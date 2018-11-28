Скандал в Facebook: экс-сотрудник пожаловался на расизм

«Плакатов больше, чем сотрудников»

Бывший сотрудник Facebook Марк С. Лаки, который на днях уволился из компании, написал прощальное письмо, которое начинается недвусмысленной фразой: «В Facebook проблемы с темнокожими».

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По словам Лаки, в компании процветает расовая дискриминация, а темнокожие работники чувствуют себя в изоляции. Он утверждает, что расовые меньшинства сталкиваются с несправедливым отношением. Например, его коллег с темным цветом кожи не раз называли «агрессивными» или «враждебными», когда они просто высказывали свое мнение в такой же манере, что и другие сотрудники-европеоиды.

«По крайней мере два-три раза в день ежедневно я сталкивался с коллегой в MPK [штаб-квартира Facebook в Менло-Парк], который сначала пристально смотрел на меня, а потом сжимал свой кошелек или засовывал руки в карманы и держал их там, пока я не пройду...

Чувствовать себя чужим из-за цвета кожи в твоем же офисе, который весь обклеен постерами, призывающими быть собой, — очень странно», — пишет Лаки.

Как утверждает экс-работник компании, хотя Facebook и пропагандирует разнообразие и старается нанимать на работу представителей разных меньшинств, «в некоторых корпусах плакатов с надписью «Black Lives Matter» больше, чем в них же работает темнокожих сотрудников».

Согласно внутреннему докладу 2018 года,

только 4% всех работников в Facebook являются темнокожими. При этом всего 2% занимают руководящие должности.

На письмо Марка Лаки отреагировал представитель Facebook Энтони Харрисон, который заявил о том, что растущее количество сотрудников, принадлежащих к разным меньшинствам, является «ключевым драйвером успеха» в компании.

«Мы настроены поддерживать работников, которые жалуются нам на систематические проблемы или микроинциденты, которые имеют свойство накапливаться. Мы приложим все усилия, чтобы стать по-настоящему инклюзивной компанией», — сообщил Харрисон.

Критика Лаки вскрыла еще один кризис в Facebook, на этот раз — дискриминационный. С самого начала 2018 года социальная сеть становится фигурантом многочисленных скандалов — от вмешательства в президентские выборы до клеветнических кампаний, направленных против конкурентов. Тем не менее, главе компании Марку Цукербергу пока удается избегать серьезных последствий и он продолжает занимать две ключевые должности — генерального директора и председателя совета директоров.

«Меня просто игнорировали»

Буквально накануне заявления Марка Лаки, обвинения в расовой дискриминации коснулись другой крупнейшей компании Кремниевой долины — поискового гиганта Google. Бывший подрядчик компании марокканского происхождения, пожелавший остаться анонимным, пожаловался на проявления расизма в то время, как он выполнял работу для IT-компании.

По его словам, ему приходилось работать в торговых центрах, изучая качество Wi-Fi-сигнала — для этого он долго ходил по магазинам с рюкзаком и ноутбуком в руках. Из-за того, что Google отказалась предоставить ему ID-карту, подтверждающую его принадлежность к компании, ему пришлось столкнуться с оскорблениями и даже обвинениями в терроризме из-за своей арабской внешности.

«Я боялся выходить на работу, потому что думал, что меня арестуют. Так я и жил в течение 10 месяцев... На меня так смотрели, что я чувствовал себя изгоем... Кто-то напрямик спросил у меня, являюсь ли я террористом, потому что я ходил с ноутбуком, и это было унизительно», — жалуется экс-подрядчик.

При этом, когда он пожаловался в компанию и рассказал о своей проблеме, Google отказался продлевать с ним контракт, выплатив компенсацию в размере £4 тыс.

«Очевидно, никто не думал об этой проблеме, так как в команде-разработчиков моего проекта не было ни одного араба. Я несколько раз просил бейдж Google, чтобы предупреждать людей о моем визите заранее, но меня просто игнорировали», — сообщил пострадавший.

Бывший работодатель запретил ему рассказывать об этом инциденте, но в свете последних скандалов компании, сотрудник решил не скрывать правду. По его мнению, эта история является еще одним проявлением дискриминации в Google, с которой необходимо бороться.