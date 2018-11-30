Тропа войны: Microsoft будет убивать по заказу Пентагона

Кровавые технологии

Компания Microsoft, создавшая одну из самых популярных операционных систем Windows, выиграла контракт на $480 млн с Пентагоном. Теперь IT-гигант будет поставлять свои очки дополненной реальности HoloLens в армию США для «увеличения летальности путем повышения способности к обнаружению противника, принятию решений и реагированию». Очки будут использоваться как в тренировочных целях, так и в реальных военных действиях.

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«Технология дополненной реальности поможет войскам получать больше информации, а, значит, быстрее принимать решения. Этот новый контракт переводит наши долгоиграющие доверенные отношения с Министерством обороны на новый уровень», — заявил официальный представитель Microsoft.

Так как очки HoloLens, как и многие другие устройства дополненной реальности, еще не вышли на массовый рынок, Пентагон станет основным покупателем этого гаджета. Сообщается, что Microsoft поставит для армии свыше 100 тыс. очков.

Контракт с Microsoft стал одной из новейших инициатив Пентагона по ведению бизнеса с теми компаниями, которые не являются «традиционными» подрядчиками в оборонном секторе.

Тем не менее, формулировка «увеличение летальности» плохо вяжется с изначальной миссией Microsoft привносить в мир инновации.

Договор на поставку HoloLens — не первый контракт Microsoft и армии США. В октябре стало известно о том, что компания планирует участвовать в тендере на создание облачных сервисов (JEDI) для Министерства обороны США. Отвечая на вопрос о целях контракта, представитель Пентагона Джон Х. Гибсон ответил довольно четко: «Эта программа должна увеличить смертоносность нашего министерства».

Тогда сотрудники Microsoft подписали открытое письмо в адрес руководства компании, отказываясь участвовать в разработке средств, которые будут использоваться для военных действий.

«Мы пришли в Microsoft, чтобы помогать обществу, ожидая, что наши технологии не принесут людям вред и страдания», — говорится в письме.

Тем не менее, руководство Microsoft считает иначе. Президент компании Брэд Смит заявил о том, что контракт с армией продолжится, а те сотрудники, которые испытывают моральные трудности, могут быть переведены на другие проекты.

«Мы понимаем, что у некоторых сотрудников могут быть другие взгляды. Мы не просим и не ждем, что каждый, кто работает в Microsoft, будет поддерживать позицию компании», — сообщил Смит в официальном блоге.

«Мы хотим, чтобы граждане этой страны и особенно те, кто ее защищают, знали, что Microsoft вас всегда поддержит. У них будет доступ к самым продвинутым технологиям из тех, что мы создали», — рассказал президент компании, добавив, что Microsoft сотрудничает с Министерством обороны уже четыре десятилетия.

Страх и этика в Долине

Что интересно, ранее в тендере на создание JEDI участвовал и другой крупнейший игрок Кремниевой долины — компания Google. Тем не менее, она приняла решение отказаться от участия из-за протестов со стороны сотрудников, выразивших свое недовольство сотрудничеством с армией.

Несколько сотен сотрудников Google заявили о недопустимости использования искусственного интеллекта «для создания оружия, нелегального наблюдения и развития технологий, причиняющих вред».

Тогда компания, хоть и не сразу, отказалась от многомиллионного контракта с Пентагоном, так как принципы Google якобы запрещают ей применять искусственный интеллект для создания вооружений.

Менее принципиальным оказалось руководство Amazon, которое планирует заключить контракт с Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) по поставке софта Rekognition. Эту программу для распознавания лиц ICE планирует использовать для поиска нелегальных мигрантов на территории Америки.

При этом гендиректор Amazon Джефф Безос заявил, что при руководстве крупной компанией нужно быть готовым принимать непопулярные решения, например, согласиться на сотрудничество с военными.

Тогда работники Amazon написали письмо в адрес Безоса и других топ-менеджеров компании, в котором просили отказаться от разработки Rekognition, а также программы для работы с данными Palantir, которой часто пользуются американские спецслужбы.

Свое требование сотрудники Amazon обосновали нарушением гражданских свобод американцев и превращением США в полицейское государство.

«Amazon много говорит о ценности лидерства. Если мы хотим лидировать, то должны выбрать между людьми и деньгами. Мы можем и дальше продавать системы слежения полиции, а можем выступить за то, что правильно. Либо одно, либо другое», — говорилось в открытом письме сотрудников компании. Тем не менее, создается ощущение, что Джефф Безос уже сделал свой выбор — недаром он является богатейшим человеком на Земле.