Глобальная утечка: как Amazon подставил покупателей

«Случилась утечка, беспокоиться не о чем»

Amazon направила своим клиентам со всего мира уведомления, в которых предупредила об утечке — личные данные покупателей, включая имена и электронные адреса, оказались в открытом доступе. Единственное, что Amazon посчитал сообщить нужным всем пострадавшим, это причина утечки, который якобы является «техническая ошибка».

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Компания отказывается комментировать, сколько именно человек пострадало, так что единственным маркером того, что аккаунт был скомпрометирован, является лишь предупреждающее письмо от Amazon. Судя по социальным сетям, письма получили граждане Европейского союза и США.

Amazon's legit been sending out notices saying sorry we exposed your email address. Seems likely related to this https://t.co/21cRB2dHTk… Besides the brevity, what's giving people pause is they sign the email https://t.co/KDiteRFaeR Why cap the "a" and why no https://? Strange pic.twitter.com/mwty3GmCN1 — briankrebs (@briankrebs) 21 ноября 2018 г.

Сообщается, что проблема была устранена, а пользователям не нужно предпринимать никаких действий, в том числе нет необходимости изменить пароль в профиле.

Тем не менее, люди, чьи личные данные оказались в интернете, все еще рискуют стать жертвами мошенников, так как персональная информация становится отличной приманкой для фишинговых хакерских атак.

Кроме того, имени и электронного адреса достаточно, чтобы сбросить личные данные аккаунта или удалить его.

Многие клиенты Amazon остались недовольны таким скудным информированием со стороны компании, а также отсутствием каких-либо извинений. Люди, получившие письма, хотят знать, как именно произошла утечка, имела ли место быть хакерская атака, а также другие подробности, но руководство Amazon пока не дает никаких комментариев по этому инциденту.

Hey @amazon it's nice that you told me but this email seems a bit lacking. How was it disclosed? Where was it disclosed? Was it obtained through social engineering? A hack? Rogue employee? There's literally no useful information here. @AmazonHelp pic.twitter.com/t7GTIpCK5v — Michael (@singletary) 21 ноября 2018 г.

В октябре один из сотрудников Amazon был уволен после того, как выяснилось, что он продавал третьим лицам электронные адреса покупателей компании. По словам представителя компании, предметом торговли стали только «е-мэйлы», которые, тем не менее, тоже относятся к конфиденциальной информации, не подлежащей разглашению.

Учитывая, что клиентами Amazon являются 300 млн человек, любая утечка представляет собой угрозу для огромного количества пользователей.

Два месяца назад с утечкой данных столкнулся Google — в социальной сети Google+ были скомпрометированы аккаунты сотен тысяч пользователей этой платформы. Вскоре после этого, якобы из-за «низкой популярности, Google+ была закрыта.

Одной из самых масштабных утечек этого года стал слив данных 87 млн пользователей Facebook, которые оказались в руках аналитической компании Cambridge Analytica. Несмотря на то, что эта информация была получена предположительно законным путем, социальная сеть заявила о нарушении правил использования своей платформы. Впоследствии главе Facebook Марку Цукербергу пришлось предстать перед конгрессом США, чтобы объяснить, как почти 90 млн человек стали жертвами плохой цифровой гигиены.

В 2017 году стало известно об утечке паролей 3 млрд человек со всего мира — хакеры получили секретные комбинации с серверов Yahoo. Компания заявила о готовности выплатить $50 млн компенсации всем тем, кто пострадал в ходе крупнейшего слива за всю историю интернета. Для получения компенсации необходимо предоставить письменное доказательство финансовых потерь или похищения личных данных.

Amazon vs. Украина

На этой неделе стало известно, что деятельность Amazon заинтересовала украинские власти. Посольство Украины в США направило руководству компании, в том числе генеральному директор Джеффу Безосу, официальное письмо, в котором требует прекратить продажу товаров с символикой ДНР и ЛНР.

Накануне исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун по этой же причине призвала устроить флешмоб против Amazon из-за «пособничества терроризму».

«Предлагаю устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Отправьте ему сообщение о том, что его компания помогает спонсировать терроризм, — заявила Супрун на своей странице в социальных сетях. На момент написания заметки Amazon так и не отреагировал на требования Украины и не комментирует получение письма от посольства.