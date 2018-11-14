Америка в недоумении: куда делись «русские хакеры»?

Страшное не случилось

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен представила отчет о прошедших промежуточных выборах в конгресс. По ее словам, на этот раз ни один хакер не пытался вмешаться в избирательный процесс.

Реклама

«Мы не нашли доказательств компрометации избирательной инфраструктуры, которые могли бы привести к невозможности проголосовать, изменению результатов выборов или проблемам при подсчете голосом», — цитирует Нильсен издание The Wall Street Journal.

Тем не менее, министр подчеркнула, что другие государства продолжают вмешиваться в американскую политику, пытаясь посеять раздор среди граждан США в социальных сетях. Боты распространяют дезинформацию в интернете, которая может повлиять на общественное мнение.

Другими словами, есть хорошие новости — ноябрьские выборы никто не взломал, и каждый голос был учтен правильно. Но есть и плохие — несмотря на это Россия, Китай, Иран и другие страны якобы продолжают влиять на умы простых американцев, пытаясь заставить их проголосовать за того или иного кандидата.

Во время президентских выборов 2016 года агенты Кремля использовали рекламные объявления в Facebook и ботов в Twitter, чтобы распространять фейковые новости — по крайней мере, так утверждают американские власти, которые до сих пор не предоставили доказательств этой зловредной активности. Спецслужбы США уверены, что пропагандистская кампания со стороны России продолжаются и по сей день.

«Они могут распространять недостоверные данные о политических процессах и кандидатах, лгать об их действиях, продвигать пропаганду в соцсетях, а также использовать другие тактики», — говорится в официальном заявлении представителей министерства внутренних дел.

Президент США Дональд Трамп в сентябре подписал указ о санкциях, которые коснутся любого иностранца, замеченного во вмешательстве в дела Америки, но эта меры не возымела должного эффекта. Крупнейшие социальные сети мира практически каждую неделю отчитываются об блокировках тысяч аккаунтов, подозреваемых в распространении пропаганды.

Накануне перед выборами в конгресс Facebook отчитался об удалении 115 профилей, которые якобы связаны с иностранными правительствами. Большая часть из этих страниц велась на французском и русском языках. За пару месяцев до этого были заблокированы несколько сотен аккаунтов, которые предположительно имеют отношение к иранским спецслужбам.

«Идет постоянная долбежка»

Тема возможного российского вмешательства в политику США не утихает с 2016 года, когда Кремль якобы повлиял на результаты президентских выборов, помешав Хиллари Клинтон победить. С тех пор в Америке не стихает «охота на ведьм», которая призвана доказать причастность России к победе Дональда Трампа. Никаких доказательств этого пока не представлено.

«Русские хакеры» подозреваются во взломе почты Национальной комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года. Тогда в сети была выложена личная переписка чиновников, дискредитирующая Хиллари Клинтон.

С тех пор Америка замерла в ожидании других хакерских атак, которые могут быть направлены на любой правительственный объект.

Кроме того, могут пострадать и объекты критической инфраструктуры — многие зарубежные СМИ писали о том, что «русские хакеры» уже проникли в компьютерную систему электростанций по всей стране и буквально держат руку на рубильнике, чтобы погрузить США во тьму.

На этой неделе в Вашингтоне был задержан главный редактор USA Really и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. По его словам, американское общество настолько «заражено» идеей российского вмешательства, что они видят угрозу в каждом гражданине России.

»...Два года идет постоянная долбежка, русские превратились в очень удобный жупел, на который можно списывать все проблемы. И сейчас, мне кажется, американская элита просто уже не может без этого», — заявил Малькевич в интервью ФАН.