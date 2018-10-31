Дерут втридорога: почему Apple поднимает цены

Еще лучше, еще дороже

На презентации в Нью-Йорке Apple представила новое поколение MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Каждое из этих устройств является улучшенной версией своего предшественника, обещая покупателям незабываемый пользовательский опыт и производительность, которая превосходит гаджеты конкурентов.

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Разумеется, каждый апгрейд имеет свою цену — стоимость базовой версии каждого из представленных вчера устройств выше, чем была раньше, сообщает Reuters.

Например, новый iPad Pro с диагональю экрана в 11 дюймов, стоит $799. Тем не менее, год назад стоимость iPad Pro начиналась от $649, что на $150 меньше.

Та же ситуация повторяется с MacBook Air — предыдущая модель 2015 года стоила $999, что делало его одним из самых бюджетных и популярных ноутбуков. Новый «мак» обойдется пользователю в $1199. В свою очередь, компактный компьютер MacMini, впервые увидевший свет в 2014 году, продавался по $499 за базовую версию, а его преемник стоит уже $799.

У Apple дорожают не только гаджеты, но и комплектующие. Apple Pencil стоит на $30 дороже предыдущей модели стилуса. Выросла цена и у переходника — для того, чтобы подключить свои наушники к новому iPad Pro, не имеющему «джека», придется выложить еще $9, так как кабель в комплект устройства не входит.

Таким образом, продукты компании становятся все более современными и впечатляющими, но и все более дорогими. Не исключено, что в скором времени Apple может полностью потерять тот сектор покупателей, которые не готовы выкладывать за смартфон или планшет более $500.

Согласно недавнему исследованию Hyla Mobile, пользователи все реже меняют свои телефоны на более новую модель. В среднем владелец гаджета ждет 2,83 года, чтобы купить более современный смартфон — два года назад этот показатель составлял 2,39 года.

Что касается iPhone, то здесь ситуация еще хуже — среднестатистический владелец айфона ждет 2,92 года, чтобы купить себе новый. Исследователи полагают, что причиной этому является ежегодный рост цен на «яблочный» гаджет, стоимость которого в 2018 году превысила $1000. Есть основания полагать, что срок, во время которого пользователь будет пользоваться одним и тем же смартфоном, будет только увеличиваться.

Кроме того, в последнее время сложилась тенденция, когда производители смартфонов добавляют новые функции, чтобы выглядеть максимально «инновационными», но при этом об их внедрении их никто не просил.

Apple является одной из таких компаний.

Одним из ярких примеров является переход на беспроводные наушники и отказ от стандартного «джека» в 3,5 мм, и в то же время продвижение своей гарнитуры AirPods или платного переходника, о котором было упомянуто выше. Все это только усложняет жизнь владельца iPhone или iPad и вынуждает его платить больше за технологии, без которых он вполне мог бы обойтись.

Фан-база скупит все

В целом эксперты отрасли считают, что текущая ценовая политика Apple вряд ли отразится на продажах в ближайшее время. По мнению аналитика Creative Strategies Каролины Миланези, Apple прекрасно осознает свои действия и совсем не боится отпугнуть фанатов высокими ценами.

«Компания знает, что обладает очень лояльной аудиторией, которая готова отдавать деньги», — заявила Миланези.

По мнению старшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Вадима Меркулова, новые продукты найдут свою нишу и будут востребованы, особенно со стороны новых пользователей, которые никогда не имели компьютеров или ноутбуков от Apple, но объемы новых продаж вряд ли превзойдут какие-либо ожидания.

По словам эксперта, маловероятно, что у Apple возникнут проблемы, связанные со спросом из-за повышения цен.

«Выручка компании делится на несколько регионов: Американский регион 42,1%, Европа 24%, Китай 19,5%, Япония 7,7% и остальные страны 6,6%. В американском регионе основная выручка сосредоточена в США и Канаде, а остальная часть – это Латинская Америка и Мексика. В Европе аналогичная ситуация, где идет разделение на западную и восточную части. Вышеперечисленные регионы имеют хороший уровень жизни и, соответственно, зарплаты, что позволяет покупать устройства даже за такую цену», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Более того, в большинстве развитых стран у Apple действует партнерская программа от операторов, где пользователи могут взять устройства в лизинг, выплачивая ежемесячно по $40-50, что позволяет обновлять устройства каждый год.

«Таким образом, большинство выручки Apple находится вне опасности. Стоит еще помнить о том, что стратегия Apple заключается в получении максимальной прибыли с рынка, а не в количестве проданных устройств», — заключил Меркулов.

30 октября компания Apple представила новые модели MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию с мероприятия.