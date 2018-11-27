Асоциальные сети: кто устраивает слежку онлайн

Кто имеет доступ к данным

Когда социальные сети начали активно проникать в виртуальную жизнь россиян в середине нулевых, пользователи старались указывать о себе как можно больше информации — ФИО, электронный адрес, место работы, домашний телефон, иногда даже адрес проживания. Создатели соцсетей при этом уверяли, что это поможет найти людей, с которыми вы желаете восстановить связь — одноклассников, друзей детства, приятелей со двора.

На одной из популярных российских платформ даже была введена система рейтинга, который повышался пропорционально количеству оставленных данных.

Прошло чуть больше десяти лет, и утечки персональных данных приобрели пугающую обыденность. Некоторые пользователи, обладающие хотя бы базовыми знаниями в области информбезопасности, теперь стараются оставлять в сети как можно меньше «цифровых следов», по которым их можно идентифицировать. Тем не менее многие владельцы аккаунтов в социальных сетях продолжают добровольно сливать огромные массивы данных о самих себе — от своего среднего заработка до привычек в еде.

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У кого же хранятся наши персональные данные, которые мы когда-то решили загрузить в интернет? Прежде всего, это компании, владеющие социальными сетями. В Пользовательском соглашении, которое многие пролистывают, не читая, обычно указано, кто именно имеет доступ к загруженной персональной информации, если она находится в закрытом аккаунте. Как правило, это только соцсеть, которая обязуется хранить и защищать данные, используя их только для «улучшения пользовательского опыта».

Тем не менее, как показал недавний скандал с компанией Cambridge Analytica, в который оказался втянут Facebook, у некоторых социальных сетей предусмотрена специальная возможность для разработчиков сторонних приложений. Так, развлекательное приложение, работающее на базе Facebook и обещающее составить психологический портрет для каждого, кто пройдет тест, сумело завладеть данными почти 90 млн человек по всему миру.

Cambridge Analytica специализировалась на сборе личной информации пользователей интернета, чтобы потом использовать ее в своих целях. Таким же образом работают многие другие компании, в том числе российские.

Сбор информации происходит из открытых источников, с помощью программного интерфейса приложений (как в ситуации выше), а также при покупке баз данных, в том числе, на «черных» рынках.

При этом засудить компанию, если пользователь добровольно оставил номер телефона или домашний адрес в открытом доступе, практически невозможно.

Иногда случаются такие ситуации, когда информация ограниченного доступа, например, паспортные данные, оказываются в открытом доступе случайно — например, компания выбрасывает на свалку старые документы, в которых фигурирует приватная информация.

Какие данные собирают

Не секрет, что большая часть интернета поделена между крупнейшими IT-корпорациями. Настоящими монополистами в этой сфере являются Facebook и Google — практически каждый пользователь сети так или иначе сталкивается с их сервисами — интерактивными картами, почтой, мессенджерами, Instagram, YouTube и др.

С помощью многочисленных платформ, подконтрольных Google и Facebook, аккумулируется и анализируется огромный массив данных о каждом конкретном пользователе — недаром говорят, что сейчас социальные сети знают о нас даже больше, чем мы сами.

Так, например, Google и Facebook собирают данные о геолокации пользователя каждый раз, когда включается его смартфон. При этом система анализирует частоту и время посещения того или иного адреса и вычисляет, где находится дом, работа и другие популярные для пользователя места. Так как Google является крупнейшей поисковой системой мира, то он хранит всю историю поисковых запросов пользователя на всех его устройствах. Это касается и истории запросов на YouTube. Компания также знает, какими именно приложениями пользуется тот или иной человек, и сколько времени в них проводит.

У Facebook тоже хранится большой объем данных о владельцах аккаунтов — все когда-либо отправленные сообщения и документы, контакты в телефоне и аудиопослания. При этом разрешение на сбор пользователь, как правило, дает добровольно, согласившись с правилами использования сервиса. Несмотря на то, что от многих функций Facebook и Google можно отказаться, убрав «галочки» в своем профиле, немногие люди осведомлены о такой возможности.

Недавно крупнейшая российская соцсеть «ВКонтакте» добавила функцию выгрузки всего архива информации о пользователе, который хранится на серверах компании. В распоряжении платформы также находится большой объем личных данных — номер телефона, электронная почта, сообщения, документы, подписки, список друзей, геолокация, денежные переводы и прочее.

Выгода из данных

Что же происходит с собранными данными, и в каких целях они используются? Главным образом, для настройки таргетированной рекламы. Если рекламодатель будет знать, какой доход у покупателя, где он живет и чем интересуется, ему будет гораздо проще показывать пользователю релевантные объявления, которые с большей долей вероятности его заинтересуют.

Рекламная прибыль — это основная статья доходов Facebook и Google, чьи сервисы являются бесплатными, во многом благодаря монетизации платных объявлений. В октябре 2018 года глава Apple Тим Кук осудил своих конкурентов из Кремниевой долины, заявив, что бизнес, который строится на продаже рекламных объявлений, превратился в «индустриальный комплекс данных».

«Не нужно приукрашивать последствия. Это настоящая слежка. А полученная информация служит лишь для того, чтобы обогащать компании, которые ее собирают. Нам должно быть неприятно от этого. Это должно нас беспокоить», — сообщил Кук во время выступления на конференции ЕС в Брюсселе.

Есть и те организации, которые зарабатывают на продаже больших массивов данных, включающих в себя телефонные номера.

Они распродают эти базы банкам, страховым компаниям, медицинским и образовательным центрам, которые ищут по телефону новых клиентов. При этом если задать звонящему вопрос «откуда у вас мой номер», ни один из них нет сможет дать внятный ответ, так как он, скорее всего, получен не совсем законным способом.

Существуют и более сложные схемы использования полученных данных. Например, киберпреступники могут спланировать хакерскую атаку с использованием средств социальной инженерии, основываясь на персональных данных одного-единственного сотрудника компании. Узнав о его привычках и предпочтениях, хакеры смогут составить фишинговое письмо с вредоносной ссылкой таким образом, что получателю будет казаться, что он общается с коллегой. Последствия такой атаки могут быть самыми плачевными — от перебоев в работе компьютерной сети компании до крупных денежных потерь.

По словам главы представительства Avast в России и СНГ Алексея Федорова, для большинства интернет-сервисов сбор информации о пользователях, чтобы рекламные сети могли качественнее таргетировать рекламу, является обычной практикой. Таргетированная реклама от таких компаний, как Google, Facebook и других рекламных сетей, не является угрозой сама по себе, но люди должны знать о количестве данных, которые они предоставляют сервисам.

«Чем больше приложение или веб-служба знает о вас, например, местоположение, интересы, список контактов, тем лучше они могут ориентироваться на вас. Чтобы лучше узнать вас и ваши привычки, компании собирают данные во время просмотра веб-страниц или взаимодействия с приложениями. Некоторые люди предпочитают видеть целевую рекламу, так как она более актуальна, в то время как другие считают целевую рекламу вторжением в частную жизнь.

Люди должны придерживаться здравого смысла при регистрации в сервисах или загрузки приложений, и с тем, какую информацию размещаете. Как только вы делитесь личными данными с посторонним лицом, вы теряете контроль над ними и уже не можете в полной мере защитить себя», — пояснил Федоров.

По словам эксперта, пользователи должны проявлять осторожность при любых действиях в сети. Важно проверить, насколько компания заслуживает доверия, какая информация будет собираться и как она будет обрабатываться, и действительно ли сервису необходима запрашиваемая информация.