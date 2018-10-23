Исход из Facebook: Цукерберг выгоняет инакомыслящих

Не смогли договориться

Facebook покинул последний сооснователь стартапа Oculus, стоящего за разработкой шлема виртуальной реальности (VR), 39-летний Брендон Ириб. Об этом программист заявил на своей страничке в социальной сети.

Реклама

«Работа рядом с талантливыми людьми в Oculus и Facebook стала самым важным опытом в моей карьере... Я хочу искренне поблагодарить всех, кто был причастен к этому чудесному путешествию, и особенно Марка [Цукерберга], который поверил в эту команду и в будущее VR и AR», — сообщил Ириб, добавив, что уход из компании станет для него «первым настоящим отпуском» за последние 20 лет.

По информации TechCrunch, настоящей причиной ухода Ириба из Oculus является отнюдь не усталость.

На прошлой неделе в VR-отделе компании произошла некая «встряска», из-за чего разработка следующего поколения шлема Rift 2 была отменена. Брендон Ириб был руководителем данного проекта.

Как сообщил источник, у Ириба и руководства Facebook были «фундаментальные различия во взглядах» на будущее Oculus, которые со временем только усугубились.

«Ему не хотелось устраивать «гонки на выживание» в плане производительности», — заявил аноним.

Марк Цукерберг приобрел Oculus (тогда Oculus VR) в 2014 году за $2 млрд, заявив что этот стартап займется разработкой «платформы будущего». Oculus стал одним из приобретений Facebook в череде сделок — ранее Цукерберг купил мессенджер WhatsApp и приложение Instagram.

В 2017 году Oculus участвовала в крупном судебном процессе о краже интеллектуальной собственности — компания ZeniMax Media Inc. доказала, что технология шлема виртуальной реальности Oculus Rift была скопирована. Facebook проиграла дело о плагиате, и суд обязал компанию выплатить $500 млн в пользу истца.

«Невозможно сработаться»

Бредон Ириб покинул свой пост на фоне массового увольнения руководителей крупных подразделений в Facebook. Ранее из компании ушли создатели WhatsApp Брайан Эктон и Ян Кум, которые, по слухам, также не сошлись характерами с Марком Цукербергом.

По слухам, причина разрыва между инженерами и главой Facebook лежит в желании Цукерберга монетизировать мессенджер, что не вписывалось в философию Эктона и Кума.

В конце сентября Facebook решили покинуть сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер. Несмотря на их приветливое прощальное письмо, они оставили свой самый успешный проект вовсе не потому, что «пришло время двигаться дальше». Как сообщают источники, Систрома и Кригера не устраивало постоянное вмешательство Цукерберга в дела компании, которой удавалось сохранять остатки автономности.

Наконец, годом ранее был уволен и другой основатель Oculus Палмер Лаки, который считался символом расцвета технологии виртуальной реальности. Причины его ухода не раскрываются, но его увольнение совпало с публикациями в зарубежных СМИ, которые утверждали, что Лаки спонсирует ультраправую организацию, выступающую в поддержку Дональда Трампа.

Тенденция к выходу из состава руководства создателей бизнеса показывает, что Марк Цукерберг либо увлекся микроменеджментом, отчего его коллеги чувствуют себя несвободными в своих действиях и решениях, либо с ним, как с руководителем, невозможно сработаться, считает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Oculus, по мнению Цукерберга, остается ключевым направлением в развитии социальной сети.

«На текущий момент акции Facebook сильно перепроданы, поэтому вероятность, что они опустятся ниже $148, невелика, но исключать ее не стоит. В случае замедления роста финансовых показателей Facebook акции компании могут упасть до $110. Однако полагаю, что после слабого отчета за второй квартал ожидания рынка по поводу успехов компании снизились, что поможет акциям закрепиться на отметке $150–160 при появлении хороших новостей», — считает эксперт.

Фундаментально компания по-прежнему выглядит устойчиво, ее акция должна быть на 25% дороже текущей стоимости, но из-за постоянных проблем с утечкой данных и уходом руководителей котировки Facebook вряд ли смогут достичь целевой цены в ближайшие три месяца, заключил собеседник «Газеты.Ru».