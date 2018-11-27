Забастовки и протесты: Google утратил доверие

Опасный прецедент

Прошло всего несколько недель с тех пор, как сотрудники Google вышли на глобальную забастовку против действий компании из-за домогательств на рабочем месте, а против поисковой системы уже готов новый протест. Международная неправительственная организация Amnesty International планирует устроить митинги напротив офисов Google 27 ноября, чтобы продемонстрировать свое несогласие с проектом Dragonfly — специальным поисковиком, разработанным для Китая.

Реклама

Сообщается, что протесты пройдут в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Германии, Гонконге, Нидерландах и Испании.

Как утверждает Amnesty International, планы Google касательно Китая «навсегда подорвет доверие пользователей» к бренду, а также «создаст опасный прецедент для техкомпаний, поощряющих нарушение прав человека государством».

Проект Dragonfly является попыткой Google вернуться на рынок Китая, с которого компании пришлось уйти в 2010 году — тогда поисковик заявил о том, что не собирается цензурировать выдачу результатов по запросу китайских властей, так как это противоречит его убеждениям.

Прошло восемь лет, и вице-президент по поисковой системе Google Бен Гомес заявил о том, что Dragonlfy будет внедрен в КНР в течение ближайшего года. Говоря о важности нового поисковика с цензурой, Гомес в первую очередь сообщает о «миллиарде новых пользователей Google на самом интересном рынке мира».

«Если Google собирается променять права человека на деньги в Китае, он способен сделать то же самое и других странах.

Проявите солидарность вместе с сотрудниками Google, которые выступили против проекта, и скажите гендиректору Сундару Пичаи #DropDragonfly [#ЗакрытьDragonfly] до того, как он будет запущен», — говорится в петиции Amnesty International, призывающей принять участие в забастовке.

В августе издание The New York Times сообщало о том, что сотни сотрудников подписали открытое письмо касательно Dragonfly и других спорных проектов с требованиями большей прозрачности, «чтобы лучше понимать этические последствия своей работы».

О необходимости прекратить разработку Dragonfly говорил и вице-президент США Майк Пенс, который данное приложение укрепит цензуру правительства Китая на территории страны и поставит под угрозу «конфиденциальность китайских клиентов».

Глава Google Сундар Пичаи пытался успокоить общественность, назвав Dragonfly «экспериментом». Тем не менее, он всецело поддерживает проект, прикрываясь миссией Google — обеспечить информацией весь мир. «А Китай — это 20% всего населения Земли», — заявил Пичаи.

«Если Google рад подчиниться драконовским мерам китайского правительства в сфере цензуры, что остановит его от сотрудничества с другими репрессивными правительствами, которые контролируют поток информации и следят за своими гражданами? Как лидер рынка, Google должен осознавать, что его действия создадут прецедент для других компаний. Сундар Пичаи должен сделать правильный выбор и прекратить разработку проекта Dragonfly навсегда», — сообщил Джо Вестби, исследователь и специалист по правам человека Amnesty International.

Google пока никак не отреагировал на петицию организации.

Российское дело

26 ноября российский регулятор Роскомнадзор возбудил административное дело против Google. Дело в том, что американский поисковик не сумел вовремя выполнить требования российского закона о фильтрации запрещенного контента и не успел подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень заблокированных интернет-ресурсов.

Рассмотрение дела запланировано на 11 декабря 2018 года. Им займется сам надзорный орган, не прибегая к помощи суда.

Требование о подключении к ФГИС было направлено Роскомнадзором в адрес Google в конце октября текущего года. После этого представители компании и регулятора встретились в Москве, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил о том, что в Google «выразили желание соблюдать российское законодательство».