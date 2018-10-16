«Были причины»: создатель Instagram раскрыл правду о своем уходе

«Ни о чем не жалею»

34-летний основатель Instagram Кевин Систром впервые появился на людях после ухода из Facebook во время конференции Wired 25 в Сан-Франциско. Сразу несколько журналистов задали ему вопросы о причинах увольнения, так как до сих пор неясно, что же именно произошло в компании, что заставило Систрома бросить свой самый важный проект в жизни.

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Когда Систром и его коллега Майк Кригер заявили о своем уходе, они опубликовали официальное заявление, в котором заявили, что «готовы открыть следующую главу».

«Мы планируем немного отдохнуть, чтобы исследовать границы нашего любопытства и креативности. Создание новых проектов требует шага назад, чтобы понять, что нас вдохновляет и что нужно этому миру — этим мы и хотим заняться», — говорится в письме Систрома и Кригера, выражающих свою признательность руководству Facebook. Тем не менее, в СМИ появилось огромное количество слухов о непростых отношениях Систрома с Марком Цукербергом, у которого был свой взгляд на развитие Instagram.

«Когда ты уходишь, у тебя есть на это причины. Никто никогда не уходит с работы, если там все прекрасно», — ответил Кевин Систром на вопрос о конфликте с Цукербергом.

«Мне кажется, что каждый раз, когда ты уходишь, тебе становится грустно, даже если это было твое собственное решение... И это решение не приносит тебе только позитивные или негативные мысли, они всегда смешиваются, но это не является причиной от него отказаться», — добавил создатель Instagram.

Систром пояснил, что принял решение об уходе из-за «несовместимости с тем, чем бы ему хотелось заниматься». При этом он отметил, что ни о чем не жалеет и не злится на Facebook.

«Я рад, что смогу попробовать что-то новое, и я верю, что Instagram находится в очень-очень хороших руках», — заключил Систром, добавив, что ему пока только 34 года, и со временем он сможет придумать еще «парочку других Инстаграмов».

Как ранее утверждали источники Bloomberg, основателям Instagram не понравилось ежедневное вмешательство Марка Цукерберга в дела платформы. Когда сервис был куплен Facebook в 2012 году, Систрому и Кригеру удалось сохранить бренд и определенную автономность, но вместе с ростом показателем Instagram росли и ожидания Цукерберга.

Если раньше им удавалось не соглашаться с мнением главы Facebook, если оно противоречило их убеждениям, то впоследствии это начало раздражать Цукерберга, который делает большую ставку на фотосервис в планировании будущего всей компании из-за его популярности и успешности.

Вместо Систрома и Кригера руководителем Instagram был назначен приближенный Цукерберга Адам Моссери, работающий на него в течение последних десяти лет. Эксперты предсказывают полную потерю самостоятельности фотоплатформы, которая неминуемо будет сопровождать назначение Моссери.

Кроме того, СМИ обратили внимание на другую деталь — Адам Моссери был назначен главой Instagram (Head of Instagram), в то время как Кевин Систром был генеральным директором компании (CEO), что тоже не сулит ничего хорошего в плане автономности сервиса.

Цукерберг встал на сторону менеджера

Уход отцов-основателей Instagram — не единственное противоречие, которое разобщило команду Facebook. В начале октября стало известно, что сотрудники компании недовольны Марком Цукербергом из-за секс-скандала. Дело в том, что один из вице-президентов компании Джоэль Каплан является близким другом кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Несмотря на то, что многие работники из Facebook заявили о том, что такое поведение неприемлемо для высшего руководства компании, Цукерберг вступился за Каплана, заявив, что формально он ничего не нарушил.

«Давайте на минуту представим, что наш вице-президент по политике понимает, как работают сенатские слушания... Он специально выбрал такое место, зная, что журналисты будут изучать всех публичных людей, которые пришли поддержать Кавано. Он знал, что это вызовет негодование внутри компании, но знал, что его за это не уволят. Это протест против нашей культуры и плевок в лицо всем коллегам», — заявил анонимный источник в Facebook, недовольный поступком вице-президента.

Джоэль Каплан принес свои извинения коллегам, отметив, что просто пришел поддержать друга «в нелегкое время». Как известно, он так и не понес никакого взыскания, факт которого помог бы успокоить сотрудников компании.