Как в КНДР: почему сотрудники Netflix боятся начальства

Страх — это стимул

Хотя Netflix превратилась в медиа-гиганта, стоящего у истоков революции в потреблении ТВ-контента, внутри компании не все так гладко — по информации Wall Street Journal, ссылающегося на признания анонимных сотрудников, атмосфера в коллективе описывается как «беспощадная, деморализующая и неэффективная».

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«Небольшой контроль и высокая ответственность позволяет нашим сотрудникам процветать, принимать более креативные решения, что означает еще больший уровень развлечения для наших клиентов», — говорится в письменном заявлении компании.

Тем не менее, около 70 бывших и нынешних работников Netflix жалуются на генерального директора компании Рида Хастингса, который держит всех подчиненных в страхе — причина тому внезапные увольнения, от которых не застрахованы даже менеджеры высокого ранга.

Когда внутри коллектива возникают спорные ситуации, Хастингс остается «неподвластным эмоциям» и периодически заставляет всех руководителей проводить в своих отделах некий тест. Его смысл заключается в том, что начальник должен представить, будет ли он бороться за своего сотрудника, если тот вдруг решит перейти в другую фирму. Если ответ отрицательный, сотруднику выплачивают компенсацию и увольняют. Такая практика считается в Netflix обычной, а тесты проводятся регулярно.

В прошлом году из-за такого эксперимента компанию покинул директор по закупкам компании Нил Хант, который помимо прочего был близким другом Рида Хастингса. Он проработал в Netflix 18 лет.

После этого из компании был уволен другой сотрудник, Джонатан Фридланд, который во время одного из собраний допустил грубое слово, описывающее афроамериканцев. Он хотел указать на то, что в современных комедиях не место оскорблениям, и привел слово в качестве примера. Его речь была воспринята странным образом, и несколько сотрудников пожаловались на ситуацию Хастингсу. Гендиректор не стал разбираться в инциденте и уволил Фридланда за неподобающее поведение.

Волна увольнений, которые поощряются высшим руководством, вызвала немало проблем. Некоторые менеджеры жалуются, что в такой атмосфере ощущают давление свыше и увольняют сотрудников, чтобы не «давать слабину». Их подчиненные, в свою очередь, боятся, что могут потерять работу в любой момент.

Вице-президент по вопросам рекламы Карен Барраган во время одного из совещаний отметила, что приходить на работу в страхе увольнения — это «хорошо», потому что «страх двигает вас вперед».

Позже Барраган отказалась от своих слов, заявив, что не говорила сотрудникам ничего подобного.

Бывший сотрудник Netflix вспомнил, как наблюдал за плачущей женщиной, которая собирала свои вещи в коробку. Ее уволили, но ближайшие коллеги делали вид, что не замечают ее, поскольку поддержка «опальной» могла повлиять на их положение в компании.

Прозрачность во всем

Помимо своеобразных взглядов на увольнения, у Рида Хастингса есть и другие принципы — он придерживается политики полной прозрачности, которая иногда тоже доходит до абсурда.

Генеральный директор Netflix поддерживает практику, в которой люди должны публично объяснять свои решения. Например, в рамках такой практики Хастингс собрал всех сотрудников и рассказал им, почему он выплатил премии некоторым старшим менеджерам — чтобы они могли купить себе дома в области залива Сан-Франциско. По мнению Хастингса, объяснения должны были успокоить тех, у кого это решение вызвало вопросы.

Кроме того, с начала года было введено правило, по которому любой сотрудник компании может узнать заработную плату своего коллеги.

Позже из этого правила исключили всех желающих, но оставили директоров, которые по-прежнему могут в любой момент посмотреть, сколько получает его сосед по кабинету. Это решение руководства вызвало смешанные отзывы.

Сотрудников поощряют давать оценки и критиковать своих коллег — для этого устраивают специальные обеды и ужины. Один из опрошенных WSJ людей сообщил о том, что участие в таких мероприятиях является обязательным.

Анонимная сотрудница из Кореи, работавшая в офисе Netflix в Сингапуре, заявила, что корпоративная культур компании напомнила ей КНДР, где матери должны публично критиковать своих сыновей. Когда она предложила коллегам скинуться, чтобы помочь уволенному из офиса администратору, представители HR заявили, что «у нас в Netflix так не принято».