Бунт в Facebook: секс-скандал расколол соцсеть

«Протест против нашей культуры»

Какая связь между кандидатом в Верховный Суд США Бреттом Кавано и социальной сетью Facebook? Как оказалось, довольно прямая — вице-президент компании по глобальной политике Джоэль Каплан является близким другом семьи Кавано и пришел поддержать судью во время слушаний в Сенате.

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Речь идет о заседании, посвященном делу о сексуальном харассменте — трое женщин обвинили Кавано в насильственных действиях сексуального характера в то время, когда он еще был студентом. Учитывая тот факт, что Дональд Трамп рекомендует обвиняемого на пост судьи Верховного суда, это дело получило широкое освещение в американских СМИ и даже вызвало несколько протестов, в которых участвовали как простые граждане, так и звезды шоу-бизнеса.

У Кавано и Каплана теплые отношения со времен работы в администрации при президенте Джордже Буше-мл., поэтому вице-президент Facebook посчитал своим долгом посетить сенатские слушания, чтобы поддержать друга в качестве частного лица.

Тем не менее, некоторые сотрудники Facebook были обескуражены таким поступком одного из высших руководителей компании.

«Нельзя говорить о «частном лице», когда ты менеджер высшего звена в крупной компании... Теперь мне неловко работать в одном офисе с этим человеком», — написал один из работников социальной сети в электронном письме.

«Я считаю неприемлемым, что вице-президент компании поддерживает человека, обвиняющегося в сексуальных домогательствах», — следует из сообщения другого.

Еще один сотрудник выразил мнение, что Джоэль Каплан прекрасно знал о последствиях своего поступка, но чувствовал свою безнаказанность.

«Давайте на минуту представим, что наш вице-президент по политике понимает, как работают сенатские слушания... Он специально выбрал такое место, зная, что журналисты будут изучать всех публичных людей, которые пришли поддержать Кавано.

Он знал, что это вызовет негодование внутри компании, но знал, что его за это не уволят.

Это протест против нашей культуры и плевок в лицо всем коллегам», — заявил анонимный источник в Facebook.

Joel Kaplan, Facebook's current vice president of global public policy, is seated directly behind Brett Kavanaugh with the judge's supporters.



Kaplan previously served as the White House Deputy Chief of Staff for Policy for U.S. President George W. Bush.#KavanaughHearings pic.twitter.com/9UB0aFZobZ — Jenna Amatulli (@ohheyjenna) 27 сентября 2018 г.

Появление Джоэля Каплана дл\ поддержки Бретта Кавано, выдвинутого на важный пост президентом Трампом, совершенно точно не понравилось большинству сотрудников Facebook, придерживающихся либеральных взглядов. Напомним, ранее руководство социальной сети не раз заявляло, что не занимает никакой политической позиции и остается нейтральной стороной.

Кроме того, для многих это стало демонстрацией признания невиновности Кавано и поддержкой «насильника», а не «жертвы».

Руководство обеспокоено ситуацией

Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг, которая, по информации New York Times, близко общается с Джоэлем Капланом, в частной беседе назвала его поступок «ошибкой». А вот глава компании Марк Цукерберг вступился за Каплана, сообщив, что он не нарушил никакие внутренние правила, но при этом сам создатель социальной сети «так бы не поступил».

Сам виновник раскола в Facebook уже предпочел извиниться за то, что посетил слушания.

«Я хотел бы извиниться. Этот инцидент стал довольно болезненным для меня — как внутри компании, так и вне ее... Я верю в то, что нужно поддерживать друзей, особенно когда для них наступили тяжелые времена», — заявил Джоэль Каплан в письме, адресованном сотрудникам компании. Он добавил, что взял день отпуска за свой счет, чтобы присутствовать в Сенате.

Официальный представитель социальной сети Роберта Томсон подтвердила западным СМИ, что в пятницу в Facebook состоится внутренняя встреча, дабы успокоить сотрудников, которых возмутил поступок Каплана.

«Общество слишком долго закрывало глаза на сексуальные домогательства, тем самым делая каждой жертве больнее. Наше руководство понимает, что неправильно подошло к решению ситуации, случившейся на прошлой неделе, и благодарит всех сотрудников за их комментарии», — сообщила Томсон.