачу, противоречат убеждениям бренда.

Теперь же, спустя восемь лет, нормы морали начали беспокоить Google чуть меньше, чем потеря крупного рынка с 800 млн китайских пользователей.

Вопросы остались без ответа

Стоит отметить, что этические вопросы больше не тревожат руководство Google, но не его сотрудников. На прошлой неделе группа работников Google подписала открытое письмо, в котором требует остановить разработку проекта Dragonfly.

«Наш протест против Dragonfly не связан с Китаем — мы протестуем против технологий, которые позволяют угнетать беззащитных, вне зависимости от того, где они живут», — пишут сотрудники Google.

«Многие из нас пришли на работу в Google, согласившись с ценностями компании, включая ее предыдущую позицию по поводу китайской цензуры и наблюдения, и пониманием того, что Google ставит свои убеждения выше прибыли. Спустя год разочарований после Project Maven [контракт Google с Пентагоном], Dragonfly и поддержки домогателей в компании, мы этому больше не верим. Поэтому мы высказываем свой протест», — говорится в открытом письме, количество подписей под которым растет с каждым днем.

Джек Полсон, который решил пойти дальше и покинул компанию в качестве протеста, поддерживает своих бывших коллег, подписавших заявление. Он даже направил письмо в коммерческий комитет Сената США, где выразил все свои опасения касательно проекта Dragonfly.

Ожидается, что генеральный директор Google Сундар Пичаи предстанет перед конгрессменами уже на этой неделе, и, вероятно, ему не избежать вопросов по поводу новой поисковой системы.

В конце своего письма Полсон напомнил, что одним из главных принципов Google является отказ от технологий, чье предназначение противоречит принятым нормам в сфере прав человека.

«Правозащитные организации и сотрудники Google публично высказались по этому вопросу. Теперь мы требуем объяснений», — заявил экс-сотрудник компании.