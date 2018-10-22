«Плохой управленец»: Илон Маск надоел сотрудникам Tesla

Ошибка на миллионы

Бывшие и нынешние сотрудники Tesla, пожелавшие остаться анонимными, рассказали в интервью CNBC о спорных управленческих решениях Илона Маска. Миллиардер, который игнорирует мнение опытных представителей индустрии и членов совета директоров, стремится создавать технологии с нуля, что нередко приводит к отрицательным результатам.

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Одним из ярких примеров такого самоуправства является ситуация, с которой Tesla столкнулась в 2017 году. Генеральный директор Tesla Илон Маск пообещал, что его компания будет выпускать по 500 тыс. электрокаров в год. Для этого бизнесмен отдал распоряжение команде инженеров, которые должны быть автоматизировать весь процесс сборки седана Model 3.

Когда инженеры заявили о том, что роботы не смогут справиться с установкой небольших гибких деталей, а для всего процесса понадобится больше работников, Илон Маск велел продолжать реализовывать его план.

Инженеры организовали автоматизированную сборку на фабрике в Фримонте, включая более дорогих роботов, которые в перспективе смогли бы справиться с деталями всех размеров. К сожалению, их работа осталась далека от совершенства, из-за чего производство Model 3 было задержано.

В одном из своих твитов Маск признал, что расчет на полную автоматизацию был «ошибочным». Тем не менее, последствия его решения сильно ударили по активам компании — из-за нарушения графика производства электрокара Tesla понесла убытки в $671 млн за три месяца, что обрушило котировки компании. Сам Илон Маск тоже потерял сотни миллионов долларов, но, кроме признания своей ошибки, не сделал по этому поводу ничего.

Yes, excessive automation at Tesla was a mistake. To be precise, my mistake. Humans are underrated. — Elon Musk (@elonmusk) 13 апреля 2018 г.

В третьем квартале 2018 года Tesla удалось собирать по свыше 5 тыс. машин Model 3 в неделю. Всего, к концу квартала, компания произвела свыше 167 тыс. электрокаров разных моделей, что превысило ожидания аналитиков, но даже близко не похоже на те полмиллиона автомобилей, которые Илон Маск обещал в конце 2016 года.

Для сравнения, компания Ford производит такое же количество машин за десять дней работы.

Руководство Tesla пообещало инвесторам прибыль ко второй половине 2018 года, но эксперты сильно сомневаются, что это произойдет, учитывая тот факт, что компания еще не выплатила свои долги. Один из самых крупных — $1,3 млрд — необходимо выплатить к марту 2019 года.

Сотрудники компании надеются, что именно Маск поможет восстановить веру в Tesla, которая уже больше года подвергается серьезным испытаниям. Миллиардера хвалят за его креативность, чувство юмора и умение мотивировать, но в то же время приписывают ему большинство проблем бренда.

Неудачи неизбежны

Некоторые работники Tesla жалуются на то, что Илон Маск полностью отвергает те подходы к работе, которые приняты у таких крупных автомобильных компаний, как Volkswagen или Toyota. Доходит даже до того, что даже детали, названия которых приняты по всему миру и являются универсальными, в машинах Tesla именуются по другому.

Кроме того, Маск настаивает на использовании собственного программного обеспечения, которое разрабатывается самой компанией.

К сожалению, по словам сотрудников Tesla, пока «домашний» софт сильно отстает от своих проверенных конкурентов, что отражается на темпах производства, но генерального директора это не смущает.

Ранее неудачи Маска и Tesla прокомментировал бывший вице-президент General Motors Боб Лутц, который назвал миллиардера «неплохим парнем, который не умеет управлять автомобильной компанией».

«Они никогда не сделают Model 3 прибыльной, потому что ее стоимость слишком высока. У него работают 9 тыс. человек на заводе, который производит меньше 150 тыс. машин в год. Расчеты не сходятся. Эта компания копает себе могилу», — заявил автомобильный магнат в интервью, предсказав скорый крах компании.

Тем не менее, некоторые эксперты верят, что способность Маска «потерпеть фиаско и идти дальше» в долгосрочной перспективе окажется неплохим качеством.

«Мне импонирует, как он быстро падает и так же быстро поднимается. Он не лежит на одном месте, а встает, и продолжает идти. В дальнейшем это поможет компании», — заявил эксперт Frost & Sullivan Рэм Рамасами.

Бывший директор завода GM Стив Финч, проработавший в автомобильной индустрии 40 лет, соглашается, что умение быстро приходить в себя после неудачи — ценный ресурс, но текущий подход Маска в перспективе может развалить компанию.

«Илон Маск не боится совершать ошибки. По его мнению, именно так Tesla сможет достичь успеха... Но вот в чем вопрос — согласен ли он подвергать опасности своих людей, и хватит ли ему времени и денег, чтобы пережить неизбежные неудачи?» — задается вопросом Финч.