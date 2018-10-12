Корпорация зла: как Google предала идеалы

Нет безопасности

21 мая 2018 года стало известно о том, что Google больше не «корпорация добра». Тогда из корпоративного кодекса сотрудников компании пропала фраза «не будь злом», которая была неофициальным девизом компании на протяжении 18 лет.

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Спустя несколько месяцев Google как будто подменили. Вчерашняя «добрая» компания скрыла массивную уязвимость в своей социальной сети Google+, таким образом подставив 500 тыс. своих пользователей, чьи личные данные могли быть скомпрометированы.

Но сама брешь в системе безопасности — это полбеды. В конце концов, даже в XXI веке еще не придумана идеальная защита, которая на 100% ограждает от киберпреступников.

В этой истории всех возмутил тот факт, что Google пожертвовала безопасностью своих юзеров, так как испугалась расследования инцидента со стороны властей.

В результате компания призналась в наличии уязвимости только после утечки данных в СМИ — спустя семь месяцев после ее обнаружения.

После того как факт сокрытия правды стал известен широкой публике, Google сделала официальное заявление, в котором объявила о полном закрытии соцсети Google+ якобы из-за «низкой популярности». Что же касается уязвимости, компания сообщила, что не посчитала нужным рассказать о ней, так как не нашла доказательств злоупотребления личными данными пользователей, а значит угроза была не критической.

О том, что найденная брешь могла навредить репутации компании, а потому держалась в секрете, в докладе не упоминается.

Нет свободы слова

Другой скандал c Google касается разработки секретной цензурированной поисковой системы для Китая, в которой «обычный» поисковик запрещен местной властью. Этот проект получил названием Dragonfly. Несмотря на большое количество слухов и сообщений в прессе, руководство компании последовательно отрицало существование каких-либо планов насчет КНР, подчеркивая, что Dragonfly был негативно принят работниками компании.

Тем не менее, в сети появилась запись разговора вице-президента по поисковой системе Google Бена Гомеса и его сотрудников, которым он во всеуслышание заявляет, что компания готова внедрять Dragonfly в течение ближайшего года.

При этом Гомес говорит о непредсказуемости результатов запуска продукта, поскольку это будет уже второй заход в Китай, тем более в разгар американо-китайской торговой войны. Не говоря уже об отрицательных отзывах Белого дома — вице-президент США Майк Пенс в начале октября призвал Google «немедленно прекратить разработку» Dragonfly.

Зачем же компании так рисковать?

Говоря о важности нового поисковика с цензурой, Бен Гомес в первую очередь говорит о «миллиарде новых пользователей Google на самом интересном рынке мира».

Однако в 2010 году, когда Google пришлось уйти из Китая, руководство компании во всеуслышание заявило, что «больше не может цензурировать поисковую выдачу» из-за нарушения прав граждан на свободу слова. Не прошло и десяти лет, как свобода слова отошла для компании на второй план.

Нет ответственности

Google не желает отчитываться за свои поступки. Подробности проекта Dragonfly держатся в секрете даже от американских законодателей. Факт утечки в Google+ был скрыт, чтобы избежать расследования со стороны властей.

Более того, когда в сентябре в Сенате состоялись слушания о роли социальных сетей в распространении политической пропаганды, компания Google на них не явилась. От Facebook на встрече присутствовала правая рука Цукерберга Шерил Сэндберг, а от Twitter — его генеральный директор и создатель Джек Дорси.

Google предложила прислать одного из вице-президентов, но услышав отказ сенаторов, потребовавших сооснователя Ларри Пейджа или главу компании Сундара Пичаи, решила вовсе проигнорировать приглашение. Табличка, обозначающая компанию, простояла на столе до самого конца слушаний.

Google gets empty chair treatment at Senate Intel hearing

Google was given "the empty chair treatment" at the Senate Intelligence Committee hearing on Wednesday, a sign lawmakers are fuming that neither CEO Sundar Pichai or Larry Page, chairman of parent… https://t.co/mDEjddx8q0 pic.twitter.com/QbrASwzYWK — Techy Guy (@techyguyhelp) 5 сентября 2018 г.

Учитывая тот факт, что компании Google принадлежит YouTube, через который распространялось большое количество политических роликов во время президентской гонки в 2016 году, демонстративный отказ от дачи показаний выглядит как вызов властям.