Мир без тайн: «Большой брат» следит за всеми

Большой Брат на госслужбе

Современный Большой Брат совсем не похож на классического, описанного Джорджем Оруэллом. Он умен, хорошо образован, заботлив и ничего не требует от нас, кроме «галочек» в пользовательском соглашении. Причем, «братьев» стало уже двое. Один, как и раньше, в темном костюме, представляет государство, а другой в джинсах и серой футболке — он обитает в Кремниевой долине. Они совсем не друзья, у них разные задачи и методы, они иногда конфликтуют между собой, но цель у них одна — знать о нас больше, чем знаем мы сами, то есть знать о нас все.

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Для того, чтобы понять и почувствовать степень влияния современного «цифрового государства» и глобального интернет-бизнеса на нашу жизнь, достаточно побывать в Шанхае или в Шэнчьжене — двух самых технологически продвинутых мегаполисов Китая.

Первое впечатление, когда ты вставляешь SIM-карту китайского мобильного оператора в смартфон или подключаешься к китайской Wi-Fi точке доступа, напоминает известный мем «Я что-то нажала и все исчезло».

Поиск Google, Gmail, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, корпоративная почта, большинство VPN-cервисов — ничего не работает.

Сначала это вызывает шок, ведь еще два года назад «Великий китайский файервол» легко обходился с помощью VPN и прокси, и все весело смеялись над потугами китайских властей «запретить свободный интернет». Теперь уже китайские власти могут смеяться над глупыми иностранцами, пытающимися справиться со сложной многоуровневой системой фильтрации интернета, к которой «прикрутили» самые продвинутые алгоритмы распознавания трафика и передали часть функций искусственому интеллекту.

Впрочем, чтобы иностранцы, приезжающие в Китай по работе или в качестве туристов, не очень расстраивались, для пользователей иностранных SIM-карт большинство ограничений снято. Тем не менее, все это лишь показывает, что нежелательные в Китае интернет-сервисы доступны лишь из-за гибкости китайских регуляторов, но могут быть заблокированы в любой момент. Кстати, именно в Китае становится видна вся тщетность «цифрового сопротивления», пропагандируемая основателем Telegram Павлом Дуровым. Telegram в Китае тоже забанили, а все прокси-сервера и VPN-сервисы, бодро работающие в России, помогают лишь в одном случае из трех.

Если в Китае, технологически развитой стране, успешно реализовали эффективную блокировку нежелательного контента, технически она вполне возможна и в России. Вопрос лишь в воле людей, принимающих такие решения.

Эффективная блокировка запрещенных в Китае интернет-ресурсов — это яркий пример использования государством последних достижений информационных технологий и искусственного интеллекта для контроля интернета. Тем не менее, это не единственная область нашей жизни где государственные институты успешно используют новейшие технологии.

Другой пример — это сбор и анализ данных. Причем, данные о частных лицах сейчас собирают и анализируют не только государственные службы, но и интернет-бизнес, операторы связи, транспортные компании, ритейл и пр. Это часть современных бизнес-процессов, и так работают современные компании во всем мире.

«Мир становится прозрачнее из-за все более массового внедрения современных технологий. Вместе с тем, есть ощущение, что эти технологии пришли к нам чуть раньше, чем это было бы уместно, и социум еще недостаточно созрел для их использования. Уж очень высок потенциал новых технологий в области контроля над личностью и высока опасность злоупотреблений ими как со стороны отельных людей, так и со стороны коммерческих или государственных институтов», — рассказал «Газете.Ru» аналитик MForum analytics Алексей Бойко.

Большой Брат из Долины

Именно в Китае обычный интернет-пользователь, приехавший из любой другой страны, начинает понимать как он зависит от продуктов двух глобальных компаний. Все вышеперечисленные в предыдущей главе сервисы, за исключением Telegram, принадлежат либо Google, либо Facebook. При этом можно только догадываться, какой объем информации накапливается и анализируется на серверах этих компаний.

Если к этим двум добавить еще Apple и Amazon, то получится, что четыре американские компании постоянно получают и анализируют информацию о большей части населения Земли.

Такая монополизация интернет-сервисов и пользовательских данных в нескольких компаниях, причем из одной страны, не может не беспокоить остальной мир.

Конечно, официально утверждается, что все пользовательские данные обезличены и не уходят дальше серверов этих корпораций, но проверить этот факт практически невозможно.

«Впервые в истории человечества несколько компаний из одной страны могут иметь данные о большинстве жителей Земли. Сейчас, даже используя только открытые данные из поисковиков и соцсетей о человеке можно узнать очень много, а если к ним добавить и закрытые данные, имеющиеся у ведущих интернет-компаний, то о нем становится известно вообще все», — заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Этот факт очень болезненно воспринимается другими странами — Китай поступил вообще радикально и заблокировал все, что счел нужным, рассказал эксперт. Россия и европейские страны реагируют более сдержано.

«Тем не менее в Европе уже приняли Генеральный регламент о защите персональных данных – GDPR. Более того, та регионализация интернета и желание многих стран огородиться и самостоятельно контролировать свое интернет-пространство, это ответная реакция на то, что в одних руках, а именно так воспринимается текущее положение вещей за пределами США, сосредоточены ключевые мировые интернет-ресурсы», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Тотальная прозрачность

Виртуальное пространство — всего лишь одна из областей, где осуществляется сбор и анализ персональных данных С развитием машинного обучения и программ искусственного интеллекта на базе нейросетей у государства и крупного бизнеса появилась возможность обрабатывать информацию с камер видео-наблюдения, данные мобильных операторов, и таким образом анализировать передвижение и поведение людей уже в реальном мире

Если говорить о России, то с учетом высокого уровня урбанизации, развернуть подобные системы еще проще, чем в Китае. Сорок городов станут пилотными площадками для тестирования новых технологий федерального проекта «Умный город» — об этом 16 октября сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. А Минстрой совместно с Ростелекомом собираются разрабатывать биометрическую систему распознавания лиц.

Еще одним важным источником данных о нас стали смартфоны, которые передают информацию об абонентах не только операторам мобильной связи, но и десяткам других компаний через приложения.

Если объединить вместе разные базы данных, то заинтересованная государственная или коммерческая структура может получать информацию о пользователях в режиме 24 на 7, причем эта информация будет очень подробная и детальная — начиная от вашего городского маршрута, съеденной еды, сделанных покупок, потраченных калорий и денег, и заканчивая результатами вашего поиска в интернете.

По мнению Алексея Бойко, люди по большей части не видят опасностей, связанных с исчезновением приватности: «Многие технологические нововведения слишком удобны, чтобы не променять их и создаваемые ими удобства на такую «мелочь», как приватность, или просто пользоваться ими, не задумываясь о последствиях. Ведь так удобно расплачиваться за любые покупки и услуги только «лицом», не таская с собой и нигде не предъявляя никаких документов, кроме собственной внешности и походки».

Эксперт добавил, что такая ситуация в современном обществе может стать очень опасной и несет высокие риски. Тем не менее, многие минусы со временем могут стать плюсами.

«Возможно, мы научимся жить по новым правилам, а в перспективе, произойдет передача искусственному интеллекту все большего числа государственных, причем, даже надзорно-силовых функций. Это может радикально видоизменить общественное устройство и снизит риск злоупотребления доступом к конфиденциальной информации», — заключил аналитик.