«Мы ничего не знали»: Цукерберг оправдался за Facebook

«Не платили за фейки»

После статьи в NYT и волны критики в адрес социальной сети Марка Цукерберга в официальном блоге Facebook появилась публикация, которая призвана расставить все точки над «i». В частности, руководство компании указывает на тот факт, что журналисты осветили кризис в Facebook не совсем корректно.

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Что касается «российского дела», NYT утверждало, что Facebook знал о «русских троллях» на своей платформе еще весной 2016 года, но не смог оперативно расследовать эту ситуацию и принять необходимые меры. Цукерберг уточнил, что во время дачи показаний в Конгрессе он рассказывал о том, как Facebook успешно боролся с вмешательством Кремля, удаляя фейковые аккаунты, распространяющие дезинформацию.

Кроме того, в статье говорится о том, что Цукерберг и его правая рука Шерил Сэндберг запрещали руководителю департамента по информбезопасности Алексу Стамосу заниматься расследованием активности русских ботов, из-за чего он в конце концов уволился. Руководство Facebook опровергает этот факт.

Что касается вероятного бана аккаунта Дональда Трампа за антиисламские высказывания, то Facebook действительно не нашел факта нарушения правил поведения на платформе.

Цукерберг не отрицает и своей неприязни к Apple и ее главе Тиму Куку — ранее стало известно, что на этой почве он якобы запрещает своим сотрудникам пользоваться айфонами.

«Тим Кук неоднократно критиковал нашу бизнес-модель, и Марк [Цукерберг] ясно давал понять, что он с этим несогласен... Мы давно поощряем наших сотрудников за использование Android, поскольку это самая популярная операционная система в мире», — говорится в официальном заявлении Facebook.

Отдельный абзац заявления посвящен связи Facebook и организации Definers Public Affairs, которая предположительно была ответственна за публикации, в которых соцсеть критиковала своих конкурентов. Несмотря на то что компания опровергает, что вела клеветническую кампанию против других IT-брендов, договор с Definers Public Affairs был расторгнут на следующий день после статьи в NYT.

Что характерно, и Цукерберг, и Сэндберг заявляют, что ничего не знали о контракте с этой организацией, а за ее найм несут ответственность «пиарщики» Facebook. Кроме того, они узнали о деятельности Definers Public Affairs из газет.

«Мы никому не платили за создание фейковых новостей», — заявила Шерил Сэндберг в интервью CBS.

«Я узнал о договоре, когда читал статью New York Times, и, как я уже сказал, после этого я решил, что это не та фирма, с которой нам стоит работать, и расторгнул контракт. Как я понял из разговора с нашей командой, мы не просили их нападать на наших конкурентов или что-то в этом роде», — сообщил Цукерберг.

Во время конференц-колла с журналистами глава Facebook также заявил о том, что не может знать всего того, что происходит у него в компании.

«Реальность управления компанией со штатом в 10 тыс. человек такова, что ты никогда не будет полностью осведомлен», — поделился создатель соцсети.

Конца скандалам не видно

Но, несмотря на новый скандал, захлестнувший компанию, и несмотря на чаяния многих инвесторов, кресло под Цукербергом так и не зашаталось. Более того, он по-прежнему уверен, что никто не сможет руководить Facebook лучше, чем он сам.

Business Insider узнал у миллиардера, почему он считает себя лучшим главой компании. Как оказалось, Цукерберг полагает, что он и его команда предпринимают правильные шаги, чтобы выбраться из кризиса.

«К сожалению, когда ты создаешь что-то большого масштаба, правильные решения могут занять много времени. И ни я, ни кто-то другой не может просто прийти и щелкнуть пальцами, чтобы все проблемы разрешились за 3 месяца или полгода. Это уже не первый раз, когда мы сталкиваемся с подобными трудностями», — заявил Марк Цукерберг.

«Это все очень больно. Мне, разумеется, не нравится, что мы находимся в той позиции, когда не можем гарантировать качество, которого от нас ждут каждый день. Но, в какой-то степени, нужно понимать, что мы на правильном пути, и немного подождать, чтобы все начали работать, как надо, и соответствовать стандарту, которого от нас ожидают», — заключил глава Facebook.

Таким образом, Марк Цукерберг призвал общественность «немного подождать», пока компания разбирается со своим внутренним кризисом. За последние полгода — это далеко не первый скандал, в котором фигурирует Facebook и ее глава, кредит доверия которого должен был уже исчерпаться.

Еще летом текущего года появились слухи о том, что инвесторы компании планируют сместить Цукерберга с поста председателя Facebook, так как его «абсолютизм» мешает развитию компании.

Тем не менее, структура Facebook построена таким образом, что Марк Цукерберг держит за собой большинство голосов при решении любой ситуации, а значит, сможет уйти только тогда, когда сам этого захочет.

«Он не отчитывается ни перед кем, ни перед правлением, ни перед инвесторами, что является плохой корпоративной практикой», — заявил один из крупных инвесторов Facebook, который опасается за будущее социальной сети.