Профилактика домогательств: в Google запретили пить на работе

Протестующие были услышаны

Компания Google все еще пытается прийти в себя от недавнего секс-скандала, который стал достоянием общественности после разоблачительной публикации в The New York Times. Издание выяснило, что один из основателей Android Энди Рубин покинул компанию в 2014 году после того, как на него пожаловалась одна из сотрудниц — она рассказала, что инженер принудил ее к оральному сексу в гостиничном номере. Тем не менее, Google предпочла не только скрыть этот факт биографии Рубина, но и выплачивала ему «золотой парашют» в размере $90 млн.

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Эта история вызвала гнев и осуждение со стороны сотрудников Google, которые приняли решение устроить беспрецедентную забастовку по всему миру —

тысячи «гуглеров» прекратили работу в своих офисах и собрались вместе, чтобы выразить свой протест против действий начальства.

Руководство Google одобрило забастовку, понимая, что людям необходимо выпустить пар.

«Я приношу свои глубочайшие извинения за прошлые инциденты и ту боль, которую они принесли сотрудникам. Ларри [Пейдж, сооснователь Google — Газета.Ru] говорил об этом на прошлой неделе, но я повторюсь — если кто-то из вас знает такой Google, который описан в статье New York Times, значит мы не та компания, которой стремимся быть», — пишет генеральный директор Google Сундар Пичаи в письме, отправленном всем работникам компании.

По результатам всемирного протеста были созданы новые правила поведения на работе, которые, по мнению руководства, должны положить конец сексуальным домогательствам в компании.

«Мы понимаем, что не всегда поступали правильно в прошлом, и мы приносим свои извинения за это. Очевидно, что нужны некоторые изменения», — сообщил Пичаи в своем письменном заявлении. Тем не менее, как сообщают организаторы забастовки, начальство «проигнорировало некоторые важные требования», которые они выдвигали на обсуждение.

Пьяные домогательства

Одним из самых важных изменений, отраженных в новом своде правил, станет право на обращение в суд. Если раньше подобные споры решались на уровне компании и внутренних арбитров, то теперь пострадавший может пропустить все внутренние инстанции и сразу обратиться в органы судебной власти, если посчитает, что его права были нарушены.

Кроме того, Пичаи пообещал выпускать «более прозрачные» отчеты о случаях харассмента на работе, в которых будет подробно объясняться, за какое поведение сотруднику грозит увольнение. Каждый работник Google, включая высшее руководство, будет обязан проходить специальный тренинг, посвященный проблеме харассмента.

Отдельным пунктом Сундар Пичаи вынесли недопустимость чрезмерного употребления алкоголя. Это касается вечеринок на работе, командировок, а также специальных мероприятий, устраиваемых компанией.

По статистике Google, в 20% случаев сексуальных домогательств имело место быть сильное алкогольное опьянение. Теперь руководители групп и отделов обязаны следить за своими подчиненными и вводить ограничения — например, в некоторых командах уже действует правило «двух напитков на вечер» или система талонов на спиртное во время празднований.

«Если эта проблема сохранится, мы будем вынуждены принять более жесткие меры», — обещает глава Google.

Тем не менее, новые правила, введенные по просьбам бастующих, не удовлетворили их до конца.

В частности, сотрудники компании выдвигали и другие требования с целью прекратить дискриминацию по половому и расовому признаку.

«Если мы хотим положить конец сексуальным домогательствам на работе, необходимо убрать дисбаланс власти. Мы рады, что достигли прогресса касательно харассмента, у нас есть и другие требования, самые острые из которых касаются женщин, принадлежащим к расовым меньшинствам: нам нужен представитель в совете директоров, больше прав для директора по вопросам разнообразия, большая прозрачность и конец неравенству в Google», — заявили организаторы протестов в компании.