«Отключим свет в Кремле»: Лондон угрожает Москве

Британские спецслужбы могут совершить кибератаку на Россию, в частности — оставить Москву без электричества, это произойдет в случае нападения российских войск на одну из стран Запада, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на свой источник.

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Такие планы объясняются недостатком в Британии оборонных ресурсов для противостояния «агрессии России». Поэтому британские политики «поклялись активизировать наступательный киберпотенциал, включая возможность отключить свет в Кремле», передает ФАН.

Также издание напомнило, что в эти выходные в Омане 5,5 тыс. британских военных участвуют в крупнейших военных маневрах за последние 10 лет, совершенствуя свою

«готовность к любой конфронтации с российскими танками или формированиями по ведению гибридной войны».

В этих учениях стоимостью около $130 млн задействованы 200 единиц бронетехники, шесть кораблей и восемь самолетов Eurofighter Typhoon. Интересно, что роль «соперника, использующего российские танки Т-72» в тренировочных боях исполняла Королевская конная гвардия.

Днем ранее российское посольство в Лондоне обратило внимание на противоречия в материале Financial Times о якобы совершенной хакерской атаке на британский телеканал Islam Channel.

Так, изначально говорилось о «тотальном контроле хакеров над инфраструктурой канала» в ходе взлома, однако о кибератаке сотрудникам СМИ сообщили из МВД Британии. При этом статья сообщает, что до этого уведомления в Islam Channel не заметили изменений.

«Информация в этой статье не выдерживает никакой критики, но, похоже, она была написана впопыхах, и ниточка логики была утеряна», — заявили в диппредставительстве.

В дипмиссии также отметили, что основная задача статьи — повесить новые обвинения на Россию. В комментарии также подчеркивалось, что посольство призвало Islam Channel представить основания для обвинения России.

За два дня до этого правительство Великобритании выступило с обвинениями в адрес Главного разведывательного управления (ГРУ) и российской военной разведки, заявив, что они организовывали кибератаки на политические институты, бизнес, медиа, а также спортивные организации по всему миру, передает НСН.

«Сегодня Великобритания и ее союзники могут разоблачить кампанию, проводимую ГРУ, российской военной разведкой, о беспорядочных и безрассудных кибератаках, направленных на политические институты, бизнес, медиа и спорт», — говорилось в заявлении.

Кибератаки, якобы организованные ГРУ, пытались подорвать международный спортивный институт WADA, нарушить работу транспортных систем на Украине, дестабилизировать демократические государства, нацеливались на бизнес. Также

в коммюнике утверждалось, что кампания ГРУ направлена на то, чтобы подорвать международное право и международные институты».

Эти обвинения раскритиковала представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Как только Россия была восстановлена в этой международной спортивной организации (WADA – прим. «Газета.Ru»), на помощь американцам, которые нас топили нещадно, тут же пришел верный соратник в лице Великобритании. Пошел целый поток фейковых сообщений, обвинений, заявлений на разных уровнях», — указала дипломат.

В июне министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил, что санкции против российских IT-компаний и физических лиц были введены из-за угрозы безопасности США и их партнерам.

«Соединенные Штаты продолжают предпринимать усилия, чтобы противостоять злонамеренным действиям компаний, работающим по указанию России и ее вооруженных сил и разведки, призванных увеличить кибервозможности России», — сказал американский чиновник.

По его словам, компании и физлица, попавшие в санкционный список, способствовали улучшению кибер- и подводных возможностей России, так как они работали с ФСБ. Таким образом, они, по мнению Мнучина, могут представлять опасность для США и их союзников.

Он отметил, что санкции направлены против возможностей властей России отслеживать данные, проходящие по подводным кабелям связи.

В феврале нынешнего года Белый дом обвинил Россию в кибератаках, совершенных в начале лета 2017 года с помощью вируса NotPetya.

«Российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории», — говорилось в сообщении пресс-службы президента США.

Отмечалось, что атака нанесла ущерб в «миллиарды долларов» в Европе, Азии и Америке. По мнению Белого дома, кибератака являлась «частью усилий Кремля, направленных на дестабилизацию Украины». В Белом доме также заявили, что на атаку «последует международный ответ».

В ответ на инсинуации Вашингтона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения Москвы в причастности к кибератакам с использованием вируса NotPetya являются бездоказательными и беспочвенными.

«Мы категорически отвергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными. Это не что иное, как продолжение не основывающейся на каких-либо доказательствах русофобской кампании», — сказал представитель Кремля.