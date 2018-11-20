«Аппетиты России растут»: Британия требует киберминистра

Не хватает лидера

Лондон «абсолютно не готов» к кибератакам со стороны хакеров, спонсируемых другими государствами, сообщает The Guardian со ссылкой на британских парламентариев. По их мнению, министры не справляются с растущей угрозой хакерского взлома критической инфраструктуры страны, которая, якобы, является неминуемой.

По статистике Объединенного комитета по национальной безопасности, каждый день в Великобритании фиксируются десять кибератак, направленных на систему здравоохранения, энергетику и правительственные органы страны.

При этом «аппетиты России» в данной сфере постоянно растут, что приводит к еще большему количеству атак, уверяют британские политики. Они имеют в виду «русских хакеров», которые уже давно стали международной страшилкой.

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По словам представителей парламента, крупная кибератака на объекты критической инфраструктуры Великобритании представляет собой угрозу национальной безопасности «наисвысшей категории», которая может привести к «разрушительным последствиям».

В такой непростой ситуации парламентарии требуют назначить министра по кибербезопасности, который, «как и при военном положении, получит право собирать необходимые ресурсы... и принимать меры, необходимые для защиты от угрозы» — именно такие требования были выдвинуты британскому кабинету министров и Терезе Мэй.

«Мы обеспокоены тем, что текущая многоуровневая система министерской ответственности предполагает, что существующими угрозами занимаются чиновники, а министры лишь периодически устраивают проверки», — говорится в заявлении Объединенного комитета, который указал на отсутствие «лидера» в сфере кибербезопасности страны.

В 2016 году в Великобритании был учрежден Национальный центр кибербезопасности (НЦК), работающий под эгидой Центра правительственной связи. Парламентарии приветствуют появление центра, но отмечают, что ожидания, возложенные на эту организацию, существенно превышают отведенные ей ресурсы и полномочия.

Руководителем НЦК является Киаран Мартин, по словам которого российские агенты уже «приготовили себе плацдарм» в британской инфраструктуре и готовы в любой момент начать атаку.

Однако Великобритания опасается не только Кремля — в числе государств, представляющий опасность, числятся также Северная Корея, Китай и Иран.

«В прошлом Великобритания часто была не готова к противодействию возникающим опасностям. Правительство должно знать о наших уязвимых местах и принять меры, которые будут соответствовать уровню серьезности угрозы», — заявила глава Объединенного комитета по национальной безопасности Маргарет Бекетт, ранее занимавшая должность министра иностранных дел.

Виновны во всем

В начале октября 2018 года стало известно, что Великобритания готова нанести киберудар по России в случае нападения российских войск на одну из стран Запада — об этом сообщили британские СМИ. При этом Британия намеревалась атаковать энергетическую систему РФ, чтобы, в том числе, «обесточить Кремль».

Накануне этой угрозы Национальный центр кибербезопасности Великобритании обвинил Россию, в частности ГРУ, во всех крупных хакерских атаках последних лет.

Так, НЦК «почти точно» уверен, что за печально известными хакерскими группировками APT 28, Fancy Bear, Sofacy, CyberCaliphate, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar Team и другими стоят представители разведуправления.

При этом «русским хакерам» приписали заражением сетей вирусами BadRabbit и NotPetya, атаку на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в августе 2017 года, а также взлом почты Национального демократического комитета США.

«Эти кибератаки не несут в себе защиту национальной безопасности, но мешают людям по всему миру вести нормальную жизнь и даже наслаждаться спортивными соревнованиями. Действия ГРУ безрассудны и неизбирательны: они пытаются вмешаться в выборы в других странах и при этом готовы навредить российским компаниям и гражданам... Наше послание просто: вместе с нашими союзниками мы выведем ГРУ на чистую воду и помешаем его попыткам подорвать международную стабильность», — прокомментировал заявление НЦК министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.