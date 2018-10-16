«Мое сердце разбилось»: умер основатель Microsoft

О том, что его в третий раз настиг рак, сам Пол Аллен, один из основателей компании Microsoft, сообщил две недели назад в публикации на своем сайте.

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«Команда докторов уже начала лечение, и я планирую агрессивно бороться. Многое изменилось в медицине с тех пор, как я победил эту болезнь в 2009 году. Мои врачи настроены оптимистично и верят в то, что терапия принесет свои плоды, и я с ними согласен», — заявил Аллен, добавив, что не собирается уходить в отпуск по состоянию здоровья и продолжит работать.

Фоторепортаж: Скончался основатель Microsoft Пол Аллен __is_photorep_included12022813: 1

Ранее Пол Аллен уже сталкивался с неходжкинской лимфомой (раком лимфатической системы) девять лет назад, но благодаря усилиям врачей смог вылечиться и продолжить нормальную жизнь.

Однако первый раз сооснователь Microsoft заболел еще в 1983 году — это и послужило причиной его ухода из корпорации и продажи всех своих акций. Тогда Аллен столкнулся с лимфомой Ходжкина.

Как следует из воспоминаний Аллена, его лечили от рака весьма агрессивно — к таким видам лечения обычно прибегают в тех случаях, когда остальные варианты закончились, а пациенту уже нечего терять. Бизнесмена облучали большими дозами радиации, чтобы убить злокачественные клетки, а после врачи прибегли к пересадке костного мозга, что привело к выздоровлению. К сожалению, на третий раз лечение оказалось неэффективным.

Смерть Пола Аллена подтвердила его сестра, 59-летняя Джоди Аллен, которая является главным исполнительным директором его инвестиционной компании Vulcan Inc.

«Мой брат был выдающимся во всех отношениях человеком. В то время как многие знали Пола Аллена как разработчика и филантропа, для нас он был любящим братом, дядей и отличным другом. Семья и друзья Пола счастливы, что смогли быть свидетелями его мудрости, теплоты, щедрости и участия. Несмотря на загруженный график, он всегда находил время для друзей и близких. В это нелегкое время скорби мы выражаем глубокую благодарность за ту заботу, которую он демонстрировал каждый день», — говорится в заявлении Джоди Аллен.

«Мое сердце разбилось, когда я узнал о смерти моего старейшего и ближайшего друга Пола Аллена, — сообщил сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

— Начиная с нашей дружбы в школе Лейксайд и совместной работы над Microsoft и заканчивая несколькими филантропическими проектами, он оставался для меня отличным партнером и хорошим другом. Без него не было бы персональных компьютеров».

Гейтс добавил, что вклад Аллена в технологии и благотворительность останется в веках. «Я буду очень сильно скучать по нему», — заключил миллиардер.

Не остались в стороне и другие представители IT-индустрии. «Вклад Пола Аллена в нашу компанию, нашу индустрию и наше сообщество трудно переоценить. В качестве сооснователя Microsoft... он создавал волшебные продукты, и, делая это, он изменил мир. Я научился у него очень многому — его пытливый ум, любопытство, а также стремление к высшему стандарту будет вдохновлять меня и всех остальных сотрудников компании», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

«Наша индустрия потеряла первопроходца, а наш мир потерял силу добра. Мы приносим соболезнования друзьям Пола, всей его семье, а также компании Microsoft», — написал в своем твиттере глава Apple Тим Кук.

Смерть Аллена также прокомментировал генеральный директор Amazon Джефф Безос: «Был опечален новостью о кончине Пола Аллена. Его страсть к открытиям вдохновляла многих. Он был неутомим до самого конца. Мои соболезнования семье и друзьям Пола».

Пол Аллен и Билл Гейтс познакомились еще в детстве в 1968 году. Спустя семь лет в городе Альбукерке появилась их совместная компания Microsoft, которая внесет огромный вклад в развитие персональных компьютеров, а также создаст самую популярную операционную систему мира Windows.

После того, как Аллен покинул Microsoft, он создал инвестиционную компанию Vulcan, а также приобрел две спортивные команды — футбольный клуб «Сиэтл Сихокс» и баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс». Его состояние оценивалось в $20,5 млрд, что обеспечивало ему 44 место в списке богатейших людей мира Forbes. Пол Аллен активно занимался филантропической деятельностью и пожертвовал около 2,5 млрд на благотворительность.