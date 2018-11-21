Козел отпущения: Facebook нашел виноватого во всех бедах

«Мне жаль, что я вас подвел»

На прошлой неделе издание New York Times обвинило руководство Facebook в найме компании Definers Public Affairs, которая по заказу соцсети выпускала материалы, очерняющие конкурентов, а также обвиняющие магната Джорджа Сороса в заговоре против компании.

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Глава Facebook Марк Цукерберг, а также главный операционный директор Шерил Сэндберг в один голос заявили о том, что ничего не знали о ведущейся клеветнической кампании, так как этим занимался PR-департамент.

Портал TechCrunch получил в свое распоряжение внутреннее письмо, в котором нашелся предполагаемый виновник — бывший вице-президент по политике и коммуникациям Эллиот Шраге, который покинул Facebook летом 2018 года. Шраге берет всю вину на себя.

«Ответственность за эти решения лежит на главе PR-департамента. То есть на мне. Марк и Шерил доверились мне в этом вопросе. Я знал и одобрил решение нанять Definers и другие подобные фирмы.

Я должен был знать, чем обернется расширение их полномочий... Мне жаль, что я вас подвел.

Я сожалею об этой ошибке», — заявил Эллиот Шраге в своем официальном заявлении.

Бывший топ-менеджер сообщил о том, что Definers помогли компании отреагировать на несправедливые выпады в СМИ, где Facebook незаслуженно подвергался критике, а также «выгодно выделить нас среди конкурентов».

Что же касается клеветы в адрес Джорджа Сороса, который якобы спонсировал критиков Facebook, Шраге признался, что сам «натравил» Definers на миллиардера.

«В январе 2018 года инвестор и филантроп Джордж Сорос, выступая в Давосе, назвал Facebook «угрозой обществу». Ранее мы не слышали от него подобной критики в свой адрес и решили выяснить, не стоит ли за этим какая-то финансовая подоплека. Definers проводили свое исследование на базе информации, находящейся в публичном доступе», — пояснил Шраге.

В комментарии Шерил Сэндберг, следующем после заявления бывшего вице-президента, говорится о том, что Facebook не собирался продвигать «антисемитскую риторику» в адрес Сороса или кого-либо еще.

«Я сама являюсь еврейкой, а наша компания не приемлет дискриминацию. Сама мысль о том, что наша работу можно назвать антисемитской, вызывает у меня отвращение», — заявила Сэндберг.

По словам Эллиота Шраге, руководство Facebook приняло решение внести изменения в коммуникации с пиарщиками по просьбе Цукерберга. Этим вопросом займется уже новый вице-президент по политике и коммуникациям Ник Клегг.

Таким образом, бывший топ-менеджер Facebook, который уже не имеет отношения к компании, взял всю ответственность на себя, отведя шквал критики с Марка Цукерберга и Шерил Сэндберг. Это очень удачный ход со стороны руководства компании, ведь общественность теперь может и не узнать, действительно ли Шраге действовал самостоятельно без указания свыше. Что же касается наказания для виновника, то Цукербергу уже необязательно этим заниматься, так как Шраге уже уволился.

Не исключено, что Цукерберг мог попросить Шраге признать себя виновным, обеспечив ему денежную компенсацию. Учитывая, что отголоски скандала еще какое-то время будут раздражать главу Facebook, такое разрешение кризиса можно назвать самым оптимальным в сложившейся ситуации.

Все останутся на своих местах

Вскоре после разразившегося скандала Марк Цукерберг решил дать подробное интервью CNN Business, чтобы представить свою точку зрения на случившееся.

«У нас большие проблемы, и я не хочу говорить о том, что их нет. Но иногда люди формируют свое мнение на базе освещения истории в СМИ, и я не считаю это правильным», — заявил Цукерберг, добавив, что его взгляды на мир отличаются от взглядов некоторых журналистов.

Интервьюер спросила, почему Facebook принял решение не удалять противоречивые публикации Дональда Трампа и было ли это решение политически мотивированным. Цукерберг ответил, что у людей должна быть возможность услышать, что хотят сказать политические лидеры. «Мне кажется, мы поступили правильно», — подчеркнул создатель соцсети.

Несмотря на то что и инвесторы Facebook, и обычные пользователи все громче требуют перемен в руководящем составе, Цукерберг дал понять, что ни он, ни Сэндберг в ближайшее время уходить не собираются.

На вопрос, не собирается ли Марк Цукерберг покинуть пост председателя совета директоров компании, миллиардер ответил, что «такого в планах нет». Кроме того, он вступился за свою правую руку Шерил Сэндберг, назвав ее своим «важным партнером».

«Шерил — важная составляющая нашей компании, и она занимается решением наших самых крупнейших проблем. За последние десять лет она стала для меня важнейшим партнером. Я горжусь нашей совместной работой и надеюсь, что мы будем работать с ней еще долго», — заключил Цукерберг.