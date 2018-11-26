Замаячил штраф: Роскомнадзор возбудил дело против Google

Google проигнорировал требования

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Газету.Ru». Дело в том, что американский поисковик не сумел вовремя выполнить требования российского закона о фильтрации запрещенного контента.

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Согласно законодательству, операторы поисковых систем должны исключать из поисковой выдачи ссылки на ресурсы, которые были ранее заблокированы. Чтобы соответствовать закону, необходимо подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.

«Ранее в результате контрольных мероприятий Роскомнадзор установил, что компания Google, LLC не подключена к федеральной государственной информационной системе.

Данный факт образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.40 КоАП РФ. Для юридических лиц предусмотрена ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей», — сообщается в заявлении надзорного органа.

Рассмотрение дела об административном нарушении запланировано на декабрь 2018 года. Как пояснил РИА «Новости» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, этим займется не суд, а сам регулятор.

Требование о подключении к ФГИС было направлено Роскомнадзором в адрес Google в конце октября текущего года. Поисковик должен был в течение 30 дней подключиться к к федеральной государственной информационной системе, а по истечении трех рабочих дней Google должна была начать фильтровать результаты поиска.

Тогда стало известно о намерении провести встречу между представителями Google и Роскомнадзора, главной темой которой должно было стать исполнение российского законодательства. Переговоры состоялись 14 ноября — в ней приняли участие заместитель руководителя надзорного ведомства Вадим Субботин и представитель компании Google Дорон Авни.

«Я считаю, что это были такие хорошие переговоры с компанией, результативные, надеюсь. Та информация, которую мы от них услышали сегодня, была для нас достаточно важной», — сказал Субботин.

Он выразил уверенность в том, что позиция Роскомнадзора, которую ведомство изложило представителю Google, тоже оказалась достаточно важной для американской компании. Субботин также добавил, что в Google «выразили желание соблюдать российское законодательство». Роскомнадзор также предложил компании Google присоединиться к антипиратскому меморандуму.

Тем не менее, одного желания оказалось мало, и теперь интернет-гиганту грозит реальный штраф. Накануне стало известно, что российские власти задумались о введении более жестких штрафов для нарушающих законодательство страны интернет-компаний.

«Планы по более жестким штрафам содержатся в консультативном документе, подготовленном администрацией президента Владимира Путина и направленном участникам рынка для комментариев», — говорится в сообщении Reuters.

На совершившую правонарушение компанию предлагается накладывать штраф в размере 1% от ее годовой выручки на территории страны.

Много шума в «день тишины»

В сентябре 2018 года российские власти заподозрили Google во вмешательстве в выборы. Согласно данным Роскомнадзора, на платформе YouTube, принадлежащей Google, публиковались ролики, призывающие россиян к незаконной деятельности. Речь шла об акциях, инициированных оппозиционером Алексеем Навальным, который предлагал в день выборов 9 сентября выйти на демонстрацию против пенсионной реформы, а также не голосовать за тех кандидатов, кто поддержал инициативу о повышении пенсионного возраста.

Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил о том, что «десятки специализированных YouTube-каналов» массово призывают нарушать российское законодательство.

«Путем предоставления фактически неограниченных возможностей со стороны иностранных интернет-гигантов, таких как Google, рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в РФ лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете», — заявил замглавы РКН.

По словам Субботина, в адрес Google было направлено письмо с предупреждением. Кроме того, он предостерег другие иностранные компании от предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории России. После такой реакции компания Google приняла решение удалить спорные ролики с YouTube, чтобы соответствовать российскому законодательству.