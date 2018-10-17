Ответ на штраф: как Google отыграется на европейцах

Android бесплатный, приложения — нет

Компания Google решила привести свои практики в соответствие с законодательством Европейского союза, и приняла решение отказаться от предустановки своих популярных приложений (например, Google Maps или Play Store) на смартфоны, работающие на базе Android.

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Тем не менее, если производители устройств захотят, чтобы на гаджетах стояли «родные» приложения от Google, они будут обязаны купить лицензию на их использование, говорится в официальном сообщении компании.

«Так как предустановка поиска и Google Chrome, а также других приложений помогала нам финансировать разработку и распространение ОС Android, мы вводим платные лицензии для смартфонов и планшетов, которые продаются на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)», — заявили в Google.

Старший вице-президент компании Хироши Локхаймер подчеркнул, что лицензии на поисковую систему Google, а также браузер Chrome будут продаваться отдельно от остальных приложений.

Кроме того, самая операционная система Android, принадлежащая Google, остается бесплатной.

Система лицензирования вступит в силу 29 октября 2018 года и распространится на гаджеты, реализуемые в ЕЭЗ, куда входит 31 европейская страна.

Решение брать плату за предустановку магазина приложений Google Play и популярных приложений вряд ли приведет к массовому отказу производителей смартфонов от сервисов Google в краткосрочной перспективе в силу высокой степени зависимости клиентов от привычных приложений, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

«Другое дело, что в долгосрочном сценарии подобное развитие событий усилит конкуренцию на рынке. Игроки вроде Microsoft и Amazon однозначно захотят использовать момент для распространения собственных приложений. У Amazon есть аналог магазина приложений Amazon Appstore. Microsoft же, к примеру, может составить конкуренцию сервисам Gmail с продуктом Outlook.

Для Google усиление конкуренции — объективная реальность.

У компании растут затраты на приобретение трафика со средним темпом в 14,6% последние пять лет. В 2017 их доля относительно доходов выросла с 18,6% до 19,5%. Главным образом, ситуация касается Apple, которая заставляет платить Alphabet все больше в условиях конкуренции с Bing», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

В любом случае альтернатив у Google было не так много – необходимо было реагировать на новые требования регулятора, чтобы избежать дальнейших штрафов. Из вариантов по взиманию платы за операционную систему или за приложения, компания выбрала последнее

«Многое еще будет зависеть от цены за лицензию, но можно с уверенностью сказать, что это будет тестом лояльности и популярности сервисов Google», — считает эксперт.

В ожидании решения

В августе 2018 года Европейская комиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в на $5 млрд за нарушение антимонопольного законодательства — якобы она обязывала производителей смартфонов на базе ОС Android предустанавливать на них продукты Google.

Одновременно с этим появились слухи о том, что Google намерена монетизировать свои приложения. Генеральный директор Google Сундар Пичаи намекнул на то, что отказ от предустановки приложений лишит IT-гиганта прибыли, поэтому ему придется принять меры.

«Если производители и мобильные операторы не смогут устанавливать наши приложения на свои устройства, это нарушит баланс всей экосистемы Android. До этих пор наша бизнес-модель подразумевала, что мы не берем деньги за нашу технологию», — заявил Пичаи.

«Быстрые инновации, широкий выбор и низкие цены — классическая основа для здоровой конкуренции, и Android выступает за каждый из пунктов. Решение [Еврокомиссиии] противоречит бизнес-модели, которая поддерживает Android — операционную систему, создающую большое количество возможностей для выбора, а не ограничивающую их», — заключил глава Google.

Сообщается, что на прошлой неделе юристы компании подали апелляцию на решение Европейской комиссии.