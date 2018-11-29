Потерял имя: Цукерберга лишают больницы

Не те кумиры

Член городского совета Сан-Франциско Аарон Пескин направил петицию в адрес городского прокурора с требованием сменить название главной больницы города. Сейчас она носит имя Присциллы Чан и Марка Цукерберга (англ. Priscilla Chan and Mark Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center), но в обиходе ее называют просто «цукерберговской».

Право добавить свои имена к названию лечебного учреждения супруги получили после пожертвования в размере $75 млн в 2015 году. Теперь Пескин считает, что больницу следует переименовать в связи с утратой доверия к Цукербергу и его социальной сети Facebook.

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«За последние пару недель СМИ сообщили о череде скандалов, связанных с Facebook и его руководством — в частности, как Facebook нанял PR-фирму, чтобы распространять фейковые антисемитские заявления против Джорджа Сороса, что является одним из инструментов из арсенала «правых» группировок, которые насаждают теории заговора. Многие из этих группировок процветают на просторах социальной сети», — говорится в заявлении чиновника.

Аарон Пескин также припомнил Цукербергу скандал с Cambridge Analytica, который поставил под угрозу приватную информацию пользователей и заодно «подорвал фундаментальные основы демократии».

«Это ненормально, что Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг [главный операционный директор Facebook] отказываются взять на себя ответственность и дистанцируются от всех последствий, которые они сами инициировали. Это омерзительно. Также ненормально, что наш город продает права на названия учреждений, которые принадлежат всем жителям», — продолжил Пескин. Он добавил, что за все время жители Сан-Франциско пожертвовали на восстановление городской больницы в 10 раз больше, чем Марк Цукерберг и его супруга.

Одна из медсестер городской больницы Сан-Франциско Саша Каттлер прокомментировала инициативу чиновника.

«Кажется, городские власти услышали, насколько сотрудникам и пациентам важна эта больница.

Девиз Марка Цукерберга «Двигайся быстро и ломай все вокруг» оказался правдивым — мэр Ли поторопился с переименованием больницы и разбил наши сердца.

Надеюсь, что Facebook воздержится от дальнейшего нарушения наших прав без согласия», — сообщила Каттлер в электронном заявлении.

Сообщается, что в марте 2018 года несколько медсестер уже выступали с требованием убрать имя Цукерберга из названия больницы — тогда их возмутила халатность Facebook в отношении личных данных пользователей в скандале с Cambridge Analytica. Протестующие опасались, что пациенты будут ассоциировать безалаберное отношение к персональной информации с самой клиникой, которая носит имя генерального директора социальной сети.

Медсестры вышли к главному входу больницы и замотали скотчем имя Цукерберга на объемных буквах перед корпусом. Тогда этот протест никто не поддержал.

На момент написания заметки Facebook не комментирует возможное переименование больницы, а также оспаривание решения властей Сан-Франциско со стороны руководства социальной сети.

Кресло зашаталось

Петиция от члена городского совета является демонстрацией того, что скандалы, связанные с Facebook, возымели своеобразный кумулятивный эффект и постепенно начали отражаться на репутации самого Марка Цукерберга. Его имя теряет доверие среди американских граждан, которые винят миллиардера во всех проблемах социальной сети.

Не секрет, что Цукерберг не всегда адекватно реагировал на те вызовы, с которым столкнулась его компания в 2018 году. Когда СМИ сообщили о Cambridge Analytica, глава Facebook выдержал почти недельную паузу, чтобы выступить с официальным заявлением и принести свои извинения.

Тогда ситуация вокруг социальной сети обострилась до предела — ответов на вопросы требовали не только политики и общественные деятели, но и сами сотрудники компании.

Тем не менее, когда Конгресс США вызвал Цукерберга для дачи показаний, он не замедлил явиться на слушания и на протяжении двух дней отвечал на каверзные вопросы конгрессменов. Ему практически мастерски удалось избежать всех острых углов и не загнать себя в угол — было заметно, что к этому мероприятию создатель Facebook готовился основательно.

А вот что касается запросов от британских властей, то Цукерберг предпочитает их игнорировать и воздерживается от поездок в Великобританию, на территории которой работала Cambridge Analytica. Во вторник 27 ноября в Парламенте состоялось заседание «гранд-комитета» по вопросам, связанным с дезинформацией и фейковыми новостями, на которое был приглашен и Цукерберг. Тем не менее, к неудовольствию парламентариев, место гендиректора компании за столом занял вице-президент по стратегии Ричард Аллан.

NO SHOW from Zuckerberg at Facebook hearing happening now in London, lawmakers leave an empty chair. pic.twitter.com/408zQvuLRV — Donie O'Sullivan (@donie) 27 ноября 2018 г.

Многие аналитики, а также инвесторы компании ожидали, что после такого количества провалов за один год Марк Цукерберг заявит о своей отставке, чтобы сохранить репутацию Facebook, но пока этого не произошло. Кроме того, структура руководящего состава компании устроена таким образом, что Цукерберг владеет большинством голосов при решении любого спорного вопроса, так что уйти с поста он сможет разве что по собственному желанию. Очевидно, что пока его все устраивает.