Заговор в Facebook: как подруга Цукерберга заказала Сороса

Загнали в угол

Главный операционный директор Facebook и правая рука Марка Цукерберга Шерил Сэндберг инициировала расследование в отношении миллиардера Джорджа Сороса, чтобы выяснить, есть ли у него финансовые мотивы после того, как он выступил с резкой критикой социальной сети, сообщает The New York Times. Издание ссылается на источники внутри компании, которые располагают копией электронного письма Сэндберг.

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Сообщается, что она направила письмо топ-менеджеру в январе, буквально несколько дней после того, как Сорос выступил на экономическом форуме в Давосе, назвав в своей речи Facebook и Google «угрозой» обществу.

«Они умышленно стимулируют зависимость к своим сервисам, что может быть крайне вредно, особенно для подростков», — заявил Сорос, сравнив интернет-платформы с казино, специальные техники которых заставляют игроков тратить все свои деньги.

Кроме того, миллиардер заявил, что социальные сети заставляют пользователей терять свою самостоятельность и независимость. По его мнению, способность влиять на сознание людей, которая сосредоточена в руках нескольких компаний, угрожает самому принципу «свободы мысли».

Шерил Сэндберг, которая не присутствовала на форуме, потребовала провести анализ выступления Сороса и выяснить, почему он так негативно настроен к Facebook, так как ранее миллиардер не высказывался на тему социальных сетей.

Тогда Facebook наняла PR-фирму Definers Public Affairs, которая собирала и распространяла информацию о том, что Сорос спонсирует критиков Facebook, выставляя его негативном свете. Когда NYT выпустила материал, в котором обвинила социальную сеть в клевете, и Цукерберг, и Сэндберг опровергли свою причастность к найму Definers, но быстро приняли решение расторгнуть договор с этой компанией.

Как заявили Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг, о контракте с Definers Public Affairs они узнали из публикации New York Times.

Через несколько дней нашелся и предполагаемый виновник — бывший PR-директор компании Эллиот Шраге, который взял всю ответственность на себя.

«Ответственность за эти решения лежит на главе PR-департамента. То есть на мне. Марк и Шерил доверились мне в этом вопросе. Я знал и одобрил решение нанять Definers и другие подобные фирмы. Я должен был знать, чем обернется расширение их полномочий... Мне жаль, что я вас подвел. Я сожалею об этой ошибке», — заявил Шраге в своем официальном заявлении. Он покинул компанию еще летом 2018 года.

Тем не менее, источники внутри компании указали именно на Шерил Сэндберг как на инициатора нападок на Сороса. При этом Definers в своих материалах использовали антисемитскую риторику в адрес миллиардера, хотя сама Сэндберг является еврейкой.

В своем заявлении Facebook отмечает, что расследование деятельности Джорджа Сороса началось еще до того, как Сэндберг о нем попросила.

«Мистер Сорос является видным инвестором, и мы исследовали его денежные вложения и сделки, связанные с Facebook. Это исследование было запущено еще до того, как Шерил направила электронное письмо, спрашивая, как отразилось заявление мистера Сороса на акциях Facebook», — заявил представитель социальной сети.

Держась на плаву

Если раньше компания утверждала, что главный операционный директор Шерил Сэндберг вообще не имела никакого отношения к кампании против Сороса, теперь социальная сеть допускает, что письмо от нее имело место быть. Создается впечатление, что сначала руководство Facebook старалось скрыть правду, а теперь пытается выкрутиться из сложившейся ситуации с наименьшими потерями.

«В свете постоянно меняющейся истории Сэндберг про Сороса отрицание других кампаний Facebook против конкурентов и критиков нельзя воспринимать серьезно», — заявил представитель организации Freedom from Facebook [рус. «Свобода от Facebook»] Эдди Вейл. Речь идет о деятельности Definers Public Affairs, которая была также направлена против конкурирующих с социальной сетью компаний.

Перефразируя Эдди Вейла, теперь нельзя воспринимать серьезно любое утверждение, исходящее от Марка Цукерберга или любого из его топ-менеджеров.

Кроме того, недовольство действиями Сэндберг зреет не только снаружи, но и внутри компании — как заявляет NYT, некоторые сотрудники Facebook требовали ее отставки.

Тем не менее, пока Шерил Сэндберг поддерживает сам Цукерберг, ее позиции вряд ли что-то угрожает. В одном из последних интервью глава Facebook назвал главного операционного директора компании своим «важным партнером».

«Шерил — важная составляющая нашей компании, и она занимается решением наших самых крупнейших проблем. За последние десять лет она стала для меня важнейшим партнером. Я горжусь нашей совместной работой и надеюсь, что мы будем работать с ней еще долго», — заявил Цукерберг.

Пока трудно утверждать, сколько еще скандалов в Facebook смогут пережить вместе Цукерберг и Сэндберг, занимая главные руководящие должности в компании, но, хотя они и сохранили свои места, их авторитет все же ощутимо пострадал. На этой неделе стало известно, что городские власти Сан-Франциско требуют переименовать больницу имени Цукерберга в связи с утратой доверия к 34-летнему миллиардеру.