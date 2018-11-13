Либералы настояли: топ-менеджер Facebook пострадал за Трампа

Консерваторам не место в Долине

Сооснователь компании Oculus и создатель шлема виртуальной реальности (VR) Oculus Rift Палмер Лаки покинул Facebook в марте 2017 года.

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«Мы будем скучать по Палмеру, ведь его наследие простирается гораздо дальше Oculus. Его дух изобретателя помог совершить настоящую VR-революцию и построить индустрию. Мы благодарны ему за все, что он сделал для компании, и желаем ему самого лучшего», — говорилось в официальном заявлении Facebook.

В начале октября в интервью CNBC Лаки заявил о том, что ему запрещено говорить о своем увольнении, но подчеркнул, что решение об уходе принимал не он.

По информации Wall Street Journal, пионера в сфере виртуальной реальности заставили уйти, и причиной этому стали его политические взгляды — Палмер Лаки открыто поддерживал президента Трампа.

Сразу после ухода Лаки из Facebook, в СМИ появились слухи о том, что возможным поводом для увольнения создателя Oculus Rift стало его денежное пожертвование в адрес протрамповской организации Nimble America, которая «специализируется» на распространении контента, унижающего Хиллари Клинтон.

Это пожертвование взбесило сотрудников Facebook, которые осудили поступок топ-менеджера. В результате его заставили уволиться, выплатив ему компенсацию в размере $100 млн.

Кроме того, глава Facebook Марк Цукерберг якобы заставил Лаки публично высказать поддержку кандидату в президенты от либертарианцев Гэри Джонсону, чтобы как-то «сгладить» его поступок.

При этом руководители крупнейших компаний Кремниевой долины не раз говорили о том, что их бренды поддерживают разнообразие, в том числе и в политической сфере. Однако, согласно статистике Open Secrets, во время избирательной кампании в США от 66 до 99% денежных пожертвований IT-работников были направлены демократам, а не республиканцам. Так, сотрудники Google, Facebook и Twitter направили кандидатам в конгресс в общей сложности $2,4 млн, но при этом только $176 тыс., то есть меньше, чем 8%, предназначались для партии действующего президента.

Более того, во время дачи показаний в Конгрессе Цукерберг под присягой опроверг слухи о том, что Палмер Лаки был уволен из-за своих консервативных взглядов.

Такого же мнения придерживается вице-президент по VR/AR Facebook Эндрю «Боз» Босворт, который отрицает информацию, опубликованную WSJ.

«Как мы уже сообщили изданию, политика не имеет ничего общего с уходом Палмера. Любые утверждения о том, что он был уволен из-за консервативных взглядов, не соответствуют истине», — заявил Босворт в своем твиттере.

Он добавил, что Facebook не стал давать официальный комментарий WSJ, так как компания не комментирует частные дела своих сотрудников.

As we told the WSJ, politics had nothing to do with Palmer's departure. Any claims that his departure was do to his conservative beliefs are false. — Boz (@boztank) 11 ноября 2018 г.

Выходи по одному

В конце октября 2018 года из Facebook ушел второй сооснователь Oculus Брендон Ириб. В своем официальном заявлении он говорит о том, что «впервые берет отпуск за последние 20 лет», но судя по всему основной причиной его увольнения стала не усталость. СМИ сообщили об отмене разработки следующего поколения VR-шлема Oculus Rift, которым занимался Ириб. Кроме того, у него и руководства Facebook были некие фундаментальные различия во взглядах на будущее Oculus.

До Ириба Facebook один за другим покинули создатели WhatsApp Брайан Эктон и Ян Кум, а также основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер.

Об их политических предпочтениях ничего неизвестно, но по слухам они так и не смогли сработаться с Марком Цукербергом после того, как он приобрел их компании. Глава Facebook делает большую ставку на рекламу во всех своих подразделениях, так как это является основным источником дохода компании, но такой подход не устроил вышеупомянутых топ-менеджеров.

Цукерберг приобрел Oculus (тогда Oculus VR) в 2014 году за $2 млрд после покупки WhatsApp и Instagram. Сейчас это подразделение занимается разработками в сфере виртуальной и дополненной реальности.