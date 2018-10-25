Выборы близко: как Кремниевая долина топит партию Трампа

IT голосуют за «левых»

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял техкомпании, в частности Google, Facebook и Twitter, в том, что они оказывают поддержку либералам. Как оказалось, Кремниевая долина, которая часто говорит о своей полной политической непредвзятости, все-таки имеет своих фаворитов в конгрессе.

Сотрудники IT-гигантов Долины направили кандидатам в конгресс в общей сложности $2,4 млн, говорится в отчете Федеральной избирательной комиссии США. При этом только $176 тыс., то есть меньше, чем 8%, предназначались для республиканцев.

Для сравнения, накануне предыдущих промежуточных выборов в 2014 году, работники Google, Facebook и Twitter предоставили кандидатам обеих партий $838 тыс. — $679 тыс. для демократов и $259 тыс. для республиканцев.

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Что касается пожертвований от каждой компании, то сотрудники Google являются наиболее активными в политическом плане — они отдали около $1,7 млн в поддержку кандидатов. При этом только $117 тыс. отправились республиканцам. Работники из Facebook пожертвовали демократам $549 тыс., направив республиканцам в десять раз меньше денежных средств.

В 2018 году сотрудники Twitter потратили на политические цели $105 тыс. Из этой суммы Республиканская партия не получила ничего.

«Тот факт, что сотрудники технологических компаний жертвуют гораздо больше денег демократам, интересен, но не является шокирующим, учитывая, что большинство из них проживает в «синих штатах», имеет высшее образование и высокий доход», — считает профессор политологии Университета Арканзаса Карен Сиболд.

По ее словам, несмотря на то, что денежные пожертвования от Долины являются финансовой помощью кандидатам от демократов, их также можно рассматривать как протест против правления Дональда Трампа, который является республиканцем.

Когда Трамп победил на выборах 2016 года, руководство Кремниевой долины было сильно обеспокоено. Многие главы техкомпаний разослали своим сотрудникам письма, в которых призывали «держаться вместе в эти трудные времена».

Накануне избрания 140 топ-менеджеров IT-компаний подписались под открытым письмом против Трампа, в котором обвинили его в расовых и гендерных предрассудках и назвали «катастрофой для инноваций» и противником «свободного перемещения людей».

Впрочем, Трамп тоже не уступает и при случае всегда критикует Долину. По его мнению, в предвыборной гонке техкомпании открыто поддерживали Хиллари Клинтон и скрывали невыгодную ей информацию.

«Так с людьми обращаться нельзя»

В июле Дональд Трамп выступил против Twitter, чьей платформой он активно пользуется. Президент США утверждал, что руководство компании использует так называемый «теневой бан» в отношении многих республиканцев. Такая форма блокировки не подразумевает удаление аккаунта, но при этом все взаимодействия пользователя с платформой скрываются от фолловеров. Никто не видит его «лайки», репосты и комментарии, что означает изоляцию аккаунта.

Twitter "SHADOW BANNING" prominent Republicans. Not good. We will look into this discriminatory and illegal practice at once! Many complaints. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2018 г.

В августе от Трампа досталось и поисковику Google. Глава государства был уверен, что компания специально скрывает хорошие новости про него, чтобы создать отрицательный имидж у американских граждан.

Google search results for "Trump News" shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 августа 2018 г.

«Google и остальные заглушают голоса консерваторов и скрывают хорошую информацию и новости. Они решают, что нам можно видеть, а что — нет. Это очень серьезная ситуация, которую нужно решить!» — говорится в продолжении твита Дональда Трампа.

Кроме того, президент заметил, что социальным сетям следует «быть осторожнее», так как он якобы получает большое количество жалоб от народа, недовольного распространением фейковых новостей в интернете.

«Так с людьми обращаться нельзя», — подчеркнул американский президент.

После таких громких заявлений главный советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу объявил о том, что Белый дом начинает расследование, которое определит степень предвзятости поисковых систем и социальных сетей. Сама Google отрицает любую причастность к политическим процессам.

«Наша цель — быть уверенными в том, что пользователи получают самые релевантные результаты за доли секунды, — говорится в заявлении Google. — Мы никогда не подтасовываем выдачу, чтобы манипулировать общественным мнением».