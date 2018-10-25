«Вы следите за нами»: Тим Кук обвинил Google и Facebook

«Нас должно это беспокоить»

Генеральный директор компании Apple Тим Кук выступил на конференции ЕС в Брюсселе, раскритиковав крупные техкомпании, занимающиеся сбором персональных данных. Несмотря на то, что Кук не сказал прямо, кого именно он имеет в виду, очевидно, что он ссылался на утечки последних месяцев, случившиеся в Facebook и Google.

По словам главы Apple, в современном мире личные данные «военизируются» и используются против пользователей в качестве оружия.

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«Каждый день принимаются сотни решений, а миллиарды долларов переходят из рук в руки лишь на основе наших лайков и дизлайков, наших друзей и родственников, наших отношений и бесед. Наших желаний, страхов, надежд и мечтаний. Эти фрагменты информации, каждый из которых безвреден по отдельности, тщательно собираются, обобщаются, продаются и покупаются», — заявил Тим Кук во время своего выступления.

Он добавил, что бизнес, который строится на продаже рекламных объявлений, превратился в «индустриальный комплекс данных».

«Не нужно приукрашивать последствия. Это настоящая слежка. А полученная информация служит лишь для того, чтобы обогащать компании, которые ее собирают. Нам должно быть неприятно от этого. Это должно нас беспокоить», — сообщил глава Apple.

«В нашей компании мы считаем приватность фундаментальным правом человека, но допускаем, что не все считают точно так же. В желании поставить прибыль выше приватности нет ничего нового», — добавил Кук.

После этих слов представители Facebook и Google решили вступиться за ту бизнес-модель, которой они придерживаются. Во время телемоста генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что продажа рекламы позволяет сделать его сервис «доступным для каждого».

«Вместо того, чтобы брать с людей деньги, мы разрешаем рекламодателям покупать объявления. Потому что люди не перестают говорить нам о том, что хотят бесплатную социальную сеть», — заявил Цукерберг.

Старший вице-президент Google и главный юрист компании Кент Уолкер поддержал Цукерберга, сообщив, что реклама позволяет сделать поиск в интернет бесплатным для всех слоев населения по всему миру. Уолкер добавил, что его компания верит в то, что все ее продукты можно сделать общедоступными, и при этом не забывая о строгих мерах безопасности и защиты данных.

Помимо критики Facebook и Google, Тим Кук также призвал американские власти принять закон о защите персональных данных наподобие принятого в Европейском союзе регламента GDPR.

GDPR, или Общий регламент по защите данных, вступил в силу в мае 2018 года. Он обязывает компании, имеющие доступ к персональной информации граждан, запрашивать разрешение на ее сбор, а также защищать ее и своевременно уведомлять о попытках кражи или взлома. За нарушение регламента предусмотрены огромные штрафы до €20 млн.

Битва миллиардеров

Ранее Тим Кук уже выступал с критикой Марка Цукерберга и его платформы. В марте этого года глава Apple заявил о том, что скандал с Cambridge Analytica и утечкой данных десятком миллионов человек настолько серьезен, что требует срочного регулирования со стороны властей.

«На мой взгляд, никто не должен знать, что вы ищете в своем браузере, с кем вы общаетесь, с кем общаются ваши друзья, что вам нравится или не нравится, а также другие личные детали вашей жизни — такое в принципе не должно существовать», — заявил Кук, добавив, что Apple никогда бы не допустила подобной утечки.

Глава Facebook не остался в стороне и ответил на критику со стороны конкурента. «Мне кажется, что у Джеффа Безоса было отличное высказывание на эту тему...

Он сказал, что существуют компании, которые изо всех сил пытаются взять с вас как можно больше, а есть те, кто старается взять с вас как можно меньше.

И Facebook находится в той команде, которая предоставляет бесплатный сервис всем желающим, и пытается сделать так, чтобы вам это ничего не стоило», — сообщил Цукерберг.

«Но это не значит, что мы не заботимся о наших пользователях. Гораздо более важно то, что мы не должны становиться заложниками «стокгольмского синдрома» и верить в то, что компании, которым мы платим много денег, переживают за нас. На мой взгляд, это абсурд», — заключил бизнесмен, намекнув на фанатов Apple.